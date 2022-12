ESENTIAL Luni, 12 Decembrie 2022, 13:31

Igor Bergler și-a prezentat și el varianta privind interacțiunea cu George Simion de la Târgul de Carte Gaudeamus, scriitorul postând pe Facebook un mesaj deosebit de virulent și plin de derapaje la adresa susținătorilor și liderului AUR, pe care îl califică drept „idolul mitocanilor, al cocalarilor, al analfabeților și al frustratilor de tot felul, al marginalilor și ratatilor”.

Igor Bergler Foto: Agerpres

Prima persoană publică ce a semnalat în spațiul public incidentul a fost jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care a scris despre el pe Facebook după ce i-a fost relatat de Nicolae Cotruț, ce era lângă Bergler în momentul în care Simion a venit la ei.

Potrivit acestuia, liderul AUR i-ar fi spus „Să vă dea Dumnezeu sănătate! ...și familiei dumneavoastră”, primind replica „Asta cu familia e o amenințare de tip mafiot?”

Ulterior, Simion a prezentat și el o relatare a evenimentelor, afirmând că a salutat şi a fost „salutat de sute de oameni” și și-a cumpărat cărți „din domeniul istoriei şi politicii”.

Bergler a postat apoi propria poveste privind incidentul, relatând „celebra epopee comico-satirică”, pe care o pigmentează cu expresii deosebit de dure la adresa liderului AUR, pe care îl prezintă drept „maimuțoiul epigon al lui Zdrelea-Codreanu”.

Scriitorul afirmă că „s-a trezit la mai puțin de un metru cu un individ în costum, ușor gravid, care s-a repezit către noi cu mâna întinsă. Probabil a interpretat că suntem un fel de admiratori ai săi și că am înmărmurit de uimire când ne-am văzut obiectul adorației în care și oase, nesperat, direct în față noastră. Idolul mitocanilor, al cocalarilor, al analfabeților și al frustratilor de tot felul, al marginalilor și ratatilor care își transformă variile neputințe în ura față de tot ce îi depășește, era flancat de trei gorile (noi am crezut, după golul din privirile lor, după poziția de halterofili in care le atârnau membrele, după frunțile excesiv de înguste și după expresiile faciale lombrosiene, că sunt bodyguarzi”.

„N-am cedat farmecului irezistibil al celor doi ochi minusculi care îi jucau cu satisfacție în cap și l-am întrebat, cu candoare, ce caută în locul ăla, că nu prea are pe cine să agreseze și de ce și-a adus gorilele cu el, că doar n-o să-l atace vreo librareasa, chiar și supraponderală, cu vreo carte bine plasată în țeastă. Pentru că ar fi existat riscul chiar să îi între în cap și ar fi fost o aventură exotică și de nesuporat pentru el o întâlnire cu primul volum fără poze din viață lui zbuciumată de mardeias de stadion și ultras de echipe proaste”, adaugă acesta.

Bergler afirmă și că, după postarea lui Cristian Tudor Popescu, „toate conturile mele de pe toate rețelele în care pot fi găsit, gemeau de mesaje de felicitare și încurajare, pe de o parte, și de înjurături și amenințări, pe de altă.”

El spune că ultima categorie este cea a „susținătorilor lui Simion. Cei mai mulți dintre cei care m-au înjurat, au făcut-o de pe conturi false, cu câteva poze, cu o mână de prieteni, toți absolut agramați, semianalfabeți și, în mod evident, obișnuiți mai mult să țină in mâna un box decât pixul. Al căror singur scop e ca prin teroare și intimidare să te facă să cedezi. Și-au greșit omul! Multe dintre conturi aparțin evident unui grup restrâns de cocalari, mesajele lor fiind aproape trase la indigo. Dar unele dintre ele sînt ale unor persoane autentice. Din seria negationistilor covidului, fani ai agresiunii rusești, conspirationisti prin excelență. În general oameni care știu toate secretele lumii, sunt ași în științe, deși habar n-au cum se rezolva o ecuație de gradul unu. Ființe la care evoluția din primate nu a fost niciodată pe deplin încheiată.”