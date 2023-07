FILM Miercuri, 12 Iulie 2023, 13:31

Timothee Chalamet calcă pe urmele lui Gene Wilder şi Johnny Depp interpretând rolul Willy Wonka într-un viitor prequel ce dezvăluie cum a ajuns celebrul personaj al lui Roald Dahl să iubească ciocolata, relatează Reuters și Agerpres.

Timothee Chalamet in „Wonka” Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Primul trailer al filmului Wonka a fost lansat marţi, iar actorul de 27 de ani, vedeta unor pelicule precum Dune şi Call Me by Your Name, interpretează o versiune mai tânără a faimosului fabricant de ciocolată, care descoperă boabele de cacao, se împrieteneşte cu o tânără orfană şi visează la propriul magazin de ciocolată.

Filmul, care va avea premiera în decembrie, are acţiunea plasată înaintea peliculei din 1971, Willy Wonka and the Chocolate Factory, în care Gene Wilder este Willy Wonka într-o adaptare a îndrăgitei cărţi din 1964 a lui Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory.

„(Wonka) spune povestea nebunească şi minunată a lui Willy Wonka... vorbeşte despre ce semnifică ciocolata pentru el şi de ce este atât de determinat să devină un ciocolatier extraordinar”, a spus regizorul Paul King cu prilejul unei proiecţii în avanpremieră pentru presă a trailerului, adăugând că a dorit să rămână „fidel” cărţii lui Dahl atunci când a scris scenariul.

„(El) este un personaj foarte interesant şi fermecător şi mi s-a părut de-a dreptul interesat să-l explorez mai profund şi să încerc să aduc ceva ce probabil Roald Dahl ar fi aprobat dacă ar fi încercat vreodată să scrie un prequel”.

Comentariile sale vin în contextul în care rescrierea cărților lui Roald Dahl în Marea Britanie pentru a fi mai potrivite unui „public modern” a declanșat recent un val de controverse, fiind denunțată inclusiv de către autorul Salman Rushdie.

În luna februarie editura Gallimard, care publică în Franţa operele lui Roald Dahl, anunțat însă că intenţionează să lase intacte textele cărţilor pentru copii ale autorului britanic, distanțându-se astfel de iniţiativa deţinătorilor drepturilor de autor.

Noul film despre Willy Wonka va avea o distribuție stelară

Cartea Charlie and the Chocolate Factory spune povestea lui Charlie Bucket, un băieţel sărac, care câştigă un bilet de aur pentru a vizita fabrica de ciocolată a lui Wonka alături de alţi copii - lacomul Augustus Gloop, iubitoarea de gumă de mestecat Violet Beauregarde, răsfăţata Veruca Salt şi dependentul de televiziune Mike Teevee.

În noul film, Wonka ajunge într-un oraş european fictiv, unde se află cei mai mari maeştri ciocolatieri. Asemenea lui Wilder şi lui Deep, în filmul din 2005 ''Charlie and the Chocolate Factory'', Chalamet poartă jobenul şi sacoul lui Wonka.

„(Chalamet) trebuie să se ridice la nivelul actorilor care au interpretat personajul înaintea lui şi cred că realizarea lui este peste aşteptări”, a spus King. „Reuşeşte să creeze tot haosul acela şi maliţiozitatea, dar la un nivel mai profund emoţional”, a mai spus el.

În trailer apar de asemenea faimoşii colegi de distribuţie ai lui Chalamet, printre care Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson şi Hugh Grant, în rolul Oompa Loompa.