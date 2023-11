EUROPA ÎMPREUNĂ Miercuri, 22 Noiembrie 2023, 09:45

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a acuzat, într-un interviu video acordat HotNews, la Strasbourg, conducerea partidului, în frunte cu președintele Cătălin Drulă, că a alcătuit lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din anul 2024 cu încălcarea statutului formațiunii politice.

Vlad Gheorghe Foto: Parlamentul European

„E o problemă de imagine, pentru că noi, în 2019, am fost partidul care, pentru prima oară, din ce știu eu, am făcut alegeri pe bune pentru desemnarea listei de candidați, o listă foarte bună de candidați și în opinia mea, și a partidului. Or, acum noi am făcut exact invers. Când spun „noi”, mă refer la conducere, adică exact aceiași oameni care vorbeau atunci - dacă ne uităm inclusiv pe Facebook - spuneau festivalul democrației, e singurul partid care a făcut lucrurile altfel. Or, acum am ajuns să facem lucrurile fix la fel ca ceilalți. Aici este o problemă” - a comentat Vlad Gheorghe, pentru HotNews.ro.

Bătut de jandarmi, la protestul din 10 august 2018, Gheorghe spune acum, după 5 ani, că nu regretă că a fost atunci în Piața Victoriei, „pentru că acolo ne-am apărat drepturile”.

Urmărește interviul video cu Vlad Gheorghe:

HotNews: Cum a fost cu candidatura la europarlamentare, că vine anul 2024, numai mâine nu-i poimâine, a fost acea listă făcută la USR, iar dvs ați avut nemulțumiri?

Vlad Gheorghe: Da, mi-am exprimat aceste nemulțumiri, cred că e o problemă generală, nu-i o legătură cu lista în sine și în niciun caz nu are legătură cu numele meu. E o problemă cu modul în care a fost alcătuită acea listă, am văzut și ulterior cum s-a modificat lista cu tot felul de incidente care au dus - părerea mea - la pierderi de imagine pentru USR. Și cam așa stau lucrurile acum. Am contestat modul de a se numi lista, am considerat că trebuia, conform statutului partidului, că lista trebuia votată, nu numită. Ulterior, am văzut cu toții ce s-a întâmplat cu numirile respective și în continuare nu prea știu ce urmează să se întâmple, dar cert este că eu am contestat acea modalitate, am considerat-o nestatutară.

HotNews: Deci s-a încălcat statutul partidului, spuneți...

Vlad Gheorghe: În opinia mea, da, fiind unul dintre cei care l-au scris.

HotNews: Spuneați că s-a modificat acea listă, a ieșit doamna Lasconi și acum a trecut domnul Barna, cap de listă. Dânsul a candidat la prezidențiale, a ieșit pe locul al treilea, a luat 15%, a fost învins atunci și de Viorica Dăncilă și evident de Klaus Iohannis. Credeți că este o alegere bună ca dl. Barna să fie cap de listă, are capacitatea să tragă lista după dânsul, ca o locomotivă?

Vlad Gheorghe: Nu trebuie să răspund eu la această întrebare, trebuie să răspundă Cătălin Drulă, președintele partidului, că el este autorul acestei liste. Rămân la părerea că cel mai bine era să-și spună partidul părerea cu privire la cine să fie și cine să nu fie pe listă și e un singur mod prin care partidul putea să-și spună părerea: prin vot. Acel vot nu a avut loc. În legătură cu cine, cum, în ce ordine au fost puși, Cătălin Drulă ar trebui să răspundă la aceste întrebări. Eu, în acest moment, nu am primit un răspuns.

HotNews: Bun. Și se încalcă statutul unui partid și ce consecințe sunt? Dacă se încalcă Constituția unei țări, sunt consecințe, dacă se încalcă legile, sunt consecințe.

