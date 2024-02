ESENTIAL Joi, 15 Februarie 2024, 12:16

Tânărul de 20 de ani, antrenor de înot la Clubul Dinamo, care a fost arestat preventiv miercuri seara de polițiști, fiind acuzat că a violat o fetiță de șapte ani, era colaborator al academiei din martie 2023 și avea zilnic în grijă grupe formate din 8-10 copii, a susținut o reprezentantă a Clubului Dinamo, la Digi24.

Masina de Politie Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Tânărul de 20 de ani avea contract de colaborare, conform reprezentantei Clubului Dinamo.

„Nu este angajat, este un colaborator în cadrul academiei, angajat cu contract de activitate sportivă, colaborează din martie 2023. În fiecare zi avea program de activitate în bazinul de înot”, a spus aceasta.

Tânărul avea zilnic în grijă grupe de 8-10 copii, aflați la primele antrenamente de înot.

„Se ocupa de partea de inițiere, unde sunt grupe de 8-10 copii, activitatea se desfășoară în bazinul de 25 de metri, nu poți să aglomerezi cu mulți copii”, explică reprezentanții Clubului Dinamo.

Părinții au acces la antrenamentele copiilor, susțin cei de la Clubul Sportiv Dinamo

Reprezentanții Clubului Sportiv Dinamo au anunțat încă de miercuri seara că l-au dat afară pe tânărul de 20 de ani acuzat de viol și că au pus la dispoziție poliției toate înregistrările video din zona bazinului de înot.

„Clubul Sportiv Dinamo a luat măsuri și a dovedit transparență totală, am pus la dispoziția poliției toate imaginile din momentul desfășurării antrenamentului, a fost reziliat contractul cu instructorul. Oferim transparență totală și suntem alături de cadrele competente pentru a soluționa această situație”, a susținut reprezentanta Clubului.

Mai mult, aceasta a explicat că în orice moment al antrenamentelor părinții au acces în tribune și își pot vedea copiii în timpul exercițiilor.

„Trebuie să vă mai spun că oferim transparență totală în privința intrării părinților în tribuna bazinului, au acces în orice minut la programul de desfășurare pe care îl au copiii. Nu am îngrădit nimănui acest drept”, conform acesteia.

Anunțul Poliției în cazul tânărului de 20 de ani care ar fi violat o fetiță de șapte ani

Poliția a anunțat, miercuri seară, că tânărul de 20 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru infracțiunea de viol în formă agravată.

Ancheta a fost declanșată după ce marți, în 13 februarie, în jurul orei 20.30, Secția 6 Poliție a fost sesizată de către o femeie că, în aceeași zi, fiica sa în vârstă de șapte ani ar fi fost violată de instructorul de înot la un club sportiv din Sectorul 2.

„Din cercetări, s-a stabilit că la momentul comiterii faptei acesta se afla în timpul programului de lucru”, precizează Poliția într-un comunicat de presă.

Instructorul a fost dus la audieri și inițial a fost reținut pentru 24 de ore.

„Până acum nu am nicio plângere în legătură cu acest antrenor”

Contactat de Gândul, președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a spus că până acum nu au existat plângeri legate de acest antrenor.

„Sprijinim cu tot ce este nevoie ancheta Poliției. Am rămas stupefiați cu toții când am auzit. Noi, la academia de înot, am asigurat toată transparența de care este nevoie, părinții stau tot timpul pe marginea bazinului, nu o să tolerăm așa ceva. Până acum nu am avut nicio plângere în legătură cu acest antrenor”, a declarat pentru Gândul Ionuț Popa.

