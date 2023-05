FILM Duminică, 28 Mai 2023, 16:11

Gruia Dragomir

Filmată în Bucureşti şi Budapesta şi co-produsă cu Warner TV Serie (Germania), miniseria „Spy/Master” a avut premiera la nivel global pe HBO Max pe 19 mai. HotNews.ro a vorbit cu Alec Secăreanu, actorul care interpretează personajul principal.

Filmul Spy/Master, actorul Alec Secăreanu Foto: KATALIN VERMES

Povestea creată de Adina Sădeanu și Kirsten Peters este plasată la apogeul Războiului Rece și acoperă o săptămână din viața personajului fictiv Victor Godeanu (inspirat din personajul real Ion Mihai Pacepa), interpretat de Alec Secăreanu („God’s Own Country”, „Ammonite”, „Happy Valley”), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu (Claudiu Bleonț) și cel mai important consilier al acestuia.

Totuși, Godeanu are un secret. Este agent dublu și trebuie să scape din România și de Ceaușescu înainte ca acoperirea lui să fie compromisă.

Având o singură șansă pentru a rămâne în viață, Victor Godeanu se folosește de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite.

Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire și, totodată, fostă iubită (Svenja Jung, „Deutschland ’89”), dar și de un agent CIA (Parker Sawyers, „Southside with You”), Godeanu trebuie să evite agenții KGB și spionii propriei țări (Ana Ularu și Laurențiu Bănescu), conștient că dezertarea îi pune familia, lăsată în urmă, în pericol de moarte.

Am vorbit cu Alec Secăreanu, actorul principal din „Spy/Master”, despre cum este să joci într-un astfel de serial, dar și despre comunism.

Cum ai ajuns să interpretezi personajul principal în serialul Spy/Master? Ai trecut printr-un proces de casting sau a fost un rol gândit cu tine în minte?

Alec Secăreanu: Am fost la casting pentru rolul lui Victor Godeanu. Domnica Cârciumaru, directorul de casting, m-a contactat, mi-a trimis secvențele pe care trebuia să le pregătesc pentru probă și unul sau două episoade din scenariu.

Mi-au plăcut foarte mult, mi-am dorit din prima să fac parte din proiectul ăsta, așa că am încercat să fiu cât mai bine pregătit la casting.

Ce te-a atras la acest rol și care a fost procesul tău de pregătire pentru a intra în pielea personajului?

Eu sunt un mare fan al filmelor de gen spy thriller, mi-au plăcut încă de când eram puștan și întotdeauna mi-am dorit să pot să fac un proiect de acest fel. Așa că, în momentul în care am citit scenariul, îți dai seama că mi-am dorit foarte mult să iau rolul.

Am început pregătirea, mai întâi, de la adevărul istoric, am încercat să înțeleg mai bine contextul socio-politic de la sfârșitul anilor ‘70, iar apoi, după ce m-am documentat și am căutat în arhive și imagini etc., am lucrat cu mai multă precizie la personajului Victor Godeanu, pentru că aveam de spus o poveste specifică, iar elementele din poveste au devenit mult mai clare după ce am făcut documentarea.

Ce provocări ai întâmpinat în timpul filmărilor pentru Spy/Master?

Provocările proiectului au fost, pe de-o parte, ritmul susținut al filmărilor și faptul că s-a întâmplat vara, când temperaturile în Budapesta sunt ca în România (n.r.- multe scene au fost filmate în capitala Ungariei), pot ajunge și la 45 de grade Celsius.

Am avut de filmat și multe exterioare, iar în costumele acelea devenea destul de inconfortabil termic.

Pe cealaltă parte, mai era și faptul că nu am filmat cronologic - am filmat în funcție de locații, iar de cele mai multe ori aveam în aceeași zi secvențe din episodul 2, 4 și apoi 6. Trebuia să știm foarte bine în ce punct al poveștii suntem și ce vrem să facem pe mai departe, pentru că trebuia, de multe ori, să ne raportăm la secvențe pe care încă nu le-am filmat.

Dar a fost incredibil cât de mult ne-a ajutat și regizorul Christopher Smith, precum și producătorul nostru Ioanina Pavel, care au fost tot timpul prezenți acolo, cu povestea foarte bine pusă la punct și a fost un lucru de echipă în a face față acestor provocări.

Filmul Spy/Masters. FOTO: Peter Varsic/ HBO MAX

Cum a fost colaborarea cu colegii tăi de platou - români și americani? Cum v-ați ajutat reciproc pentru a aduce la viață aceste personaje și această perioadă?

