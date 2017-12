Presa belgiana: Sa ramana la noi sau sa se intoarca? Dilema lui Carles Puigdemont/ Un martir inutil?

Comitetul permanent al parlamentului catalan (CPPC) - ramas pe loc in ciuda limitarii autonomiei - a votat pentru a se face apel la Tribunalul constitutional (TC) impotriva continuarii aplicarii articolului 155 din constitutie, care permite supravegherea institutiilor catalane de catre Madrid.In CPPC nu mai sunt exista decat o parte proportionala a deputatilor din fiecare grup al parlamentului precedent. Acest comitet reprezinta continuitatea institutiei parlamentare catalane pana la instalarea formala a noului parlament, programata pentru 23 ianuarie. Carme Forcadell - care a fost scurt timp incarcerata si care este in continuare inculpata pentru rebeliune - a prezidat sedinta CPPC. Un simbol al complexei realitati catalane.Deputatii lui Carles Puigdemont (fost presedinte, aflat tot in Belgia deocamdata) si ai lui Oriol Junqueras (fost vicepresedinte, aflat in continuare in inchisoare) au votat pentru aceasta procedura de apel. In opinia opozitiei, asta inseamna - implicit - ca acum adeptii suveranitatii recunosc autoritatea Tribunalului constitutional spaniol. CUP (Extrema stanga independentista), in ce o priveste, a refuzat sa sustina initiativa celor doua forte suveraniste. Ceea ce ar putea sugera o posibila evolutie in aliantele care existau inaintea ultimelor alegeri.Simultan cu sedinta CPPC, noii deputati alesi pe 21 decembrie au inceput sa se reuneasca la parlament. Deputatii alesi din ERC (stanga republicana, a lui Junqueras) si cei care au fost alesi pe lista Junts per Catalunya (JxCat, a lui Puigdemont) s-au reunit separat. Perspectiva unui grup unitar JxCat-ERC pare deci sa dispara si ea.Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont care, deocamdata, n-a dat niciun indiciu privind o eventuala intoarcere in Catalonia. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea de a se intoarce in Catalonia daca lista lui va castiga alegerile.Pe 21 decembrie, formatiunea care a castigat scrutinul a fost Ciudadanos (anti-independantist), dar Puigdemont si lista lui au iesit in fruntea partidelor suveraniste. Daca se intoarce, ERC nu va avea de ales decat sa voteze pentru el ca presedinte, dar daca Puigdemont ramane in Belgia - de teama de a fi arestat - Junqueras si ai lui se vor simti liberi sa propuna un alt candidat la presedintia Generalitat (guvernul catalan). Si Junqueras, arestat in continuare, ar putea fi eliberat de judecator inaintea constituirii camerei.Carles Puigdemont a inteles ca daca nu se intoarce - si un alt presedinte va fi deci desemnat in fruntea regiunii - el va deveni repede un simbol al trecutului, fara pondere politica reala. Fara a uita ca Ines Arrimadas (Ciudadanos) este sefa primului partid din Catalonia ca numar de voturi. Si plafonul electoral al independentistilor este astazi mai vizibil decat inainte. Contra discursurilor recente ale lui Puigdemont, mai multi lideri ai ERC cred ca in noua perioada care incepe trebuie sa progreseze incet pentru a spori baza sociala suveranista. Fara Puigdemont si cei patru deputati care il insotesc in Belgia, independentistii ar avea acelasi numar de deputati ca si opozitia anti-independentista si Arrimadas ar fi poate in masura sa se propuna presedinte, mai ales daca Junqueras si ceilalti doi detinuti ar ramane in spatele gratiilor.Dilema lui Puigdemont a fost bine explicata de avocatul lui in Spania: "Daca se intoarce, devine un martir, dar Puigdemont trebuie sa-si puna intrebarea daca a fi un martir este (acum) util", potrivit LaLibre.be , citat de Rador.