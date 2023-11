ESENTIAL Luni, 06 Noiembrie 2023, 12:00

Oana Lasconi, fiica primarului USR din Câmpulâng Muscel, Elena Lasconi, a devenit cunoscută în spațiul public după ce a criticat-o pe mama sa că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională, spunând că este „dezgustată” şi denunțând o „discriminare jegoasă”, care nu are loc în familia ei.

Oana Lasconi Foto: Captura Instagram

Oana Lasconi are 31 de ani și locuiește la Paris din 2016, unde susține că a ajuns pe propriile forțe.

Pe contul său de Instagram se descrie ca fiind o „susținătoare a drepturilor LGBTQ+, anticapitalistă transilvăneană, socialistă, o vetarană a gaming-ului, cântăreață amatoare și scriitor în devenire”.

Pasionată de jocurile video de mică, Oana Lasconi a plecat în Orașul Luminilor pentru a-și împlini visul de a lucra în industria jocurilor video.

Oana Lasconi a început trei facultăți

A început trei facultăți, însă nu a terminat niciuna: Facultatea de Știinte Politice, Facultatea de Drept și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu specializare în literatura rusă, a declarat fiica Elenei Lasconi pentru Libertatea în 2018.

În urmă cu cinci ani, Oana Lasconi prezenta emisiunea „Weekly Ops” a unuia dintre cele mai populare jocuri online de strategie din lume, World of Tanks, călcând pe urmele mamei sale, care a făcut carieră la ProTV înainte de a intra în politică.

Până să ajungă la Paris, Oana Lasconi a făcut un internship la televiziunea fondată de Adrian Sârbu, unde mama sa a lucrat 25 de ani.

Elena Lasconi, după un an la primăria Câmpulung Muscel: Familia mea suferă

La un an de când a fost votată primar al oraşului Câmpulung, fiind prima femeie care să ocupe această funcție în localitatea argeșeană, Elena Lasconi spunea că familia sa „suferă”.

Întrebată cum se simte la un an de când ocupă fotoliul de edil, fosta jurnalistă a declarat în 2021 pentru OKMagazine: „Ce simt? Paradoxal, multă bucurie, dar şi mâhnire. Bucuria vine din plăcerea de a face şi din discuţiile, faţă în faţă, cu voi. Mâhnirea vine din faptul că familia mea suferă, că nu mai am timp pentru prieteni, familie şi nici pentru mine", spune ea, făcând referire şi la soţul său, Cătălin Georgescu, dar şi la fiica sa, Oana.

Înainte de a candida, Lasconi spunea: „Dacă voiam să «bifez» o carieră politică era simplu să iau în calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraș fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiția, istoria”, potrivit unui articol din revista Avantaje publicat în august 2020, chiar de ziua Oanei, când împlinea 28 de ani.

„În urmă cu 28 de ani, Dumnezeu m-a binecuvântat cu minunea mea de fată, Oana. Și nu știu cum să Îi mai mulțumesc. Mă doare sufletul că nu pot să o strâng în brațe și să îi spun LA MULȚI ANI, IUBIREA MAMEI!!! La fel ca mulți dintre copiii sau prietenii voștri, a plecat departe de țară pentru un trai mai bun și respect. Să se audă din Câmpulung până în Paris: TE IUBESC OANA!!!!!!”, scria atunci Elena Lasconi.

Copilăria Elenei Lasconi

Primarul din Câmpulung Muscel a dezvăluit presei cum a fost copilăria sa și cum s-au descurcat părinții săi cu lipsurile cu care se confruntau.

„Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate. Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădea la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoşi. Slavă cerului că în clasa întâi ne-am mutat la bloc, cu mama şi cu tata, care au muncit pe brânci să nu ne lipsească nimic, chiar dacă asta însemna uneori să facă imposibilul. Mama este cel mai abil „general’ pe care l-am cunoscut în viaţa mea, şi am cunoscut unii de-adevăratelea, şi cel mai bun administrator", a declarat Lasconi pentru OkMagazine.

Elena Lasconi s-a căsătorit la 18 ani, iar la 20 a născut-o pe Oana, divorțând după un an.

„M-am căsătorit la 18 ani iar la 20 de ani am adus-o pe lume pe Oana, fiica mea. Oana e sufletul meu, e bucuria mea şi datorită ei sunt ceea ce sunt. Am divorţat pe când avea doar 2 ani şi de atunci ne avem una pe alta. De multe ori ne-a fost greu, au curs multe lacrimi dar acum dacă ne uităm în urmă ne dăm seama că „greul” de atunci a dus la binele de acum.", scria ea pe blogul său.

