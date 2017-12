Peisaj European cu Polexit pe fundal. Polonia are de ales intre Europa si Populism

Procesul care a inceput miercuri cu activarea de catre Comisia Europeana a art. 7 poate duce la o crestere importanta a aversiunii fata de UE in Polonia, iar in cele din urma sa faca Polexit-ul real. Oficial, nu vrea acest lucru nici Bruxelles-ul, nici guvernul polonez si niciun stat membru. Si acest principiu trebuie luat in considerare in etapele urmatoare ale afirmarii ca Polonia nu este un stat de drept.In etapa urmatoare, propunerea Comisiei poate sa cada, daca sase tari vor considera ca pedepsirea Poloniei nu este o idee buna si se vor pronunta impotriva sau vor evita sa voteze. Acest lucru nu este imposibil. Din informatiile oficiale si neoficiale reiese ca statele care pot considera asa sunt cel putin opt (Ungaria, Cehia, Slovacia, Romania, Lituania, Letonia, Estonia, Marea Britanie si poate chiar Spania).Prelungirea in directia celor ce se indoiesc de sensul impingerii Poloniei la marginea Uniunii cu ajutorul art. 7 este un joc deosebit de delicat. Elementul ei il vom putea vedea joi in timpul vizitei la Varsovia a sefei guvernului britanic. Este greu de imaginat ca alte tari, in afara de Ungaria, vor risca o disputa cu Bruxelles-ul, cu Germania si Franta (sustinatoarele pedepsirii), daca guvernul lui Mateusz Morawiecki nu va face niciun compromis. Mai ales statele baltice, mici si cu o asezare ghinionista, care dupa Polexit nu ar mai avea granita cu UE, ci o granita lunga cu Rusia.Nu este suficient insa ca Polonia sa se subordoneze sentintelor Curtii Europene in problema taierilor in Puszcza Bialoweiska. In lunile urmatoare se va vedea daca noul premier va avea intr-adevar hartiile de salvator in apele europene. Raspunderea ce ii revine este mare, potrivit Rzeczpospolita, citata de Rador.