ESENTIAL Miercuri, 18 Octombrie 2023, 15:54

0

Vremea se va încălzi puternic, începând cu ziua de joi, iar sâmbătă maximele vor atinge 33 C în Muntenia și Dobrogea și 32 C în Oltenia. În Transilvania vor fi 28 C, iar în Moldova maximele vor ajunge la 30 C. Temperaturi foarte mari se vor menține și duminică și luni, arată datele ANM.

Statie meteo Foto: Shutterstock

Cum va fi vremea în țară

Joi 19 octombrie

Minime între 2 și 17 C

Maxime între 12 și 24 C

Vineri 20 octombrie

Minime între 4 și 20 C

Maxime între 21 și 30 C

Sâmbătă 21 octombrie

Minime între 8 și 18 C

Maxime între 23 și 33 C

La București și Botoșani vor fi 31 C, la Iași vor fi 30 C, la Craiova și Sibiu vor fi 29 C, iar la Cluj, 26 C, conform hărților ANM.

Și duminică va fi foarte cald: 29 C la București, 28 C la Constanța, 27 C la Craiova și Rm Vâlcea, 24 C la Sibiu.

Și luni vor fi peste 20 C la prânz în cea mai mare parte a țării, cu maxime de 25 C la Craiova.

Cum va fi vremea la București în următoarele 5 zile

Joi 19 octombrie

Minimă: 7

Maximă: 22

Vineri 20 octombrie

Minimă: 9

Maximă: 28

Sâmbătă 21 octombrie

Minimă: 13

Maximă: 31

Duminică 22 octombrie

Minimă: 14

Maximă: 29

Luni 23 octombrie

Minimă: 13

Maximă: 24