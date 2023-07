NERD ALERT Duminică, 16 Iulie 2023, 10:03

Un arheolog susține că a descoperit regatul mitic al lui David ● Prețul NFT-urilor s-a dus pe copcă ● Producătorii „Peaky Blinders” îi bat obrazul lui Ron DeSantis ● Disney admite că s-a cam exagerat cu supereroii ● „The Acolyte” va avea mai mulți Jedi decât orice titlu „Star Wars” ● Încă un serial de top apare și la noi în streaming ● Jocurile video cu care am crescut sunt pe cale de dispariție

Un arheolog susține că a descoperit regatul mitic al lui David

Un nume mare al arheologiei israeliene, profesorul Yosef Garfinkel de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, susține că a descoperit o rețea de orașe antice care au făcut parte din Regatul lui David, o afirmație care a inflamat deja spiritele în domeniu. Istoric vorbind, aproape nimic nu este cunoscut despre ragele David și cercetătorii nu se pun de acord nici măcar dacă acesta a existat în mod real.

Biblic vorbind, el este unul dintre cele mai cunoscute și importante personaje din Vechiul Testament, devenind rege al Regatului Iuda înainte de a uni toate triburile lui Israel după uciderea mitică a lui Goliat. Evident, noua cercetare publicată de Garfinkel în Jerusalem Journal of Archeology se aliniază mai aproape de varianta biblică a evenimentelor.

„Minimaliștii vor să spună că David a domnit peste un sat micuț și că nu există niciun regat iar eu spun că a existat un regat cu orașe fortificate la o zi distanță de mers de Ierusalim”, a declarat arheologul într-un interviu acordat ziarului Haaretz, adăugând că el nu se consideră totuși un „maximalist atât de mare” în ceea ce privește disputele privind dimensiunea așezărilor urbane de atunci.

El afirmă în lucrarea sa că o rețea de 5 orașe fortificate din jurul Ierusalimului sunt de fapt cu două secole mai vechi decât se crede, ceea ce le-ar plasa în jurul secolului X î.e.n., adică tocmai în perioada în care ar fi trăit regele David. Mai mult, studiul afirmă că orașele au avut un design asemănător și au fost legate de o serie de drumuri îngrijite, ceea ce sugerează o rețea comună a unui regat centralizat.

„Cred că este realistă”, spune Garfinkel despre ipoteza sa, negând totodată că a încercat să demonstreze că Biblia are dreptate. Alți arheologi nu sunt atât de convinși, mai ales că aceasta nu este prima dată când cineva susține că a descoperit regatul lui David. „Cred că este o suprasimplificare și el nivelează detaliile”, afirmă profesorul Aren Maeir de la Universitatea Bar Ilan cu privire la colegul său.

„Există multe detalii mici cu care nu sunt de acord și sunt generalizări asupra unei perioade largi care sunt problematice. E ca și când un pescar îți povestește ce tip de pește a prins și de fiecare dată când spune povestea brațele sale se lărgesc tot mai mult (...) Cred că a existat probabil un regat mic în Ierusalim dar nu știm ce influență a avut acel regat”, a mai declarat acesta pentru The Times of Israel.

David și Goliat în viziunea lui Caravaggio (FOTO: Mario Laporta / AFP / Profimedia Images)

Prețul NFT-urilor s-a dus pe copcă

Trecând de la un subiect controversat la altul, însă la unul cât se poate de modern de data aceasta, oare când e ultima dată când ai citit o știre despre NFT-uri, așa-numitele „tokenuri nefungibile” care erau unul dintre cele mai în vogă subiecte în urmă cu un an, sau să fi trecut doi de atunci? Dacă ești pasionat de domeniul crypto, probabil mai ești în temă.

Dacă nu te numeri însă printre „crypto-entuziaști”, s-ar putea să fi trecut ceva timp. Iar motivul e unul foarte simplu: NFT-urile s-au dezumflat ca un balon de săpun, prețurile lor prăbușindu-se spectaculos în ultima perioadă pe fondul unei scăderi mai largi a entuziasmului față de criptomonede, blockchain și chestiilor legate de acestea, după cum subliniază și site-ul Decrypt.

