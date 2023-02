FILM Luni, 27 Februarie 2023, 11:53

Sebastian Jucan

Povestea unui urs criminal şi dependent de cocaină a urcat până pe poziția a doua a clasamentului box office din America de Nord în primul weekend după lansare, în condițiile în care noul film cu supereroi al Marvel și-a adjudecat în continuare locul întâi, relatează AFP și News.ro.

Secventa din „Cocaine Bear” Foto: Universal Pictures-Moviestore / Shutterstock Editorial / Profimedia

După un prim weekend de mare succes, cu încasări de 118 milioane de dolari, filmul Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania s-a menținut pe prima poziție ca încasări în cinematografele nord-americane, deși numărul de bilete vândute a scăzut simțitor.

Lungmetrajul cu actorul Paul Rudd în rolul omului-furnică alături de actriţa Evangeline Lilly, a strâns, în ultimele trei zile, mai mult de 32 de milioane de dolari.

Pe locul doi cu 23 de milioane de dolari venituri, se situează noua comedie neagră a studiourilor Universal, Cocaine Bear.

Filmul este inspirat dintr-un eveniment din 1985, atunci când pachete de cocaină au fost aruncate dintr-un avion de către contrabandişti într-o pădure din sudul Statelor Unite, iar ulterior consumate de un urs negru de 80 kg.

Povestea care a inspirat „Cocaine Bear”

Polițiștii americani au descoperit în curtea unei case din zonă cadavrul lui Andrew Thornton, un traficant de droguri și fost ofițer al poliției ce făcea parte din divizia de combatere a distribuției de droguri. Bărbatul purta o parașută, pantofi Gucci și o geantă cu 35 de kilograme de cocaină.

Anchetatorii cred că Thornton se afla la bordul unui avion de mici dimensiuni cu care transporta droguri din Columbia și că el a aruncat o parte din droguri într-o pădure din apropiere cu intenția de a le recupera ulterior. Investigatorii au găsit și drogurile aruncate din avion, împreună cu rămășițele unui urs care a murit după ce a mâncat din proviziile de milioane de dolari ale traficantului.

Medicul legist care s-a ocupat de caz nota la momentul respectiv că ursul ar fi murit după ce trei sau patru grame din cantitatea de cocaină pe care a consumat-o i-au intrat în sânge. Cadavrul său a fost descoperit la aproximativ o lună după moarte, fiind într-o stare avansată de putrefacție.

În filmul lansat acum însă ursul nu moare de o supradoză, ci începe o epopee criminală.

Jesus revolution, pe locul trei, este de asemenea inspirat de o poveste adevărată: cea a unui bărbat hippie californian de la începutul anilor ’70, Christian, care bulversează o biserică mai tradiţională şi adună în jurul lui sute de tineri cufundaţi într-o contracultură cu accente mistice.

Filmul lui Jon Erwin şi Brent McCorkle a adunat 15 milioane de dolari în primul weekend în sălile de cinema.

„Puss in Boots”, succes peste așteptări la box office

Pe locul patru se aflăAvatar 2: The Way of Water, cu încasări de 4,7 milioane de dolari în cea de-a 11-a săptămână în cinematografe. El a devenit recent al treilea film din istorie ca încasări obținute.

Puss in Boots: The Last Wish, un film pentru copii din universul lui Shrek, se clasează pe cinci, cu 4,1 milioane de dolari, la săptămâni după lansarea sa.

Deși printre actorii de voce din film se numără unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood (Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman) succesul de care s-a bucurat acest film animat a depășit cu mult așteptările producătorilor săi.

Topul este completat de:

Magic Mike (3 milioane de dolari)

Knock at the Cabin (1,9 milioane de dolari),

80 for Brady (1,8 milioane de dolari),

Missing (1 milion de dolari)

A Man Called Otto (850.000 de dolari).