Vlad Gheorghe: În primul rând, dacă vă referiți la consecințe legale, sunt niște riscuri foarte importante pentru partid, am comunicat de la început aceste probleme către conducerea partidului. Dar vorbim acum de niște probleme de încredere, pentru că, în momentul în care numești, pui cu mâna și nu folosești cel mai democratic mecanism, respectiv votul, atunci atât în intern cât și în extern, ai niște probleme de încredere. Și nu am primit răspuns la aceste întrebări de la conducerea partidului. Iar pe partea legală, fără îndoială, este o problemă cu modul de alcătuire a listei, și atunci, dacă avem probleme de legalitate a listei, posibilitatea de a candida este pusă sub semnul întrebării. Iarăși niște riscuri pe care eu n-am înțeles niciodată de ce și le-a asumat conducerea și pentru care sunt niște întrebări la care nu am primit nici acum răspuns.

HotNews: Ați spus că este acea problemă de imagine, legată și de modul în care a ieșit și doamna Lasconi de pe listă.

Vlad Gheorghe: E o problemă de imagine, pentru că noi, în 2019, am fost partidul care, pentru prima oară, din ce știu eu, am făcut alegeri pe bune pentru desemnarea listei de candidați, o listă foarte bună de candidați și în opinia mea, și a partidului. Or, acum noi am făcut exact invers. Când spun „noi”, mă refer la conducere, adică exact aceiași oameni care vorbeau atunci - dacă ne uităm inclusiv pe Facebook - spuneau „festivalul democrației”, „e singurul partid care a făcut lucrurile altfel”. Or, acum am ajuns să facem lucrurile fix la fel ca ceilalți. Aici este o problemă. Ce s-a desfășurat mai departe- evenimentul pe care l-ați descris mai devreme - cred că este o manifestare a acestei probleme. Pentru că atunci când pornești cu stângul, lucrurile au tendința să nu iasă bine.

HotNews: Eu îmi aduc aminte de dvs., a fost o situație nefericită, am fost și eu în Piața Victoriei, în 10 august 2018, ca jurnalist, când dvs. ați fost bătut de jandarmi. Uitându-vă în urmă la acel moment și la alegerile care au venit apoi, în 2019, și la încrederea cu care a fost învestită această construcție politică, USR, și speranțele de la momentul respectiv, cum vă imaginați la acel moment USR peste cinci ani și cum îl vedeți acum, după cei 5 ani care au trecut?

Vlad Gheorghe: Eu am fost în USR de la început, de pe vremea când USR nu exista, de pe vremea când exista USB, Uniunea Slavați Bucureștiul, și pot spune că sunt în povestea asta chiar dinainte de atunci. Deci am văzut tot acest film. Bineînțeles că văd diferit de acum, uitându-mă în urmă. Întotdeauna vezi diferit decât cum se vedeau lucrurile la vremea respectivă. Dar în niciun caz nu este sfârșitul poveștii și speranța respectivă există în continuare în societate. Important este, o dată, să convingi că meriți încrederea speranței respective, pentru că speranța se manifestă constant, la fiecare ciclu de alegeri se manifestă speranța, e natural, societatea își dorește ceva mai bun, mai ales în condițiile în care avem o clasă politică în halul în care o avem. Dar trebuie ca noi să și performăm, să și confirmăm și acolo cred că mai avem de lucru față de alegătorii noștri.

HotNews: Dar cum vedeți starea USR-ului de acum? Vă așteptați la mai mult față de ceea ce a ajuns acum USR?

Vlad Gheorghe: Cred că toată lumea se așteaptă întotdeauna la mai bine și la mai mult, dar e o întrebare la care cred că ar trebui să răspundă, cel mai bine, conducerea actuală a partidului, pentru că ei conduc partidul de foarte multă vreme. E o întrebare legitimă, pe care și eu am pus-o public și n-am primit până acum răspuns, așa că eu cred că cel mai bine este să răspundă conducerea partidului.

HotNews: Vă pare rău că ați fost atunci în Piața Victoriei, când vâau lovit jandarmii?

