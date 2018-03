Zuckerberg, prima declaratie in scandalul Cambridge Analytica: Este vorba despre un abuz de incredere. Trebuie sa remediem aceasta situatie

Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reactie la scandalul Cambridge Analytica, spunand ca este vorba despre un abuz de incredere, atat intre partile inplicate, cat si intre Facebook si cei care isi pun la dispozitie date personale, asteptandu-se ca acestea sa fie protejate. El a oferit explicatii cu privire la modul in care datele utilizatorilor au ajuns in posesia firmei de consultanta, la masurile deja luate si la cele pe care platforma Facebook urmeaza sa le ia in urma acestui scandal, potrivit news.ro.



El a spus ca vor fi investigate toate aplicatiile care au avut acces la un volum mare de informatii si a anuntat ca va fi facut un audit complet al oricarei aplicatii cu activitate suspecta.

De asemenea, va fi restrictionat accesul la date al celor care dezvolta aplicatii, pentru a preveni alte abuzuri.

Zuckerberg mai anunta si ca se va asigura ca utilizatorii inteleg aplicatiile carora le permit sa le acceseze datele. totodata utilizatorii pot anula drepturile de utilizare a datelor proprii de diverse aplicatii.



"Am lansat Facebook si la sfarsitul zilei sunt responsabil pentru ceea ce se intampla pe platforma noastra. Sunt hotarat sa fac tot ceea ce este nevoie pentru a proteja comunitatea noastra. In timp ce aceasta problema specifica care implica Cambridge Analytica nu ar trebui sa se mai intample astazi cu noi aplicatii, asta nu schimba ceea ce s-a intamplat in trecut. Vom invata din aceasta experienta sa imbunatati in coninuare siguranta platformei si sa facem comunitatea noastra mai sigura pentru toata lumea, pe termen lung", incheie Zuckerberg.