Henry Cavill, unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood în ultimii ani după ce a interpretat rolurile lui Superman și Geralt din Rivia, a făcut o dezvăluire inedită, afirmând că nu este un fan al folosirii scenelor de sex în filme, relatează USA Today.

Henry Cavill in „The Witcher” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

„Nu le înțeleg, nu sunt un fan” al lor, a declarat actorul britanic în vârstă de 40 de ani într-un interviu acordat săptămâna aceasta gazdelor podcastului Happy Sad Confused.

„Cred că există circumstanțe în care o scenă de sex chiar este benefică unui film, decât să fie doar pentru public, dar cred că uneori ele sunt folosite prea mult zilele acestea”, a explicat Cavill.

El a adăugat că adesea astfel de scene nu vin cu nimic relevant pentru evoluția poveștii unui film și că „păstrarea unei aure de mister” în ceea ce privește secvențele intime poate fi preferabilă pentru public.

Actorul a spus că disconfortul față de scenele de acest fel apare când „începi să te întrebi 'Chiar este necesar asta sau e vorba doar de oameni cu mai puține haine pe ei?'”. Cavill este de părere că „în majoritatea timpului imaginația umană o va depăși (n.r. scena)”.

Ultimul film al lui Cavill, o decepție majoră pentru studioul care l-a produs

Deși Cavill s-a bucurat de un succes uriaș în ultimii ani grație rolurilor lui Superman din franciza DC și a lui Geralt din Rivia din popularul serial The Witcher difuzat de Netflix, ultimul său lungmetraj, comedia de spionaj Argylle, nu a impresionat publicul.

Cu încasări în weekendul său de debut de doar 18 milioane de dolari la un buget de 200 de milioane, filmul va fi foarte probabil un eșec răsunător la box office, în pofida distribuției stelare care îi include pe Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Catherine O'Hara, Bryce Dallas Howard, Ariana DeBose, Sam Rockwell, John Cena sau Sofia Boutella.

Filmul este distribuit în cinematografe de studioul Universal, dar e o producție originală a diviziei cinematografice a Apple, care a investit tot mai puternic în ultimii ani în crearea unor filme și seriale noi.

Următorul film al lui Cavill, tot din categoria lungmetrajelor de spionaj - The Ministry of Ungentlemanly Warfare -, va avea premiera în cinematografele din Statele Unite pe 19 aprilie. În România el nu are deomcadată o dată de lansare oficială.

