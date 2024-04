FILM Luni, 22 Aprilie 2024, 11:00

„The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, un film despre o misiune temerară ce a avut loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și alte două lungmetraje noi lansate weekendul acesta, nu au reușit să detroneze pelicula „Civil War”, de pe prima pozițție a box office-ului relatează revista Variety, citată de News.ro.

Secventa din filmul „The Ministry of Ungentlemanly Warfare” Foto: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Regizat de cineastul britanic Alex Garland și cu actrița Kirsten Dunst în rolul unei fotojurnaliste care traversează o Americă divizată violent, Civil War a avut încasări de 11,12 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare.

Până în prezent, a vândut bilete în valoare de 44,8 milioane de dolari şi se află deja în topul primelor cinci filme cu cele mai mari încasări realizate de A24, un studio independent de film din SUA cunoscut pentru lungmetrajele sale de succes la box office, în pofida bugetelor modeste.

Printre altele, A24 a produs filme precum Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar de anul trecut, antemenționatul Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, de asemenea la ediția din 2023 a prestigioasei gale.

Cu un buget de producție de 50 de milioane de dolari, Civil War este cel mai scump film al distribuitorului independent de până acum.

Un nou film inspirat de legenda lui Dracula a debutat pe poziția a doua la box office

Deşi a fost o cursă strânsă, Civil War a devansat un trio de lungmetraje lansate weekendul acesta: filmul horror cu vampiri Abigail de la studioul Universal, The Ministry of Ungentlemanly Warfare al regizorului Guy Ritchie şi aventura anime Spy x Family Code: White de la Sony care au avut rezultate mixte la deschidere.

La începutul weekendului, se preconiza că Abigail va fi pe primul loc în box-office cu 12-15 milioane de dolari la debut. Dar thrillerul cu rating R a ocupat locul al doilea, cu 10,2 milioane de dolari din 3.384 de săli.

Bazat pe filmul clasic de monştri Dracula's Daughter din 1936 de la Universal şi regizat de Matt Bettinelli-Olpin şi Tyler Gillett, realizatorii filmului Scream VI, Abigail urmăreşte răpitorii care capturează şi reţin pentru răscumpărare o balerină în vârstă de 12 ani, care sfârşeşte prin a fi un copil vampir ucigaş.

Producerea filmului a costat 28 de milioane de dolari.

Godzilla x Kong: The New Empire a coborât două locuri, până pe trei, în al patrulea weekend de la debut. Filmul a avut încasări de 9,4 milioane de dolari. La nivel mondial, filmul a generat venituri de 485 de milioane de dolari.

„The Ministry of Ungentlemanly Warfare” marchează un nou eșec pentru actorul Henry Cavill

The Ministry of Ungentlemanly Warfare, de la studioul Lionsgate, a strâns 9 milioane de dolari în primul weekend de la lansare. Este un rezultat slab pentru această comedie de acţiune cu un buget de 60 de milioane de dolari, care îi are în rolurile principale pe Henry Cavill, Henry Golding şi Eiza González.

Filmul este o repovestire ficţionalizată a Operaţiunii Postmaster, un raid desfăşurat în 1941-1942 asupra vaselor germane şi italiene din largul coastelor Africii de Vest, efectuat de o unitate de comando creată de prim-ministrul britanic Winston Churchill şi Special Operations Executive, formată din oficiali militari printre care se număra şi scriitorul Ian Fleming.

Inspirată dintr-un roman de Damien Lewis şi din documente declasificate ale Ministerului de Război britanic, filmul spune povestea maiorului Gus March-Phillipps, interpretat de Henry Cavill, aflat în fruntea unei echipe însărcinate cu contracararea naziştilor prin tactici de război „necavalereşti”.

„În stilul tipic al lui Guy Ritchie, este o poveste uşor hiperbolizată”, a spus Cavill într-un interviu. „Este versiunea amplificată, mai palpitantă a poveştii, însă prezintă în continuare acele personaje aşa cum au fost, adică ale unor indivizi incredibil de curajoşi şi plini de eroism”, a spus actorul britanic în vârstă de 40 de ani.

Pentru Cavill lungmetrajul lui Guy Ritchie marchează un nou eșec major la box office, după cel înregistrat de filmul de spionaj Argylle lansat în luna februarie.

Argylle, primul lungmetraj al anului cu pretenții de „blockbuster” lansat anul acesta, a obținut încasări de doar 18 milioane de dolari în weekendul său de debut, în pofida unei distribuții de excepție care i-a inclus, pe lângă Cavill, pe Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Catherine O'Hara, Bryce Dallas Howard, Ariana DeBose, Sam Rockwell, John Cena sau Sofia Boutella, protagonista lungmetrajuluiRebel Moon lansat de Netflix înaintea Crăciunului.

Până în prezent Argylle a obținut încasări de doar 95 de milioane de dolari la nivel mondial la un buget de producție de 200 de milioane. Având în vedere că pentru lungmetrajele de acest fel bugetul de promovare și distribuție la nivel internațional este de regulă la fel de mare precum cel de producție, Argylle s-a dovedit a fi un eșec usturător pentru divizia cinematografică a Apple, care l-a produs.

Ultima lansare nouă de weekendul acesta, Spy × Family Code: White, s-a clasat pe locul al cincilea, cu încasări de 4,8 milioane de dolari din 2.009 cinematografe nord-americane. Primul film bazat pe populara serie TV manga Spy x Family de Tatsuya Endo a obţinut deja încasări 45,8 milioane de dolari la nivel internațional.