Cazul acestui serial este unul minunat, mă simt foarte norocos să fi lucrat cu colegii mei. Pe mulți dintre ei îi știam, cel puțin pe colegii români, le urmăresc proiectele de ceva timp.

Cu Andreea Vasile am mai lucrat la un moment dat, în teatru, dar pe mulți, acum i-am întâlnit prima dată. Îți dai seama, le-am urmărit carierele și am avut ceva emoții în întâlnirea cu Claudiu și Elvira.

Sunt niște colegi buni și ne-am înțeles foarte bine, din primul moment am colaborat, a fost o plăcere să petrec timpul cu ei și, în general, pe platoul de filmare a fost o atmosferă plăcută, iar asta a fost, în mare parte, și datorită cast-ului care a venit foarte bine pregătit.

Toți colegii actori au fost foarte entuziasmați de povestea pe care o spunem, iar asta s-a transmis și în atmosfera noastră de lucru. A fost fascinant să văd colegii pe platou îmbrăcați în costume și creând personajele în fața ochilor mei, văzând dintr-o dată, în fața ochilor, lucrurile pe care mi le imaginam în momentul în care am citit scenariul.

Cum te-ai identificat la nivel personal cu personajul tău din acest serial?

În pregătirea pentru personaj, primul pas, după ce am citit scenariul, a fost să mă duc la contextul istoric și să văd sursa de inspirație a personajului. Să încerc să documentez cât mai mult și să încerc să înțeleg cât mai bine contextul socio-politic în care lucrurile astea au fost posibile.

După toată perioada de documentare, a trebuit să mă întorc la Victor Godeanu, pentru că, până la urmă, el este eroul poveștii noastre și trebuia să-i fiu fidel lui. Toate indiciile erau în scenariu și am început să le pun cap la cap.

Mi-a fost teamă de el inițial, pentru că e un soi de om pe care nu știi de unde să-l apuci, dar a trebuit cumva să încerc să-i iau apărarea și să îi înțeleg mizele și motivațiile, să încerc să nu îl judec pentru alegerile pe care le face și, mai mult de atât, să pot să-i găsesc o motivație interioară astfel încât el să nu se arate vulnerabil în contextul în care este, pentru că jocul pe care îl joacă nu îi permite vulnerabilitate.

A fost interesant să experimentez parcursul pe care l-a avut Victor Godeanu, m-am atașat de el, bineînțeles. Unul din aspectele care mă leagă de el și care îmi place este felul lui de a fi, un tip foarte calculat.

A trebuit, cumva, să umplu toate aceste calcule ale lui cu scenarii alternative care ar putea să existe în viața acestui om. Și asta mi-a plăcut foarte mult.

Cum crezi că acest serial va fi primit de publicul din România și de cel din afara țării? Crezi că va avea o mai mare importanță pentru români?

Sper ca publicul din România să vrea să se conecteze la această poveste, pentru că face parte, într-o formă ficționalizată, din istoria noastră. Aduce o perspectivă nouă asupra acelei ere de la sfârșitul anilor ‘70.

Vedem, în sfârșit, o lume care este la putere și vedem care sunt sforile trase în spate în perioada aceea. De asemenea, sunt convins să nici fanii genului spy thriller nu vor fi dezamăgiți. De asemenea, și pentru publicul internațional aduce o perspectivă nouă în ceea ce privește ce se întâmpla în spatele Cortinei de Fier în perioada Războiului Rece.

Cum crezi că ar trebui să abordăm istoria comunismului în România astăzi?

Cred că România încă nu s-a desprins total de epoca comunismului și societatea de astăzi încă își arată cicatricile acelei perioade. Este ciudat cum nici în manualele de istorie nu avem un capitol detaliat și dedicat acestei epoci, poate este de abia la finalul manualului și nimeni nu mai ajunge să discute despre acel capitol așa cum trebuie.

Toată aceasta epocă ne arată un singur vinovat, și anume Nicolae Ceaușescu. Pentru mine este foarte ciudat că mulți dintre cei aflați în structuri care au existat înainte de ‘89 sau oameni care au fost în poziții de conducere au continuat să fie în poziție de conducere și după căderea comunismului.

Iar asta spune multe despre cum s-a încheiat comunismul la noi. Cred că avem multe reminiscențe din perioada aceea și cred că ar trebui purtată o discuție mai sănătoasă, ca să putem, realmente, să avem un suflu nou ca țară.

Trăim, totuși, niște vremuri extraordinare pentru România, în care avem niște libertăți pe care, ca popor, nu le-am avut vreodată, așa că este un context prielnic să putem să încheiem și acest capitol din istoria noastră, și anume comunismului.

