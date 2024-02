ESENTIAL Vineri, 16 Februarie 2024, 09:10

Antrenorul de înot de la Clubul sportiv Dinamo București, acuzat că ar fi violat o fetiță de 7 ani în timpul lecției, și-a recunoscut fapta, potrivit unor surse din anchetă citate de Observator News și Știrile Pro TV.. Tânărul de 20 de ani ar fi comis agresiunea sexuală în bazin, chiar de față cu părinții micuților, inclusiv mama copilei, conform surselor citate.

Masina de politie Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Bărbatul a fost arestat preventiv și dat afară de la clubul Dinamo, care acum verifică toți profesorii angajați.

Părinții care au copii înscriși la înot la Clubul Sportiv Dinamo sunt șocați după aflarea incidentului și niciunul nu bănuia că tânărul antrenor poate fi periculos.

Agresorul este student la Facultatea de Educaţie Fizică și antrena grupe de 8-10 copii. La orele de înot erau mereu prezenți părinții celor mici.

Antrenorul ar fi violat-o pe fetița de 7 ani chiar în bazin, care era plin de copii și de alți instructori, iar în tribune erau părinții micuților, inclusiv mama fetei agresate sexual.

Cea mică i-a povestit după ora de înot ce s-a întâmplat și apoi au mers la poliție.

Antrenorul era colaborator la Clubul Sportiv Dinamo

Tânărul de 20 de ani era colaborator al academiei din martie 2023 și avea zilnic în grijă grupe formate din 8-10 copii, a susținut o reprezentantă a Clubului Dinamo, la Digi24.

„Nu este angajat, este un colaborator în cadrul academiei, angajat cu contract de activitate sportivă, colaborează din martie 2023. În fiecare zi avea program de activitate în bazinul de înot”, a spus aceasta.

„Se ocupa de partea de inițiere, unde sunt grupe de 8-10 copii, activitatea se desfășoară în bazinul de 25 de metri, nu poți să aglomerezi cu mulți copii”, au explicat reprezentanții Clubului Dinamo.

Reprezentanții Clubului Sportiv Dinamo au anunțat încă de miercuri seara că l-au dat afară pe tânărul de 20 de ani acuzat de viol și că au pus la dispoziție poliției toate înregistrările video din zona bazinului de înot.

„Clubul Sportiv Dinamo a luat măsuri și a dovedit transparență totală, am pus la dispoziția poliției toate imaginile din momentul desfășurării antrenamentului, a fost reziliat contractul cu instructorul. Oferim transparență totală și suntem alături de cadrele competente pentru a soluționa această situație”, a susținut reprezentanta Clubului.

Contactat de Gândul, președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a spus că până acum nu au existat plângeri legate de acest antrenor.

„Sprijinim cu tot ce este nevoie ancheta Poliției. Am rămas stupefiați cu toții când am auzit. Noi, la academia de înot, am asigurat toată transparența de care este nevoie, părinții stau tot timpul pe marginea bazinului, nu o să tolerăm așa ceva. Până acum nu am avut nicio plângere în legătură cu acest antrenor”, a declarat pentru Gândul Ionuț Popa.