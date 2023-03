FILM Luni, 06 Martie 2023, 10:21

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Filmul „Creed III”, inspirat din universul boxului și franciza „Rocky” care l-a consacrat pe Sylvester Stallone, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american cu încasări de 58,7 milioane de dolari, relatează AFP și Agerpres.

Michael B. Jordan in „Creed III” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Al treilea film Creed a avut parte astfel de una dintre cele mai profitabile lansări ale unui lungmetraj cu tematică sportivă din istoria acestui clasament.

Devenit în premieră regizor, actorul Michael B. Jordan - care joacă totodată rolul personajului principal, Adonis Creed - este „campionul incontestabil al box-office-ului” de weekendul recent încheiat, afirmă reprezentanţii companiei specializate Exhibitor Relations.

David A. Gross de la Franchise Entertainment Research consideră că acest film a beneficiat de „o lansare senzaţională”. „Weekenduri precum acesta reprezintă o veste bună pentru acest sector”, a adăugat acelaşi expert.

Actorul cu origini române Florian Munteanu a revenit în Creed III în rolul lui Viktor Drago, fiul marelui rival al lui „Rocky” în primele filme.

În acest al nouălea film din saga Rocky, primul fără Sylvester Stallone, Adonis Creed îşi reia activitatea sportivă cu ocazia unei înfruntări foarte aşteptate cu un prieten de altădată, interpretat de Jonathan Majors.

Jonathan Majors interpretează şi personajul negativ din filmul Ant-Man and the Wasp: Quantumania, în care joacă alături de Paul Rudd şi Evangeline Lilly.

Această producţie Marvel a coborât pe locul al doilea în box-office-ul nord-american, după două săptămâni petrecute în poziţia de lider, cu încasări de 12,5 milioane de dolari obţinute de vineri până duminică.

Filmul Cocaine Bear, o comedie produsă de studioul Universal, a coborât un loc până pe poziţia a treia, cu încasări de 11 milioane de dolari.

Pelicula se inspiră dintr-un eveniment din 1985, când mai multe pachete cu cocaină au fost aruncate dintr-un avion de contrabandişti într-o pădure din sudul Statelor Unite şi au fost consumate ulterior de un urs negru de 80 de kilograme.

În film ursul nu moare din cauza unei supradoze, ci se lansează într-o epopee ucigaşă.

Un film animat japonez a debutat pe primele poziții în clasamentul box office

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village, continuarea unui film de animaţie japonez din 2020, a debutat pe locul al patrulea cu încasări de 10,1 milioane de dolari.

Pelicula originală Demon Slayer, inspirată din manga omonimă, a avut parte de un debut record în box-office-ul nord-american pentru un film realizat în altă limbă decât engleza, obţinând încasări de 19,5 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii, potrivit revistei Variety.

Pe locul al cincilea, cu încasări de 8,7 milioane de dolari, se află filmul creştin Jesus Revolution, povestea unui bărbat cu barbă şi părul lung provenit dintr-o comunitate hippy din California de la începutul anilor 1970, care dă peste cap activitatea unei biserici tradiţionale şi adună în jurul său sute de tineri pasionaţi de o contracultură cu accente mistice.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele filme:

6 -Avatar: The Way of Water (3,6 milioane de dolari);

7 - Operation Fortune: Ruse de Guerre (3,2 milioane de dolari);

8 - Puss in Boots: The Last Wish (2,7 milioane de dolari);

9 - Magic Mike's Last Dance(1,2 milioane de dolari);

10 - 80 for Brady (845.000 de dolari).

