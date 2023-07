ESENTIAL Miercuri, 12 Iulie 2023, 11:43

Valul de căldură se simte în multe locuri din Europa. Luni au fost 45 de grade în Spania, marți au fost +38 C în Austria, iar dimineața de miercuri a adus minime extrem de ridicate în Rusia și Germania.

Val de caldura in Europa Foto: Shutterstock

În România, cea mai ridicată temperatură a fost marți de +35,5 C, la stația București Filaret. Miercuri vor fi +37 C, iar joi, maximele pot ajunge la 41 C.

Marți, temperaturile maxime din Europa au fost de +42,9 C la Albacete și de +42,4 C la Granada. A fost extrem de cald în Europa centrală: +37.7 C Bludenz (Austria), +35,8 C la Balzers (Lichtenstein), +36,5 C la Zurich.

Dimineața zile de miercuri a adus minime extrem de ridicate și în zone unde nopțile nu sunt de obicei tropicale. Au fost minime de peste 25 C și în zona centrală a Rusiei europene, dar și în Germania.

Minima nopții a fost de +25 C la Weinbiet (Germania) la 553 m alt și de +24 C la Dresda.