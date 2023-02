CULTURA Marți, 21 Februarie 2023, 15:57

Sebastian Jucan • HotNews.ro

2

Editura Gallimard, care publică în Franţa operele lui Roald Dahl, a declarat marţi că intenţionează să lase intacte textele cărţilor pentru copii ale autorului britanic, distanțându-se astfel de iniţiativa deţinătorilor drepturilor de autor, transmit BFM TV și Agerpres.

Carti de Roald Dahl Foto: George Sweeney / Alamy / Profimedia Images

„Această rescriere afectează doar Marea Britanie. Noi nu am modificat niciodată textele lui Roald Dahl, iar până în prezent acest lucru nu este în proiect”, a afirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al Gallimard Jeunesse.

Cotidianul britanic Daily Telegraph a dezvăluit vineri că deţinătorii drepturilor s-au angajat să revizuiască limbajul utilizat în toate cărţile pentru copii ale acestui autor îndrăgit de mai multe generaţii. Puffin Books (grupul Penguin Random House) urmează să publice acum un text diferit de cel original.

„Când retipărim cărţi scrise cu ani în urmă, nu este neobişnuit să revizuim limbajul folosit şi să actualizăm alte elemente, cum ar fi coperta şi paginarea”, a justificat purtătorul de cuvânt al companiei care gestionează opera, Roald Dahl Company.

Numărul termenilor modificaţi este vast, vizând aspecte considerate ofensatoare: rasă şi etnie, gen, greutate corporală, aspect fizic, sănătate mintală, violenţă şi altele.

Un personaj „extrem de mare” a devenit „enorm”. „Un lucru nebun” a devenit „un lucru ciudat”.

Această veste a şocat Marea Britanie.

„Este o cenzură absurdă”, a scris autorul Salman Rushdie pe Twitter. „Dacă Dahl ne jigneşte, să nu-l retipărim”, a spus un alt cunoscut scriitor de cărţi pentru copii, Philip Pulmann, intervievat de BBC.

În opinia premierului britanic Rishi Sunak, cuvintele ar trebui „păstrate” mai degrabă decât „retuşate”, după cum a declarat reporterilor purtătorul său de cuvânt.

Roald Dahl, un autor pentru copii îndrăgit Franța

Roald Dahl a început să fie tradus în franceză în anii 1960. Gallimard a publicat „James et la Grosse Peche” („James and the Giant Peach”) în 1966 şi „Charlie et la Chocolaterie” („Charlie and the Chocolate Factory”) în 1967, care au fost reeditate ulterior în mod regulat.

Mai puţin cunoscut publicului larg decât în lumea anglofonă, Roald Dahl este totuşi un clasic foarte apreciat în Franţa, toate cărţile sale pentru copii fiind disponibile în colecţia Folio.

„Un roman de Roald Dahl rescris nu mai este un roman de Roald Dahl”, a afirmat traducătoarea şi editorialista Bérengere Viennot în revista online Slate.

Printre personalităţile literare care au criticat modificările aduse romanelor clasice scrise de Roald Dahl se află şi Suzanne Nossel, CEO-ul PEN America, o comunitate de peste 7.000 de scriitori care militează în favoarea libertăţii de exprimare.

Suzanne Nossel a scris pe Twitter că este „alarmată” de articolele despre aceste modificări, avertizând că puterea de a rescrie cărţi ar putea să devină în curând un factor abuziv.

Roald Dahl a murit în 1990 la vârsta de 74 de ani, însă a continuat să ocupe şi după aceea poziţii fruntaşe în topul celor mai apreciaţi scriitori din Regatul Unit.

Totuşi, el rămâne o personalitate controversată din cauza declaraţiilor antisemite pe care le-a făcut pe parcursul vieţii sale.