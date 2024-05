POLITIC Sâmbătă, 11 Mai 2024, 13:29

Vicepreşedintele PSD Mihai Tudose l-a ironizat sâmbătă pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, şi a minimizat șansele acestuia la alegerile prezidenţiale din acest an, în ciuda faptului că unele sondaje dau favorit în cursa pentru Cotroceni.

Mihai Tudose Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

„Iertaţi-mă! A vorbi despre Mircea Geoană, a vorbi despre nimic. Iar mai apare câte un sondaj făcut prin Brazilia care îl dă zeu. Eu am stat înainte de a veni la emisiune cu vreo 20 de inşi, nu au pomenit de acest personaj. E aruncată tot de el pe piaţă. Cine să-i dea, să negocieze ce? El ce să dea în schimb? Nu se bate pe nimica, haideţi, lăsaţi-mă! Fiindcă nu reprezintă pe nimeni, nu reprezintă nimic! Nu-l votează nimeni”, a afirmat Mihai Tudose, la Prima Tv, întrebat dacă PSD ar putea să propună o funcţie la nivel european din partea Românei lui Mircea Geoană, pentru ca acesta să nu intre în competiţia pentru alegerile prezidenţiale, potrivit News.ro.

Acesta e de părere că Mircea Geoană ar avea un scor electoral foarte mic.

„Da, o să ia 3%, 4%, am înţeles! Am mai văzut zei de-ăştia. Aţi spus dumneavoastră că am început în '92 politica. Sunt sătul de Batmani!”, a adaugat Tudose.

Acesta susţine că „sub nicio formă” nu îi acordă lui Mircea Geoană şanse la alegerile prezidenţiale.

„Mai ales cu aura asta de salvatorul care vine pe un cal alb, eventual trimite şi buzduganul cu două zile înainte să ne anunţe că a venit şi mamă, ce şmecher e el. Să negocieze ce? Nu mă interesează ce spune domnul Geoană, mă interesează ce spune lumea”, a mai spusTudose.

El se arată sceptic că Mircea Geoană ar putea aduna „zeci de milioane de euro”, cât costă o campanie prezidenţială.

Tudose susţine că este „exclus” ca PSD să îl susţină pe Mircea Geoană pentru alegerile prezidenţiale, adăugând că PSD îşi „doreşte” să îl susţină pe Marcel Ciolacu la alegerile prezidenţiale din acest an.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat miercuri, întrebat dacă România va cere, în negocieri, să aibă funcţia de comisar european pentru Apărare, că ţara noastră deja a început să negocieze.

El a pronunţat „portofelu'”, în loc de „portofoliu”, referindu-se la această funcţie pe care ar putea-o negocia statul nostru la nivel european.

De asemenea, chestionat dacă secretarul adjunct al NATO Mircea Geoană ar putea fi o opţiune luată în considerare pentru această poziţie, liderul PSD a răspuns: „Nu, nu mi-a trecut prin cap”.

„Acum că m-aţi întrebat, chiar mă întrebam cum o să arate Mănăstirea Voroneţ cu Hristos a Înviat, fără sigla NATO, doar cu sigla Comisiei”, a completat şeful Guvernului.

În replică, Geoană afirmă că nu este interesat de niciun „portofel” la nivel european şi nici de vreo altă funcţie la nivel internaţional.

„Sunt interesat să pot să dau înapoi ţării mele într-o formă sau alta ceea ce am de oferit”, a declarat Geoană, precizând că „nu trebuie să fii neapărat preşedintele României ca să poţi să contribui”.

Până acum liderii celor două mari partide din România, PNL și PSD, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, nu au spus clar dacă vor candida la alegerile prezidențiale.

Rezultatele alegerilor locale și europarlamentare vor fi hotărâtoare în decizia de a candida la alegerile prezidențiale, a spus în urmă cu două săptămâni Marcel Ciolacu într-o emisiune la PrimaTV. În schimb, el a mai declarat că este „ferm convins” că Mircea Geoană va candida în toamnă.

33,6% dintre români ar vota cu Mircea Geoană, potrivit unui sondaj AtlasIntel făcut la comanda Digi24 în luna aprilie, într-un prim scenariu în care Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu ar candida. Pe locul doi vine George Simion cu 11,8%, iar pe 3 Cătălin Drulă (10.9%), urmat de Diana Șoșoacă (10,8%).

Cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă intrați în cursă, tot Mircea Geoană este în frunte cu 27%. George Simion se menține pe doi cu 12,6%, Cătălin Drulă ia 11.3%, Diana Șoșoacă 10,6%, Marcel Ciolacu doar 9.6%, Cioloș 6.1%, Nicolae Ciucă 5%, iar Kelemn Hunor 0,7%.

Un al treilea scenariu este cel în care este măsurat liderul PSD Marcel Ciolacu, dar nu este măsurat și Nicolae Ciucă. În acest scenariu crește scorul lui Cătălin Drulă, care ar intra în turul doi alături de Mircea Geoană. De asemenea, scorul lui Marcel Ciolacu scade. Mircea Geoană ar avea 27,3%, iar Cătălin Drulă 13,6%, în timp ce George Simion vine aproape cu 12,4%. Diana Șoșoacă rămâne pe 4 cu 9,8%, Marcel Ciolacu 9,2%, Dacian Cioloș 6.4%, iar Kelemen Hunor crește la 3%.

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană are peste 30% cotă de încredere în rândul românilor, în timp ce liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu - 20,5%, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro în luna februarie.

Mircea Geoană este posibilul candidat cu cea mai bună imagine în comparație cu ceilalți prezidențiabili, rezultă dintr-o analiză făcută de sociologul Barbu Mateescu în urma unei cercetări calitative efectuate de IRES la comanda Fundației Konrad Adenauer.

Geoană este prima opțiune a românilor la prezidențiale, din postura de candidat independent, cu 26,5%, urmat de Marcel Ciolacu - 18,9% și Diana Şoşoacă - 14%, George Simion şi Nicolae Ciucă, conform unui sondaj publicat de INSCOP pe 31 ianuarie.

„Simt că ei încearcă să spună - fără noi nu se poate. Se poate şi fără dânşii”, a spus Mircea Geoană la începutul lunii aprilie, întrebat, la Digi 24, dacă ar accepta să fie candidatul susţinut de alianţa PSD-PNL în cazul în care va candida la alegerile prezidenţiale.

Secretarul general adjunct al NATO susține, legat de o posibilă candidatură a sa din partea PSD și PNL, că reprezentanţii actualei coaliţii ar încerca să blocheze jocul.

Mircea Geoană a declarat în februarie că liderii PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, s-au dus la el „în birou” să îi propună să candideze independent la Președinția României susținut de Partidul Social-Democrat.