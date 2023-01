ESENTIAL Luni, 16 Ianuarie 2023, 08:56

Marius Lazăr, liderul motocicliștilor români ai filialei Hell's Angels, care era urmărit internațional și a fost fost prins în București în luna decembrie, va fi extrădat în Statele Unite, unde va fi judecat pentru faptele de care este învinuit. El este acuzat că face parte dintr-o grupare internațională de traficanți de droguri și că ar fi negociat uciderea a doi rivali.

Marius Lazăr, liderul motocicliștilor români ai filialei Hell's Angels Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Conform Poliției Române, cererea de extrădare a fost aprobată în luna ianuarie 2023, iar persoana de cetățenie română va fi transferată în SUA, unde va fi judecată pentru faptele de care este învinuită. Este vorba despre Marius Lazăr, liderul motocicliștilor români ai filialei Hell's Angels.

Poliția Română amintește că în 2020 polițiștii Serviciul Antidrog din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat investigații ce au vizat membri ai Hell's Angels România implicați în traficul internațional de droguri. Ancheta s-a desfășurat în colaborare cu D.E.A. și U.S. Marshals, într-o cerere de comisie rogatorie formulată de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, pentru infracțiunile de complicitate la trafic de droguri, spălare de bani, conspirație la spălare de bani, prelucrarea sau distribuirea cu scopul importării ilegale și importul de substanțe controlate, încălcare regimului armelor și munițiilor, săvârșirea de acte pregătitoare pentru infracțiunea de omor, grup infracțional organizat, ce intră sub incidența legii R.I.C.O. (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), toate prevăzute de Codul Penal al Statelor Unite ale Americii. Aceste fapte sunt corespunzătoare în legislația română cu infracțiunile de trafic internațional de droguri de mare risc, spălarea banilor și complicitate la tentativă de omor, precizează Poliția.

Autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii au emis un mandat provizoriu de arestare, în vederea extrădării, pe numele lui Marius Lazăr, mandat care a fost pus în aplicare de autoritățile române.

Marius Lazăr, în vârstă de 49 de ani, a fost prins la finalul lunii decembrire a anului trecut și a fost încarcerat într-un centru de reținere și arestare preventivă al Poliției Capitalei. Pe numele acestuia, Curtea de Apel București emisese în 15 decembrie 2022 un mandat de arestare preventivă, în vederea extrădării către autoritățile din Statele Unite ale Americii, fiind cercetat pentru infracțiuni de criminalitate organizată, trafic internațional de droguri de mare risc și spălare de bani.

Este considerat unul dintre cei mai periculoși traficați de droguri urmăriți internațional

El a fost acuzat că face parte dintr-o grupare internațională de traficanți de droguri și că ar fi negociat uciderea a doi rivali.

În 2020, el a fost arestat alături de trei complici când urma să achite cocaina comandată cu 50.000 de euro și două imobile. În momentul capturării, suspectul avea banii și actele de proprietate asupra sa. O anchetă internațională la care au participat și ofițeri români din cadrul DIICOT a dus la capturarea traficanților coordonați dintr-o închisoare din Noua Zeelandă, spuneau autoritățile.

Marius Lazăr ar fi negociat cu doi neozeelandezi, dar și cu alți membri ai Hell's Angels o tranzacție de 400 de kilograme de cocaină destinată pieței din SUA, dar și 10 kg de cocaină pe care voia să le vândă în România, conform newsweek.ro. Totodată, el ar fi vrut să înceapă să furnizeze mașini blindate, arme de asalt – de la AK 47, la grenade M26, pistoale Zastava, puști Zastava și veste antiglonț produse la fabrica Zastava Arms, în Serbia.