Peste 90 de filme pe platforma TIFF Unlimited

Peste 90 de filme care se găsesc cu greu pe marile platforme de streaming vor putea fi văzute pe platforma TIFF Unlimited, anunţă Tudor Giurgiu, directorul artistic al festivalului, informeaza Agerpres "Dacă tot #stămacasă, măcar să intrăm în CaranTIFF! Nu credeam acum fix 1 an că ideea de a face o platformă de streaming a festivalului TIFF, adică TIFF Unlimited, va fi atât de actuală. O gândisem ca pe un loc unde filmele wow din cei 18 ani de TIFF, precum şi alte bijuterii de filme care se găsesc cu greu pe marile platforme de streaming să se poată vedea oricând de către iubitorii de film din România. Sunt peste 90 de filme atent alese care vă aşteaptă să vă umple şi să vă bucure zilele sau serile", scrie Tudor Giurgiu pe Facebook.El spune că împreună cu Mihai Chirilov şi echipa pregăteşte pentru săptămânile următoare multe alte surprize - David Lynch, un program Xavier Dolan, filme pentru copii and more to come - filme inedite sau văzute puţin de tot în ţară, scurtmetraje, comedii "care să ne mai scoată din stresul COVID"."Dacă intraţi zilele astea pe unlimited.tiff.ro, o să găsiţi o selecţie super-tare de filme italiene (hiturile lui Sorrentino şi 2 comedii trăznite - 'Perfetti Sconosciutti' şi 'La pazza gioia'), filme premiate la Cannes ('Loveless', 'The Tribe' - mamă, ce film..-, 'The Square') şi multe altele. Bucuraţi-vă de toate, abonaţi-vă la TIFF Unlimited, jur că n-o să vă pară rău! CaranTIFF plăcut vă doresc", mai arată Tudor Giurgiu.