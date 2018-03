Spania: Jordi Sanchez, care ar urma sa conduca Guvernul catalan, nu poate sa paraseasca inchisoarea, a decis Curtea Suprema

Parlamentul catalan este asteptat sa se reuneasca luni pentru a vota noul lider al regiunii.Candidatul partidelor secesioniste, Jordi Sanchez, se afla in inchisoare in timp ce asteapta inceperea procesului in care este acuzat de rebeliune, el participand la organizarea referendumului ilegal si la declaratia de independenta a Cataloniei, in octombrie anul trecut.Presedintele Parlamentului catalan l-a propus pe separatistul Jordi Sanchez, aflat in detentie provizorie, candidat la conducerea regiunii, dupa ce Carles Puigdemont a renuntat la candidatura.Ales deputat la 21 decembrie, pe lista separatista a presedintelui destituit Carles Puigdemont, Jordi Sanchez este considerat un membru al nucleului dur care a condus marsul catre proclamarea unei "republici catalane" independente pe 27 octombrie.Destituit de Guvernul central dupa aceasta proclamare, Carles Puigdemont, care s-a exilat in Belgia inainte sa fie inculpat de "rebeliune" si "razvratire", a facut campanie - cu succes - cerand o reconstituire a unui "Guvern legitim" al Cataloniei. Insa el a renuntat la candidatura la propria succesiune, dupa ce justitia i-a blocat sesiunea de investire, prevazuta la 22 ianuarie si amanata sine die.Catalonia se afla, de la 27 octombrie, sub administratia directa a Guvernului central si va ramane astfel pana cand Parlamentul regional alege un nou presedinte.