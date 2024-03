FILM Joi, 28 Martie 2024, 10:37

„Spy/Master”, serialul de spionaj al HBO despre regimul Ceaușescu, a fost cumpărat de BBC pentru a fi transmis la TV și în streaming pe BBC iPlayer, serviciul său de video-on-demand, anunță Societatea Britanică de Radiodifuziune.

Alec Secareanu in filmul „Spy/Master” Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

„Filmată în România și Ungaria, seria cu 6 episoade se întinde de-a lungul unei săptămâni periculoase din viața personajului fictiv Victor Godeanu (Alec Secăreanu - Happy Valley, Tărâmul binecuvântat), mâna dreaptă și cel mai de încredere consilier al președintelui român Nicolae Ceaușescu (Claudiu Bleonț - Lasă-mă, îmi place! Camera 609). Cu guvernul său pe cale să afle că este un agent secret al sovieticilor, Godeanu își folosește vizita diplomatică în Germania ca rampă de lansare pentru a dezerta în Statele Unite”, notează BBC într-un comunicat publicat pe site-ul său.

„Ajutat de agenta Stasi sub acoperire Ingrid Von Weizendorff (Svenja Jung - The Empress, Deutschland 89) și agentul CIA Frank Jackson (Parker Sawyers - Southside with You, The Mummy), Godeanu trebuie să eludeze KGB-ul și spionii țării sale - toate acestea în timp ce soția și fiica sa se confruntă cu repercusiunile înapoi acasă”, mai notează BBC, amintind că în serial joacă de asemenea actorii Aidan McArdle (Ridley, The Trial of Christine Keeler), Ana Ularu (Who Is Erin Carter?), Laurențiu Bănescu (Boss), Andreea Vasile (Umbre), Nico Mirallegro (Our Girl), Iulian Postelnicu (Arest), și Elvira Deatcu (Clanul).

Povestea creată de Adina Sădeanu și Kirsten Peters este plasată la apogeul Războiului Rece, personajul Victor Godeanu fiind inspirat de povestea lui Ion Mihai Pacepa.

Produs de Proton Cinema și Mobra Films, Spy/Master este o producție originală a HBO Max și unul dintre primele seriale originale filmate de televiziunea americană în țara noastră. El a avut premiera în streaming pe HBO Max în data de 19 mai a anului trecut.

Serialul „Spy/Master” va putea fi văzut în continuare și pe platforma de streaming a HBO

Urban.ro amintește de asemenea că serialul a fost nominalizat pentru premiul inaugural Berlinale Series Award, având de altfel premiera internațională la prestigiosul festival de film găzduit de capitala germană. Începând cu ediția din 2023, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, în colaborare cu site-ul specializat pe cinema Deadline, a introdus un nou premiu în cadrul categoriei Berlinale Series, care prezintă seriale remarcabile din întreaga lume.

Premiul introdus la Berlinale începând cu ediția de anul acesta vine cu o recunoaștere a noilor obiceiuri de vizionare ale publicului pe platformele de streaming și celebrează serialele ambițioase și inovatoare, potrivit descrierii oficiale a festivalului de film. Premiul a fost câștigat însă în cele din urmă de serialul britanico-italian The Good Mothers difuzat pe Disney+.

„O dramă clasică de spionaj plasată în perioada de vârf a Războiului Rece, Spy/Master este un thriller de atmosferă, complex, îmbibat cu stil și suspans”, a declarat miercuri Sue Deeks, directorul BBC pentru Achiziții de Programe.

HBO a confirmat însă pentru HotNews.ro că BBC a confirmat doar drepturile de difuzare ale serialului prin licențiere, ceea ce înseamnă că el va putea fi văzut în continuare pe HBO Max și pe noua platformă Max ce urmează să fie lansată pe 21 mai.