„Bored Apes”, probabil cea mai cunoscută colecție de NFT-uri creată vreodată, n-a fost scutită nici ea de zeița Fortuna, un token ajungând să se vândă luna aceasta cu doar 52.000 de dolari. Știu, acel „doar” pare contraintuitiv, dar în urmă cu nu atât de mult timp unele NFT-urile din colecție se vindeau cu milioane de dolari, recordul absolut fiind stabilit la 3.408.000 de dolari.

Una dintre cele mai proaste investiții în acest sens a fost făcute de cântărețul canadian Just Bieber, care în ianuarie 2021 a plătit în jur de 1,3 milioane de dolari pentru un token „Bored Ape” care acum e evaluat la 60.000 de dolari. De altfel, Bieber, Madonna și Paris Hilton, printre alții, au fost citați într-un proces intentat în SUA de investitori care acuză că au fost păcăliți de vedete să cumpere NFT-uri.

Sigur, chiar lui Bieber nu e cazul să îi plângem de milă, dar sunt destui care au luat țeapă cu chestiile astea (FOTO: Mundissima / Alamy / Profimedia Images)

Producătorii „Peaky Blinders” îi bat obrazul lui Ron DeSantis

Nu credeam că o să abordez în Nerd Alert subiecte măcar tangențial legate de politică însă a început deja campania pentru alegerile prezidențiale din SUA, chiar dacă ele vor avea loc abia în noiembrie 2024. Și dintre toți candidații, doar unul se poate lăuda că n-are lucruri mai importante de făcut decât să intre într-o dispută publică cu Disney, deși conduce unul dintre cele mai bogate state americane.

Este vorba bineînțeles de guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a reușit recent să atragă o repudiere la fel de publică și din partea producătorilor serialului Peaky Blinders. Motivul? Echipa sa de campanie a folosit o secvență din serial cu actorul Cillian Murphy în rolul lui Tommy Shelby pentru un spot electoral în care încerca să arate că, spre deosebire de Trump, DeSantis chiar e homofob.

Producătorii serialului britanic au condamnat puternic folosirea imaginilor, afirmând totodată că ele au fost folosite fără consimțământul lor. Spotul care între timp pare să fi fost dat jos de pe Twitter folosise și secvențe cu Leonardo DiCaprio în The Wolf of Wall Street și Brad Pitt în Troia, acestea fiind intercalate cu diferite declarații făcute de DeSantis și Trump privind comunitatea LGBT, potrivit CNN.

Sigur, echipa de campanie a lui DeSantis are o misiune grea, fiind nevoită să găsească un răspuns la întrebarea: cum îl convingi pe un susținător al lui Trump să voteze cu „Trump wannabe”, și nu cu originalul? Răspunsul la care pare să fi ajuns e să îl atace pe Trump pe motiv că ar fi foarte stângist, ceea ce, indiferent ce simpatii ar avea unii sau alții, mi se pare absolut hilar.

Un fel de „Trunp”, adică varianta „made in China”. Abia aștept să înceapă dezbaterile electorale (FOTO: TNS / Abaca Press / Profimedia)

Disney admite că s-a cam exagerat cu supereroii

Și că tot menționam de Disney, dacă te numeri printre cei cărora li se pare că se exagerează deja cu atâtea filme și mai nou seriale cu supereroi, nu ești singurul, chiar șeful companiei americane de divertisment admițând acest lucru într-un interviu acordat CNBC. Sigur, el nu a formulat-o chiar atât de contondent și a găsit un „vinovat” surprinzător: platforma de streaming a companiei, Disney+.

Vorbind de încasările sub așteptări în cinematografe ale unora dintre filmele lansate recent de studiourile din portofoliul Disney, Bob Iger a afirmat că „au existat unele dezamăgiri”, adăugând că „Marvel este un exemplu grozav în acest sens”. Potrivit acestuia, numeroasele seriale Marvel lansate recent au „diluat” interesul și atenția pentru franciza care până recent se baza doar pe filme lansate în cinema.

