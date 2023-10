POLITIC Luni, 16 Octombrie 2023, 19:42

0

Eurodpeutatul USR Vlad Gheorghe, unul dintre cei mai activi membri ai partidului pe rețelele sociale, acuză liderii partidului că au procedat nestatutar în alcătuirea listei pentru europarlamentare. Concret, euredeputatul spune că primele 5 poziții au fost impuse și doar restul-care nu au mari șanse-au fost votate.

Vlad Gheorghe Foto: europarl.europa.eu

„Astăzi am un răspuns pentru toți cei care m-ați întrebat de ce nu sunt pe lista USR pentru alegerile europarlamentare. Răspunsul simplu: nu aveam cum să fiu pe o listă rezultată altfel decât prin votul colegelor și colegilor mei. Răspunsul complicat și dureros este că niciodată nu voi valida cu bună-știință un demers contrar statutului (Constituția unui partid). Sunt jurist și nu pot participa sau susține o listă - oricine ar fi pe acea listă - când este foarte clar cum anume trebuie determinați candidații la alegerile europarlamentare: prin vot. Atenție, toți candidații, nu locurile 5-10, ultimii 20 și alte variante de ”portițe” și acrobații logice fără nicio valoare juridică”, a scris Ghoerghe pe Facebook.

Vlad Gheorghe atrage atenția partidului că nu poate cere eliminarea „specialilor” care căpușează bugetul României când în propria ogradă unii-s „mai egali” deât alții.

„Nu putem spune românilor să iasă în număr cât mai mare la vot, că votul lor contează când simulăm cu greu o democrație internă. Nu putem salva România de partidele vechi și de metehnele lor când le preluăm și pentru ”ai noștri”, spune el.

Vlad Gheorghe spune că nu are această ieșire fiindcă nu mai e el pe listă și enumeră realizările lui în Parlamentul European:

„Realitatea este că am preluat mandatul de europarlamentar în noiembrie 2020 și în nici trei ani am făcut auzită vocea românilor în Parlamentul European - de la șoferii de camion până la activiștii de mediu, am inițiat Procurorul Verde European - DNA-ul Pădurilor la nivel UE, am negociat susținere pentru România în Schengen și am obținut o rezoluție votată zdrobitor în Parlamentul European, am adus colegi din alte țări europene să vadă dezastrul din pădurile României și să ne ajute să le salvăm, am pus presiune constantă pe autoritățile din țară să respecte legea și pe români, am informat corect și constant românii despre ce se întâmplă la București și la Bruxelles, am devenit o sursă de încredere pentru presa din țară și din UE, am muncit pentru ca activitatea și bugetul Parchetului European și legislația europeană anti-corupție să fie prioritare, am inițiat și susținut confiscarea averilor și reconstrucția Ucrainei cu bani rusești, nu ai românilor și celorlalți cetățeni europeni”.

USR a anunțat luni că a încheiat procesul intern pentru desemnarea candidaţilor la alegerile europarlamentare și a prezentat lista finală a membrilor pe care vrea să îi trimită în legislativul Uniunii Europene

Lansarea oficială va avea loc vineri, 20 octombrie, la Consiliul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor Europeni (ALDE Europe), organizat în premieră la Bucureşti.

Lista USR va fi deschisă de Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu și Vlad Botoş.

USR a anunțat încă de pe 15 septembrie că lista sa pentru alegerile europarlamentare va fi deschisă de aceștia, ei fiind validați de către Biroul Național al partidului, la propunerea președintelui Cătălin Drulă.

Lista completă a candidaților USR pentru alegerile europarlamentare

Restul numelor de pe lista extinsă publicată luni au fost stabilite prin vot intern de către membrii USR:

5. Cristina Prună;

6. Radu Mihail;

7. Corina Atanasiu;

8. Adriana Cristian;

9. George Gima;

10. Teodora Stoian;

11. Ramona Goga;

12. Alina Gîrbea;

13. Geta Daniela Drăghici;

14. Alina Totti;

15. Nicolae Mihai Şvab;

16. Emilia Mateescu;

17. Ion Belu;

18. Gabriela Ferguson;

19. Lucia Hang;

20. Dan Adrian Pop.