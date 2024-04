Parteneriat media Joi, 11 Aprilie 2024, 10:26

Smile Media

0

Digital Marketing Forum, cel mai asteptat eveniment despre promovare online din Romania, revine in 2024 cu o noua serie de cursuri intensive, pentru specialistii din companii medii si mari care doresc sa isi aprofundeze cunostintele in marketing digital.

Digital Marketing Masterclasses Foto: Digital Marketing Forum

Pe 26 aprilie, vor avea loc doua traininguri la Hotel JW Marriott din Bucuresti, ce vor oferi un pachet complet de informatii noi, instrumente utile si solutii aplicate pentru imbunatatirea performantelor campaniilor. Participantii vor avea ocazia sa descopere bune practici dovedite in construirea unei strategii digitale de succes, sa identifice tacticile care genereaza rezultate in peisajul online actual si sa invete cum le pot implementa pentru optimizarea eforturilor de marketing ale companiei lor.

VINERI, 26 APRILIE 2024 // MASTERCLASS

Multi-Channel Digital Marketing Strategy

Acest curs intensiv ofera cele mai bune practici, informatii esentiale si sfaturi utile pentru ca organizatiile sa adopte o strategie digitala integrata bine construita si sa aplice diferite solutii de succes, care sa insoteasca eforturile brandurilor si companiilor in demersurile lor de dezvoltare. Consulta programul. (https://www.digitalforum.ro/masterclass-1/#up)

VINERI, 26 APRILIE 2024 // MASTERCLASS

Innovative Social Media Strategy

In cadrul acestui curs, participantii vor invata cum sa creeze campanii eficiente in social media, care sa atraga atentia publicului, iar vorbitorii ii vor ghida pas cu pas prin procesul de dezvoltare si implementare a unei strategii de continut, folosind tactici care genereaza rezultate reale. Consulta programul. (https://www.digitalforum.ro/masterclass-2/#up)

Profesionisti din agentii cu activitate recunoscuta si practicieni cu experienta in publicitate online vor oferi know-how aplicat si solutii utile in cadrul celor doua traininguri. Printre vorbitorii confirmati se numara:

Andrew Davis (Digital Trainer, Talk Dygital)

Mugur Patrascu (Managing Partner, Screen Native)

Mihai Bonca (Marketing Consultant, Brand Architects)

Cosmin Otel (Head of Digital, Initiative Romania)

Alexandru Negrea (Trainer & Founder, Social Smarts)

Mihai Andrei (Managing Partner, WebDigital)

Robert Dumitru (Managing Partner, MTH Digital)

Anabela Luca (Chief Executive Officer, adLemonade)

Valentin Radu (CEO & Founder, Omniconvert)

Dragos Smeu (Founder, Mavericks)

Monica Jitariuc (Communication Trainer & Consultant)

Mai multe informatii despre agenda, vorbitori si modalitatile de participare la eveniment sunt disponibile pe www.digitalforum.ro.

Digital Marketing Forum 2024 este un eveniment organizat de Evensys, in parteneriat cu Raiffeisen Bank si Codezilla si realizat cu sprijinul Kaufland Romania, McDonald’s Romania, glo, Teads – The Global Media Platform, Project Agora | Taboola, MTH Digital, Jam Session Agency, Fame Up, United Media Services, HEINEKEN Romania, Meglio, Blue.

Digital Marketing Forum este un eveniment organizat de Evensys, companie de planificare de evenimente, cu peste 17 ani de experienta in organizarea de evenimente business. Evensys este specializata exclusiv pe dezvoltarea de conferinte si de seminare proprii, ce acopera sapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, HR, Real Estate, Production si Retail. Evenimentele organizate trateaza tematici actuale, care privesc atat industria de business locala, cat si cea din Europa Centrala si de Sud-Est.

Parteneriat media