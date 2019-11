Serialul "Tut: destinul unui faraon", din 9 noiembrie la TVR 1

Seria Tut: destinul unui faraon (TUT – Canada, 2015) reconstituie ascensiunea faraonului egiptean Tutankamon şi lupta sa pentru a întări puterea Egiptului – cea mai avansată civilizaţie de pe faţa pământului la acea vreme, dar şi cea mai invidiată. Toate acestea în timp ce sfătuitorii cei mai apropiaţi, prietenii şi iubitele complotau pentru propriile lor interese meschine.Tut: destinul unui faraon, în regia lui David Von Ancken, deschide o portiţă fermecată spre o lume plină de poveşti de dragoste sfâşietoare, bătălii eroice, maşinaţiuni politice, conspiraţii, gelozie şi chiar crimă – lumea unui rege tânăr şi faimos, a cărui scurtă viaţă a dat naştere la nenumărate mistere, legende şi speculaţii.„Spunem povestea lui Tutankamon de la momentul când era doar un copil până la etapa în care devine bărbat; istoria transformării lui ca om şi accentuăm dorinţa lui de a face lucruri bune pentru poporul său. Sunt, în preajma sa, personaje care luptă pentru putere. În schimb, el are puterea, dar trebuie să înveţe să o controleze şi să o folosească în scopul a ceva. Care poate fi întru bine sau rău. Noi am ales să conturăm un personaj care vrea să facă bine. Cu toate acestea, Tut descoperă că e aproape imposibil cu toate maşinaţiunile care au loc în peisajul politic. Povestea lui Tut este una personală, în care personajul îşi conştientizează personalitatea, descoperă cine este şi e preocupat cum va fi păstrat în memoria urmaşilor - ca tatăl său, care a fost dispreţuit sau va fi venerat, la fel ca bunicul său”, declară Michael Vickerman, scenaristul şi producătorul executiv al serialului.Actorul canadian (dar şi solistul, activistul şi regizorul) Avan Jogia interpretează rolul principal, cel al Regelui Tut, în seria pe care o vom vedea la TVR 1 din 9 noiembrie. În viaţa reală, actorul are origini britanice, ba chiar şi regale, mama lui fiind înrudită cu familia engleză a Tudorilor.Tutankamon este încoronat faraon la numai nouă ani, după ce tatăl său, Regele Akhenaten, este ucis de unul dintre supuşii lui de încredere. Forţat să se căsătorească cu sora lui vitregă, Ankhesenamun, pentru a nu se pierde sângele regal, Tut moşteneşte cel mai puternic popor din lume, dar unul măcinat de mari conflicte.Copil fiind, tânărul faraon este conducător doar de formă, fiind considerat o figură slabă, privit cu condescendenţă de cei care îl înconjoară, inclusiv de către consilierul său apropiat, primul ministru AY (interpretat de Ben Kingsley), care ia toate deciziile şi conduce de fapt ţara. AY îl convinge pe tânărul rege să anuleze multe dintre reformele tatălui său, printre care cea mai importantă este cea referitoare la religia monoteistă.La vârsta de 19 ani, Tut îşi doreşte să vadă lumea de dincolo de palatul său şi să conducă regatul singur. Evident, este oprit de consilierul său, dar şi desconsiderat de Înaltul Preot de Amun, lider al cultului religios politeist şi de către Generalul Horemheb, avid de putere la rândul său şi susţinător al expansiunii teritoriale şi războiului. Cu toate acestea, Tut nu se va lăsa convins. Se aventurează, deghizat, şi observă îndeaproape poporul său, descoperă toate ameninţările care-i vizează regatul, lucruri care i-au fost tăinuite. Decide să-şi conducă armata la război, o decizie care atrage nemulţumirea consilierilor săi conspiratori, care l-ar prefera în umbră pe faraon.Pe lângă Avan Jogia, în distribuţia serialului Tut: destinul unui faraon, îi întâlnim pe actorii Ben Kingsley, Sibylla Deen, Alexander Siddig. Nu este prima dată când actorul englez Ben Kingsley, a cărui carieră se întinde peste jumătate de secol, interpretează un rol al unui personaj din Egiptul antic. Primul a fost în 2014, în O noapte la muzeu: Secretul mormântului, dar Ben Kingsley a mai jucat şi în alte trei filme despre şi cu faraoni: Exodus: Gods and Kings (2014), Moses (1995) şi Joseph (1995).În serialul de la TVR 1, Marele AY este consilierul şi „primul ministru” al Imperiului egiptean, conducătorul de facto şi cel care ia toate deciziile pentru tânărul faraon. Dar cum Tut îşi ia rolul de conducător în propriile mâini, devenind adevăratul rege, AY îşi dă seama că poziţia lui este ameninţată. Deşi pozează drept un tată iubitor pentru faraon, în secret, râvneşte la tron şi îşi doreşte să creeze o nouă dinastie pentru fiul său vitreg, Nahkt.