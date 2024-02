ESENTIAL Luni, 05 Februarie 2024, 13:51

​În multe regiuni din țară vântul bate foarte puternic, dar cea mai mare viteză a rafalelor a fost măsurată la a doua cea mai înaltă stație meteo din România, situată la aproape 2.200 m, în munții Țarcu. Rafalele au atins 148 km/h, la o temperatură de -2 °C, astfel că un om prezent acolo ar fi simțit o temperatură siberiană de -45 °C.

In muntii Tarcu Foto: Herea Mihai Cosmin, Dreamstime.com

Vremea va fi caldă în acest zile, cu maxime de 20 C în țară marți și 19 C miercuri.

Luni la ora 13 erau +19 C la Râmnicu Vâlcea, iar la stația meteo Țarcu erau numai -2 C. Cea mai mică temperatură în zonele locuite era de +4 C la Poiana Stampei.

Indicele de răcire la ora 12, pe 5 februarie (sursa ANM)

Datele ANM de la ora 12 indicau un indice de răcire de -45 °C la stația meteo Țarcu, din cauza vântului foarte puternic și a temperaturii scăzute. În trecut au fost și cazuri în care la stațiile meteo Călimani, Țarcu sau Ceahlău Toaca, indicele de răcire a scăzut sub -55 C.

La stația meteo Țarcu, la 2.186 m alt, rafalele de vânt au atins 148 km/h, luni. Munții Ṭarcu aparțin părții vestice a Carpaților Meridionali iar orașele mai apropiate sunt Reșița și Caransebeș.

Stația meteorologică Vf. Țarcu este a doua ca altitudine din România, fiind situată la aproximativ 200 m distanță de Vf. Țarcu, la o altitudine de 2180 m. Niciodată nu au fost mai mult de +23,1 C în cei 64 de ani de existență. Cea mai mare viteză a vântului în rafală măsurată la stația meteo Țarcu a fost de 169 km/h, pe 9 ianuarie 2017.

La Bisoca, în jud Buzău, vântul a bătut cu 122 km/h, în munții Lăcăuți viteza a fost 108 km/h. Peste 100 km/h au fost la Omu și în Ceahlău. Valorile sunt pentru stațiile meteo.

La stația meteo Ghimbav, de lângă Brașov, viteza vântului în rafală a atins 86 km/h. Alte viteze mari: Blaj și Adjud 76 km/h, Sibiu 72 km/h, 65 km/h la Deva și 61 km/h la Cluj. La București, vântul a bătut cu peste 50 km/h.

Indicele de răcire cuantifică răcirea percepută de organism în funcție de temperatura aerului și de viteza vântului. Cu cât temperatura aerului este mai scăzută și cu cât vântul bate mai tare, cu atât indicele de răcire este mai mic, indicând o senzație de frig mai intensă. Au fost cazuri extreme când, în zile foarte reci de iarnă, și cu vânt extrem, indicele a atins -74 C la stația meteo Călimani.

Luni, indicele de răcire a fost de -45 C la Țarcu, de -35 C la Călimani, -26 C la Ceahlău și -20 C la Bâlea Lac, conform datelor ANM.

