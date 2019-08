ANONIMUL 2019 - premiere, proiecții speciale și surprize de neratat

Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL , care începe astăzi, 5 august, propune publicului filme în premieră în România, proiecții speciale, un program special dedicat regizorului Sergei Loznitsa, care va fi recompensat anul acesta cu Trofeul ANONIMUL pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale, dezbateri, precum și o serie de concerte și DJ set-uri.Prezentat în competiția oficială la Cannes 2019, „The Dead Don't Die”, cel mai nou film semnat de Jim Jarmusch, deschide cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care are loc în perioada 5 - 11 august, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Rosie Perez, Selena Gomez, RZA, dar şi doi muzicieni obişnuiţi cu universul lui Jarmusch - Tom Waits şi Iggy Pop, fac parte din distribuția acestei comedii cu zombi scrise și regizate de Jim Jarmusch.Invitatul special de anul acesta, cunoscutul regizor ucrainean Sergei Loznitsa, va primi Trofeul ANONIMUL pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale joi, 8 august și va susține de asemenea un masterclass, sâmbătă, 10 august. Cele 7 titluri semnate Sergei Loznitsa ce vor fi prezentate publicului de la Sfântu Gheorghe, în prezența regizorului, sunt „My Joy” și „In the Fog” - primele lungmetraje de ficțiune semnate de Loznitsa, care îl au în distribuție pe actorul român Vlad Ivanov - „A Gentle Creature” și „Donbass”, filmul care a câștigat premiul pentru regie la Cannes 2018, precum și documentarele „Maidan”, „Austerlitz” și „The Trial”.În cadrul Romanian OFF Section, publicul ANONIMUL va avea ocazia să vadă filme în avanpremieră, precum „La Gomera”, noul film al lui Corneliu Porumboiu, care va fi proiectat la Sfântu Gheorghe în prezența actorilor Vlad Ivanov și Julieta Szönyi, cunoscută publicului român pentru rolurile Adnana din „Toate pânzele sus” (r. Mircea Mureșan, 1977) și Otilia din „Felix și Otilia” (regia Iulian Mihu, 1972), și „Arest”, în regia lui Andrei Cohn, recent lansat în competiţia East of the West a Festivalului de la Karlovy Vary și câștigător al Premiului Zilelor Filmului Românesc la TIFF 2019. Din distribuția filmului fac parte Alexandru Papadopol și Iulian Postelnicu, acesta din urmă participând, alături de regizorul filmului, Andrei Cohn, la o discuție cu publicul ANONIMUL, care va avea loc sâmbătă, 10 august.În competiția ANONIMUL, spectatorii vor avea ocazia să vadă, înainte de lansarea în cinema din această toamnă, „Monștri.”, debutul în lungmetraj al regizorului Marius Olteanu, câștigător al Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut la TIFF. La proiecție vor participa regizorul filmului, Marius Olteanu, actorul Șerban Pavlu și producătorul Claudiu Mitcu.Actori în spatele camerei, secțiunea ANONIMUL care prezintă anual filme regizate de actori cunoscuți, aduce anul acesta în fața publicului două scurtmetraje: „Romanian Tradition”, debutul regizoral al lui Pavel Bartoș, care va participa la proiecție marți, 6 august, și „Salix Caprea”, în regia lui Valeriu Andriuță.Alte producții autohtone care vor beneficia de proiecții speciale sunt „Alice T.” (r. Radu Muntean), care va rula în prezența actorului Șerban Pavlu, și documentarul „Caisă”, în prezența regizorului Alexandru Mavrodineanu.ANONIMUL Talks propune anul acesta o întâlnire inedită între public și invitații festivalului, regizori, actori și producători, care va avea loc marți, 6 august. Tema evenimentului este Filmul românesc: așteptările publicului vs. așteptările realizatorilor.Serile de proiecții sunt completate de concerte live și DJ set-uri susținute de Muse Quartet, Karpov not Kasparov, “Sinicika”- Grupul Vocal al Comunității Rușilor Lipoveni din Mila 23, și Gojira cu Planet H.Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL va avea loc în perioada 5 - 11 august, la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării. Accesul la proiecțiile din cadrul festivalului este gratuit. Pentru rezervarea locurilor la proiecțiile care au loc în cinematograful din Green Village Resort, accesați evenimentul ANONIMUL de pe Eventbook.ro.