Dar la 31 de ani de la venirea pe lume a fiicei sale se pare că „greul” a venit din nou pentru Elena Lasconi, după ce Oana a criticat-o dur pe mama sa, venind duminică seară și cu o serie de clarificări după ce a izbucnit scandalul, precizând că este pe cont propriu de mai bine de un deceniu.

„1.Familia tradițională poate fi susținută fără îngrădirea drepturilor altora.

2. Să schimbi Constituția de la „între soți” la „între un bărbat și o femeie” este cea mai clară dovadă de homofobie.

3. Să „nu ai o problemă cu oamenii LGBTQ+” nu este compatibil cu a nu le oferi aceleași drepturi ca altor persoane.

4. Drepturile omului nu sunt păreri de dezbătut.

5. M-am mutat la Paris pe propriile puteri și am muncit peste 10 ani pentru fiecare ban din cont.

6. Poziția mea politică este de stânga, însă nu stânga românească actuală sau istorică. Sunt socialistă pentru că susțin cu tărie că avem de unde să îi ajutăm pe toți. În loc să dăm bani pe războaie, trebuie să îi hrănim pe cei înfometați. Sunt anticapitalistă pentru că lumea actuală prioritizează profitul chiar și peste supraviețuirea omenirii. Putem să avem o piață liberă și de succes și fără să facem sacrificii abjecte sau să concentrăm averea planetei într-o mână de oameni”, a scris Oana Lasconi.

Oana Lasconi: Un homofob în minus în Parlamentul European este un câștig

Oana Lasconi a mai avut un mesaj pe Instagram, după ce liderul USR, Cătălin Drulă i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă de pe lista pentru europarlamentare.

„Sunt mulțumită să aflu că mama mea nu mai candidează la alegerile europarlamentare. Un homofob în minus la Parlamentul European este un câștig, indiferent de cost”, a scris Oana Lasconi pe rețeaua de socializare.

„Grija mea este în principal față de persoanele LGTBQ+ din România care suferă în fața ignoranței și urii”, a adăugat ea în mesajul de pe Instagram.

Oana Lasconi: Sunt în şoc şi absolut dezgustată. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie

Elena Lasconi, desemnată cu doar două săptămâni în urmă cap de listă USR pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, a dezvăluit într-un interviu la Prima TV că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi.

Oana Lasconi a avut o reacție virulentă la adresa mamei ei după ce a aflat că mama sa a afirmat că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională.

„Sunt în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat «DA» la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. (...) Sunt șocată să aud că a votat «DA» pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore.”

„Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. (...)Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să-și aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere din acest moment”, a spus Oana Lasconi într-un clip video pe contul ei de Instagram.

Oana Lasconi a mai acuzat-o pe mama sa că a abandonat-o, fără să dea detalii.

Revista Life a consemnat în 2019, că Elena LAsconi și-a trăit copilăria în sărăcie, și-a găsit iubirea la 40 de ani și a crescut-o pe Oana cu ajutorul părinților săi pentru o perioadă.

„Au trecut anii, multă vreme mi-am ținut copilul la Hațeg, la ai mei, nu știu ce m-aș fi făcut fără mama și tata!, mergeam la ei în weekend-uri, uneori plecam corespondent în diverse locuri din țară, am fost și corespondent de război în Afganistan, iar toate astea au însemnat tot atâtea răni pentru relația mea cu Oana. Sigur că ne iubeam, că eram cât de aproape puteam de ea, că mă vedea ca pe o zână, iar ea era salvarea mea. Dar distanța era de ne-evitat.

După mineriada din 1999, m-am mutat la ProTv în București, apoi am înscris-o și pe Oana la o școală din cartier când era în clasa a V-a. Adevărul este că nu mai suportam să stau departe de fata mea și ajunsesem să nu mai suport călătoriile de 9 ore cu trenul. Mă urcam în vagon și imediat îmi venea să vomit.

Cred că nici ea nu mai suporta să stăm departe una de cealaltă. Mi-aduc aminte și acum un moment din gară, când ne-am revăzut, iar ea a început să alerge după mine, s-a împiedicat, a căzut și și-a julit picioarele. Te sfâșie să vezi așa ceva”, a povestit Elena Lasconi.

Elena Lasconi s-a retras de pe lista USR pentru europarlamentare

Preşedintele USR Cătălin Drulă a anunţat că a avut o discuţie cu Elena Lasconi şi i-a cerut retragerea din campania pentru europarlamentare, după scandalul provocat de declaraţiile acesteia privind votul la referendumul pentru familie şi că a decis convocarea Biroului Naţional al USR.

Conducerea partidului a anunțat că a luat act duminică seară de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare.