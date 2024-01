ESENTIAL Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 09:40

​Marți a fost o zi cu totul specială din punct de vedere meteo, fiindcă cea mai ridicată temperatură din țară s-a înregistrat la o stație de mare altitudine, la cota 1500, în Sinaia. Acolo au fost +9,2 C, în timp ce la Mangalia au fost +6,8 C, iar la București, -5 C, arată datele ANM. În general, maximele zilei se înregistrează în Dobrogea, Muntenia sau Oltenia, la altitudini foarte mici.

Peisaj de iarna in Bucegi Foto: Elenaphotos, Dreamstime.com

La stația meteo de la Sinaia, la 1509 m alt, marți la ora 1 erau +2,2 C, iar în jurul orei 9 dimineața a fost înregistrată maxima zilei, +9,2 C. După acea oră s-a răcit accentuat, astfel că la ora 14 erau sub 0 grade, iar la ora 18 erau -7 C! Stratul de zăpadă era de 15 cm.

Nu a fost singura stație meteo înaltă cu temperaturi ridicate: la Penteleu (1633 m alt) au fost +4,8 C în jurul orei 9.

Cea mai scăzută temperatură măsurată pe 23 ianuarie în țară a fost de -16,4 C, la Brașov.

Marți la prânz a fost foarte rece în sudul țării, cu maxime de -6 C la Oltenița, -5,5 C la Călărași și -4,6 C la București Filaret.

Stația meteo Sinaia 1500 se află din anul 1960 în cabana Valea cu Brazi. Maxima absolută la Sinaia în ianuarie a fost de +16,4 C, în 2023. Niciodată nu au fost sub -26 C iarna, iar inversiuni de temperatură apar de câteva ori pe an. Cea mai ridicată temperatură măsurată acolo a fost de 30 C, în iulie 1988.