„Ei (Marvel) nu au fost în afacerea serialelor la vreun nivel semnificativ. Nu doar că au crescut producția de filme, dar au ajuns să facă un număr de seriale de televiziune și, sincer, asta a diluat concentrarea și atenția. Cred că aceasta este o cauză (pentru încasările slabe la box office) mai mult decât orice”, a spus el.

Iger a pus lansarea unor seriale ca WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki sau Secret Invasionpe seama „zelului” de a crea cât mai mult conținut pentru streaming în condițiile concurenței acerbe de pe piață și a spus că nu doar Marvel, ci și studioul de animație Pixar deținut de Disney, a fost afectat de decizia de a oferi multe titluri în streaming pe Disney+.

Adevărul e că tot mai mulți oameni așteaptă ca unele filme să apară în streaming, decât să meargă să le vadă la cinema (FOTO: TNS / Abaca Press / Profimedia)

„The Acolyte” va avea mai mulți Jedi decât orice titlu „Star Wars”

Rămânând puțin la capitolul Disney dar trecând la un alt studio din portofoliul său, Lucasfilm, regizoarea americană Leslye Headland a vorbit într-un interviu acordat joi celor de la Entertainment Weekely despre The Acolyte, serialul Star Wars la care lucrează nu doar din spatele camerei, ci și ca scenaristă și producător executiv.

Ea a explicat că serialul ei va urma „formula clasică” a Star Wars, cea cu un grup mic de personaje principale care luptă împotriva unui opresor colosal, dar că în timp ce în trilogia originală rebelii au înfruntat imperiul, în The Acolyte vom putea vedea un Ordin Sith aflat la începuturi care se va confrunta cu Ordinul Jedi.

Faptul că The Acolyte va spune povestea din perspectiva antagoniștilor nu e chiar o noutate, însă o altă declarație făcută de aceasta a ieșit în evidență: „avem mai mulți Jedi decât ați văzut în orice conținut Star Wars, dar în același timp cred că veți vedea personaje mai ambigue din punct de vedere moral”. Ea a reiterat și că i s-a părut interesant să facă un serial despre „tipii răi”.

Ținând cont că Lucasfilm a anunțat un număr record de filme și seriale Star Wars mai devreme în cursul acestui an, rămâne de văzut în ce măsură și această franciză îndrăgită ar putea fi afectată de efectul „diluării” de care vorbea Bob Iger cu referire la Marvel și alte francize deținute de Disney.

The Acolyte e serialul Star Wars în care actorul sud-coreean Lee Jung-jae din Squid Game o să joace rolul unui maestru Jedi (FOTO: Lisa OConnor / Associated Press / Profimedia Images)

Încă un serial de top apare și la noi în streaming

Apropo de Star Wars, mulți fani încă nu l-au iertat pe regizorul Rian Johnson pentru dezamăgitorul The Last Jedi și, în fond, cine îi poate condamna? Totuși, acesta a revenit ulterior la genul care l-a consacrat și, după apreciatele filme Knives Out, a făcut și un serial de crimă/mister foarte bine primit de fani și critici.

Mă refer la serialul Poker Face, un tribut adus faimosului detectiv Colombo cu actrița Natasha Lyonne (Orange Is the New Black și Russian Doll) în rolul unei ospătărițe cu abilitatea neobișnuită de a-și da seama când oamenii mint, abilitate pe care o folosește pentru a elucida crime. Și când spun că serialul a fost foarte bine primit nu e vreo.

Pe Rotten Tomatoes el are o rată a aprobării de 98% de la critici și 80% din partea fanilor, în timp ce pe IMDb o notă de 7,9. Lansată la începutul anului cu un sezon de 10 episoade, seria a fost reînnoită pentru un al doilea sezon în luna februarie. După cum menționam și atunci, problema era că la noi Poker Face nu era disponibil pe niciuna din platformele de streaming lansate în România.

Tot atunci speculam că Poker Face ar putea să apară și la noi în curând pe SkyShowtime, cea mai nouă platformă de streaming lansată pe plaiurile mioritice. Ei bine, cei de la SkyShowtime au confirmat vinerea aceasta informația, anunțând într-un comunicat de presă că serialul va fi lansat pe platformă în luna septembrie, chiar dacă data exactă nu e bătută în cuie deocamdată.

