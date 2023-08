ESENTIAL Vineri, 04 August 2023, 17:32

Vineri temperaturile au depășit din nou 40 de grade Celsius în țară, în partea sudică, maximul fiind de +41 C, la Zimnicea. Cel mai rece a fost la munte, la peste 2.000 m alt, cu temperaturi de 15-19 grade C, arată hărțile ANM.

Incendiu de vegetatie Foto: Inquam Photos / George Călin

La ora 16 și 17 cea mai ridicată temperatură era la Zimnicea, +41 C, orașul fiind și locul cel mai cald din România în luna iulie (cu o maximă de 42 C și o medie a lunii de +26,7 C).

Vineri au fost 40 C la Giurgiu, Oltenița, București Băneasa și Turnu Măgurele.

Vineri dimineață minimele au fost de +24,7 C la Șiria, +23,8 C la Dumbrăvița de Codru și +23,5 C la Jurilovca. În multe locuri au fost minime de peste 20 C, inclusiv la Târnăveni, în Transilvania (21,4 C).

Joi, maximele au fost de +39,1 C la Zimnicea și +38 C la Giurgiu și Turnu Măgurele.