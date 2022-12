ESENTIAL Miercuri, 14 Decembrie 2022, 11:10

Vlad Barza • HotNews.ro

​Noaptea de marți spre miercuri a fost mai rece decât cea anterioară în multe locuri din Transilvania, minimele fiind și de sub -15 C. Vremea se va încălzi accentuat, iar vineri la prânz vor fi chiar și 16 grade în Transilvania și +17 în Banat, iar noaptea vor fi rar orașe unde va fi îngheț, arată datele ANM.

Minimele pe 14 decembrie 2022 Foto: ANM

Miercuri dimineața au fost -18,1 C la Omu și -16,9 C la Stâna de Vale. Au fost -12 C la Miercurea Ciuc, Întorsura Buzăului, Predeal, Câmpeni și Toplița. La o singură stație meteo a fost o minimă pozitivă: Drobeta Turnu Severin: +0,2 C.

Marți la prânz maximele au fost de 5 grade în Dobrogea și în sud-vest.

Cum va fi vremea

Miercuri 14 decembrie

Maxime între 0 și 8 grade

Joi 15 decembrie

Minime între - 4 și +8

Maxime între +3 și +11

Vineri 16 decembrie

Minime între +1 și +9 C

Maxime între 3 și 17 C