Jocurile video cu care am crescut sunt pe cale de dispariție

Nu era Nerd Alert dacă n-aveam și o știre legată de jocuri video iar săptămâna aceasta ne-a adus o veste cam tristă printr-un studiu realizat realizat de Fundația pentru Istoria Jocurilor (VGHF) și Rețeaua pentru Prezervarea Software-ului, două organizații din Statele Unite care, după cum sugerează și numele lor, vor să păstreze și pentru generațiile viitoare unele din lucrurile pe care le-am cunoscut noi.

Studiul publicat de acestea arată că aproape 9 din 10 (87%, mai exact) dintre jocurile video „clasice” din SUA sunt în pericol de a dispărea în mreajele timpului. Evident, situația se datorează faptului că mai nimeni nu a mai păstrat vechile casete cu jocuri pentru consolele de pe vremuri, acestea ajungând azi mai degrabă obiecte vânate de colecționarii pasionați.

„Pentru accesarea a aproape 9 din 10 jocuri clasice există câteva opțiuni: să cauți și menții colecții de jocuri și hardware vintage, călătorești în jurul țării pentru a vizita o bibliotecă sau...pirateria”, afirmă Keley Lewin, unul dintre directorii VGHF, acesta catalogând situația ca fiind „destul de sumbră”. Dar ce e și mai frapant că studiul a catalogat drept jocuri „clasce” cele apărute înainte de 2010.

Autorii notează că acesta ar fi anul în care vânzările online de jocuri în format digital au „decolat” cu adevărat. Asta înseamnă că inclusiv titluri mari apărute după 2000 și îndrăgite de generații de gameri riscă să dispară odată cu trecerea anilor în condițiile în care și CD-urile au ajuns deja aproape o relicvă demnă de muzee, după cum amintesc și cei de la site-ul de specialitate Kotaku.

Vânzările de jocuri în format fizic devin tot mai mult de domeniul trecutului (FOTO: Johnny Greig / Alamy / Profimedia Images)

Dar haide să încheiem totuși săptămâna într-o notă pozitivă, mai ales că la capitolul trailere noi am avut parte de un veritabil răsfăț în ultimele zile:

dacă tot a fost o săptămână cu multe vești de la Disney zic să începem cu ei, Lucasfilm lansând un nou trailer pentru Ahsoka, serialul Star Wars care se va învârti în jurul personajului Ahsoka Tano introdus în The Mandalorian. Dar marea veste a fost de fapt anunțarea datei premierei, acest nou serial Star Wars urmând să apară pe Disney+ în data de 23 august;

de la Netflix am avut parte de trailerul pentru volumul 2 al ultimului sezon The Witcher, serial care nu cred că mai are nevoie de niciun fel de prezentare după ce a inspirat de unul singur un veritabil trend de adaptare a unor jocuri video populare pentru micile ecrane. Partea a doua a sezonului 3 urmează să fie lansată pe 27 iulie;

cel mai entuziasmant însă mi se pare primul trailer oficial pentru Napoleon, filmul biografic în care rolul legendarului împărat francez va fi jucat de nimeni altul decât Joaquin Phoenix, sub bagheta unui titan al Hollywood-ului: Ridley Scott. Ce ar mai fi de zis în plus, în afară de data lansării în cinematografe? 24 noiembrie;

de acesta am scris mai multe în timpul săptămânii dar îl pun și aici în caz că l-ai ratat: tot un prim trailer pentru un film îndelung așteptat, cel pentru Wonka. După Gene Wilder şi Johnny Depp rolul celebrului și excentricului ciocolatier va fi preluat acum de Timothee Chalamet, unul dintre cele mai în vogă nume de la Hollywood. Filmul va avea premiera în cinematografe pe 15 decembrie.

pentru cei care nu s-au plictisit încă de filmele cu supereroi, Warner Bros. a lansat un trailer pentru Blue Beetle, un nou lungmetraj al genului care o să apară ceva mai devreme în cinematografe, pe 18 august. Pe mine mă duce cu gândul la Spiderm-Man, dar cu albastru, sau ceva cu Transformers, că am impresia că am mai văzut filmul ăsta de vreo 20 de ori, cel puțin.

