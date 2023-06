FILM Luni, 19 Iunie 2023, 16:39

Cel mai recent film cu supereroi al studiourilor Warner Bros, „The Flash”, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, obținând însă venituri dezamăgitoare pentru unul dintre cele mai așteptate lungmetraje ale acestui gen anul acesta, relatează AFP și Agerpres.

Secventa din „The Flash” Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Filmul cu un buget estimat la 200 de milioane de dolari a avut încasări de 55 de milioane de dolari de vineri până duminică în Statele Unite şi Canada, sub aşteptările profesioniştilor din industrie (între 60 şi 80 de milioane de dolari).

În The Flash, Ezra Miller revine în rolul lui Barry Allen şi îşi foloseşte superputerile pentru a călători în timp în speranţa de a-şi salva familia, însă modifică inevitabil viitorul şi trebuie să apeleze la alţi supereroi, diferiţi de cei pe care şi i-a imaginat.

Acest film era așteptat de fani și datorită faptului că marchează revenirea emblematicului Michael Keaton în rolul lui Batman după o absență de mai bine de 30 de ani.

Încasările sub așteptări vin după ce în luna martie un alt film al genului cu supereroi, „Shazam! Fury of the Gods”, a realizat venituri sub așteptările analiștilor și producătorilor, în pofida unui debut pe primul loc în clasamentul box office.

Dezamăgire şi în cazul unui alt new-entry: cu încasări de 29,5 milioane de dolari, filmul de animaţie Elemental, de la Disney, a cărui acţiune se petrece în Element City, unde convieţuiesc locuitori legaţi de cele patru elemente (foc, apă, pământ şi aer), ocupă locul al doilea al podiumului, la mare distanţă însă de performanţele obişnuite ale Pixar.

Un film de animație cu supereroi completează podiumul de la box office

Pe locul al treilea regăsim cel mai recent episod din saga Spider-Man, Spider-Man: Across the Spider-Verse, cu încasări de 27,8 milioane de dolari. Filmul îl propulsează pe eroul său, Miles Morales, noua faţă a Omului-Păianjen, într-o lume alcătuită din dimensiuni paralele (multivers).

După succesul uriaș înregistrat și de lungmetrajul live-action Spider-Man: No Way Home după lansarea sa în urmă cu doi ani, experții par să se fi pus de acord că brandul Spiderman e unul care încă vinde în ceea ce privește filmele cu supereroi tot mai numeroase și în continuă extindere în ceea ce privește protagoniștii.

Pe locul al patrulea, cel de-al şaptelea film din franciza Transformers, Transformers: Rise of the Beasts, a obţinut 20 de milioane de dolari.

Locul al cincilea este ocupat de pelicula Disney The Little Mermaid, un remake live-action al filmului clasic, cu încasări de 11,6 milioane de dolari în a patra săptămână de proiecţii în cinematografe.

Acest nou film în care rolul lui Ariel este interpretat în premieră de o actriță de culoare, a debutat la rândul său pe prima poziție a box office-ului nord-american după lansarea sa la sfârșitul lunii martie, însă în străinătate a obținut încasări sub cele așteptate pentru o producție de marcă a Disney.