Vlad Gheorghe: Nu. Cum să-mi pară rău?! Și sper că nu-i pare rău vreunui cetățean, pentru că acolo ne-am apărat drepturile și e un lucru pe care l-aș mai face de fiecare dată. Ce-mi pare rău este că până acum nu s-a terminat dosarul 10 August, dar nu rămân la a îmi părea rău. Și fac ceva în legătură cu asta. Chiar acum câteva săptămâni am fost la ultima audiere la procuratura militară pe dosarul 10 August, am făcut mai multe cereri de urgentare în justiție, să împing lucrurile, să se întâmple totuși ceva și o să continui să fac lucrul acesta. Deci în niciun caz nu-mi pare rău și nu stau degeaba, adică nu las lucrurile să treneze așa cum încearcă unii sau alții pentru că cei care au fost în anumite funcții în 10 August sunt șți astăzi și bineînțeles că pun piedici, sau dacă nu mai sunt ei sunt prietenii lor.

HotNews: La alegerile precedente, din 2019, la europarlamentare, a fost acea construcție politică cu cei de la Plus, apoi ați făcut fuziune, apoi v-ați despărțit. Deci foarte puțini dintre cei care au candidat atunci la europarlamentare au rămas la USR. Sunteți dvs, care nu ați fost pe loc eligibil, ați intrat în locul lui Clotilde Armand, care s-a retras, și mai este Vlad Botoș la USR. Ce credeți că a condus la această despărțire, nu știu dacă o numesc prea mult dezagregare a construcției politice?

Vlad Gheorghe: S-au făcut, fără îndoială, mai multe greșeli de ambele părți. De multe ori a trebuit mai multă maturitate, inclusiv episodul de guvernare a venit cu o serie de probleme atât în timpul guvernării, cât și ulterior și pe toate astea ni le-a arătat publicul. Opiniile mele nu sunt diferite de opiniile publicului. Dar, când faci ceva, e destul de greu să nu greșești. Important este să înțelegi că greșești și să nu continui în greșeală. Or, în momentul ăsta, încă aștept răspunsuri de la conducerea partidului.

HotNews: Continuă în greșeală conducerea partidului?

Vlad Gheorghe: Cred că vedeți ce s-a întâmplat zilele astea, nu știu dacă cineva poate să spună că e mulțumit de ce se întâmplă și asta e problema, în opinia mea: nu se analizează cu adevărat ce se întâmplă și nici nu se pune un plan serios pe masă.

HotNews: Rămâneți în USR?

Vlad Gheorghe: Eu sunt în USR astăzi și îmi exercit toate căile statutare și, în calitate de persoană care a fost printre cei care au scris statutul, cred că am capacitatea să-l citesc destul de bine, chiar dacă nu sunt de acord cu actuala conducere.

HotNews: Ce mesaj le-ați transmite alegătorilor din USR după anii ăștia în care vedem că partidul nu a reușit să creeze acea construcție politică?

Vlad Gheorghe: Mesajul meu este către toți alegătorii, că nu vreau să-i împart între alegători de un fel și alegători de alt fel. Mesajul meu este de speranță și de faptul că lupta continuă, că nu ne-am oprit în niciun moment și că eu, unul, nu o să mă opresc, de asta pot să-i asigur. Trăim niște vremuri foarte grele, din nou, din păcate, cu alte tipuri de provocări decât provocările din era Dragnea, dar în continuare avem nevoie de speranță și e foarte, foarte important să iasă la vot. Pentru că, dacă oamenii n-or să voteze - indiferent cu cine votează, să voteze cu cine vor ei, numai cu cine îi convinge, numai să voteze - pentru că, dacă nu ieșim la vot, tot PSD și sateliții lui or să iasă și tot o minoritate va decide ce se întâmplă cu viețile noastre, cu banii noștri din taxe și cu tot ce înseamnă lucruri importante pentru noi și pentru țară.

HotNews: V-aș întreba despre activitatea europeană...

Vlad Gheorghe: Mă gândeam că despre asta mă întrebați mai multe?

