Masterclass de scenaristică cu Matthieu Taponier

Control N & TIFF Unlimited

Marți, 18 mai, la ora 17.00, Asociația Culturală Control N & TIFF Unlimited organizează un Masterclass de scenaristică, susținut de scenaristul, consultantul de scenarii și monteurul Matthieu Taponier (Franța – SUA). Masterclass-ul online, care va putea fi accesat și urmărit pe unlimited.tiff.ro, va fi moderat de scenarista Ana Agopian și se adresează tuturor celor interesați de dezvoltarea unui proiect de film de lung metraj, în special cei care mizează pe impulsionarea creativității, descoperirea și dezvoltarea de noi povești în zona proiectelor cinematografice cu buget limitat.







Matthieu Taponier este scenarist, consultant de scenarii și monteur de origine franco-americană. După ce a studiat Literatura Modernă la Paris, a absolvit un Master în cinema la New York University’s Tisch School of the Arts. S-a pregătit pentru rolul de consultant de scenarii în cadrul TorinoFilmLab’s Script&Pitch și a devenit, mai apoi, trainer al unor workshop-uri precum “Next Step” (Semaine de la Critique, Cannes) sau “Hezayah Screenwriting Lab” (Doha Film Institute, Qatar), cât și în cadrul programelor de dezvoltare de scenarii implementate de Le Groupe Ouest: Cross Chanel Film Lab, Puissance & Ame sau LIM - Less is More.







Masterclass-ul susținut online de Matthieu Taponier în data de 18 mai demarează oficial cea de-a doua ediție a rezidenței LIM | Less is More – Creative Pre-Writing din România, un proiect marca Le Groupe Ouest, implementat și organizat în România de Asociația Culturală Control N. Workshop-ul Creative Pre-Writing va avea loc în perioada 20 – 25 iunie, iar înscrierile sunt deschise până în data de 20 mai.





LIM|Less is More: Creative Pre-writing se adresează tuturor cineaștilor români aflați la primul sau al doilea lung metraj sau a căror filmografie cuprinde unul sau mai multe scurt metraje, cât și artiștilor din alte domenii, scriitorilor sau jurnaliștilor pasionați de dezvoltarea și scrierea unui scenariu.







Rezidența de creație LIM|Less is More: Creative Pre-writing își propune să ofere un cadru necesar pentru testarea ideilor, la finalul celor 5 zile de lucru intensiv, participanții având o potențială premisă pentru un viitor film, realizabil în limitările unui buget foarte mic. Tehnicile de “pre-writing” folosite de trainerii rezidenței, Nolwenn Guiziou (consultant de scenarii, Franța) și Ana Agopian (scenarist, România), își propun să îi sprijine pe participanți în procesul inițial de cercetare, explorare și generare de noi idei, oferind posibilitatea unei căutări infinite de posibile baze de pornire pentru un proiect de film de lung metraj.







În dublă calitate de script editor și monteur, a colaborat cu regizorul László Nemes la filmul Son of Saul (Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Cannes în 2015, Globul de Aur, Oscarul și BAFTA pentru Cel mai bun film străin în 2016). A continuat colaborarea cu Nemes pentru cel de-al doilea lung metraj al său – Sunset, în calitate de co-scenarist și monteur, film care a obținut Premiul FIPRESCI la Festivalul de la Veneția în 2018. Filmografia sa mai include titluri precum Adventures of a Mathematician, regia Thorsten Klein (film pe care l-a montat) sau Beginning, regia Dea Kulumbegashvili, unde a fost, din nou, în dublă calitate, de monteur și script editor, filmul fiind prezentat în Competiția Festivalului de la Cannes 2020, obținând Premiul FIPRESCI la Torino International Film Festival (2020) și devenind marele câștigător de la San Sebastian Film Festival în același an, unde a câștigat pe lângă Trofeul Golden Shell pentru Cel mai bun film, premiile pentru Cel mai bun regizor, Cea mai bună actriță și Cel mai bun scenariu.Cei interesați să aplice la cea de-a doua ediție a rezidenței LIM|Less is More: Creative Pre-writing trebuie să trimită următorul set de materiale:Scrisoare de intenție (1 pagină, în limba engleză)Descrierea unui potential subiect / premisă pentru un film de lung metraj cu buget limitat (1 pagină, în limba engleză)CV sau BiografieLink către minim 1 film reprezentativ (scurt sau lung metraj) sau un scenariu de scurt sau lung metrajMaterialele vor fi trimise pe adresa de email info@controln.ro, până la data de 20 mai 2021.