Tom Hanks: Cinematografele vor supraviețui pandemiei. Ce spune despre ultimul său film ”News of the World”- VIDEO

"A fost o mare schimbare. Se apropia", a spus Hanks, precizând că apariţia serviciilor de streaming le-a permis spectatorilor să privească filmele din confortul caselor."Vor mai exista cinematografele? Absolut, vor exista. În unele feluri, cred că proprietarii - odată ce le vor deschide - vor avea libertatea de a alege ce filme vor proiecta", a spus Hanks.El a dezvoltat afirmaţia, spunând că cinematografele vor avea în continuare opţiunea de a lansa francizele cu buget mare, precum cele din universul Marvel."Marile evenimente de lansare vor face programul zilnic al cinematografelor", afirmă Hanks."News of the World" ar putea fi ultimul film pentru adulţi despre oameni care spun lucruri interesante ce vor fi redate pe un ecran mare undeva, pentru că după asta, pentru a asigura prezenţa spectatorilor, vom avea universul Marvel şi tot felul de francize".Hanks a sugerat că francizele sunt de obicei realizate având în minte marele ecran, întrucât filmele cu buget mic vor învăţa să se adapteze pentru platformele de streaming."Cred că vor fi o mulţime de filme care vor fi difuzate doar în streaming şi cred că va fi bine să le vezi aşa, deoarece vor fi de fapt construite şi realizate pentru televizorul cu ecran lat destul de bun de la domiciliu".Industria cinematografică a fost afectată de curând de decizia Warner Bros. de a-şi lansa toate producţiile în 2021, inclusiv "Dune" şi "The Matrix 4", pe HBO Max în acelaşi timp cu afişarea filmelor în sălile de cinema.Filmul "News of the World", regizat de Paul Greengrass, cu Tom Hanks în rol principal, este disponibil la nivel internaţional pe Netflix. (Sursa: News.ro)