HotNews: Alegerile europene sunt tot activitate europeană, ăsta e principalul eveniment care va veni pe agenda europeană, alegerile europarlamentare din 2024.

Vlad Gheorghe: În 2024, da. Dar până atunci avem Schengen în decembrie?

HotNews: Apropo, de Schengen ce se mai aude?

Vlad Gheorghe: Pe 5 decembrie pleacă ultimul tren, Consiliul JAI. Și mai avem un tren în 2025, în mod realist, dacă nu se întâmplă un lucru bun în 5 decembrie.

HotNews: Ce șanse avem acum la Schengen?

Vlad Gheorghe: Sunt moderat optimist. Faptul că este pe ordinea de zi e un plus, fără îndoială. Cred că depindem destul de mult de ce se întâmplă în Olanda, zilele astea, la alegeri. Dacă vine un guvern pro-european, așa cum ar trebui să se întâmple, cred că avem o șansă ca Olanda să-și ridice obiecția față de Bulgaria și atunci Austria rămâne singură și atunci lucrurile ar putea să decurgă diferit. Dacă Olanda rămâne cu opoziția față de Bulgaria, șansele noastre scad foarte, foarte tare.

HotNews: Dar cine este de vină? Am văzut că este tendința asta la unison aproape a clasei politice din România să dea vina pe Austria, pe alte țări, dar despre ce face România, ce fac politicienii români mai puțin discutăm?

Vlad Gheorghe: România a făcut și face lucruri bune. Văd că inclusiv politicienii se laudă cu modul cum am rezolvat și cum am gestionat criza de refugiați din Ucraina. Nu statul român a gestionat și a gestionat această criză, ci cetățenii români și iarăși politicienii se urcă pe ceva ce n-au făcut. dar este adevărat că la nivel de reprezentare suntem practic zero în Consiliul JAI, pentru că anul trecut l-am avut pe Bode, care practic e groparul Schengen. Acum îl avem pe Predoiu, care e noul Bode, care întâi a îngropat justiția și care acum nu se ocupă de Schengen și, bineînțeles, groparul-șef, planta de la Cotroceni, primul turist al țării, care acum, când vorbim noi, este în turneu în Africa, în safari și, pentru că a nins în România, mi se pare că o să plece direct la schi, în niciun caz nu se ocupă de Schengen.

HotNews: Apropo de Ucraina, dvs ați fost unul dintre inițiatorii Uniți pentru Ucraina. Acum, după aproape doi ani de la izbucnirea acestui război și a crizei umanitare din Ucraina, vedem că mulți dintre refugiații ucraineni din România se plâng că statul român nu plătește acel ajutor promis.

Vlad Gheorghe: Exact. Avem restanțe de șase luni la plățile pe care statul român le datorează cetățenilor români. Cetățenii români care au ajutat și ajută cetățenii ucraineni sunt beneficiarii acelor cereri. Dar trebuie să vorbim foarte clar, pentru că mulți spun că sunt plăți către ucraineni. Nu. Sunt plăți către români. Statul român are datorii către cetățeni români. Apropo de modul în care statul român se lăuda că a rezolvat criza, așa a rezolvat criza: românii ajută, inclusiv cu bani, și statul nu-i plătește.

HotNews: Ați urmărit? Din ce cauză nu se fac plățile, e problema de la noi, internă, sau UE nu plătește acele subvenții?

Vlad Gheorghe: Nu. E o problemă artificială, creată la nivel intern, pentru că iau banii ăia și îi dau pe prostii, au nevoie de bani să-și plătească facturile din programul Anghel Saligny, au nevoie de banii ăștia să-i trimită către primarii lor, pentru că pregătesc alegeri, au nevoie de bani și de concerte și de tot felul de prostii. Și atunci, întotdeauna iau banii din buget și îi trimit către clienții lor politici. Uniunea Europeană nu are niciun fel de restanță către bugetul României pe subiectul ăsta.

