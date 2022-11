Anunț umanitar Miercuri, 30 Noiembrie 2022, 10:10

​​Ecaterina îl așteaptă pe Moș Nicolae într-o secție de oncologie. Are doar 8 ani, dar a cunoscut suferința la cote inimaginabile. Cu multiple metastaze pulmonare și osoase, Ecaterina are dureri cumplite. O simplă îmbrățișare îi provoacă dureri greu de imaginat! ,,Din cauza durerilor de oase nu suportă nici să o luăm în brațe!” Mama Ecaterinei a ajuns la capătul puterilor când își vede copilul răpus de suferință.

Fii Moș Nicolae pentru Ecaterina, o fetiță de 8 ani care se luptă cu cancerul Foto: Salvează o Inimă

Neculai și Lenuța Giagu sunt oameni simpli, de la țară. Au împreună trei copii și locuiesc într-un sat din județul Vaslui. Soții Giagu lucrează cu ziua pentru a-și întreține familia. De doi ani, trăiesc însă coșmarul vieții lor. Fetița lor a fost diagnosticată cu cancer. Durerea din suflet li se citește pe chip. Se simt neputincioși în fața bolii, dar mai ales pentru că nu își pot permite să strângă 90.000 de mii de euro, bani necesari pentru o serie de operații și tratamente inovatoare care le-ar putea salva viața copilului lor.

Totul a început în urmă cu 2 ani, când fetița s-a plâns că o dor dinții. Nimic nu anunța însă tragedia ce urma să vină asupra familiei Giagu.

,,Am mers cu fetița la dentist pentru că o durea o măsea. Stomatologul i-a prescris un antibiotic, pentru un abces, dar după o săptămână am mers din nou cu ea la doctor. Mandibula i se umfla din ce în ce mai tare. În acel moment am fost trimisă direct la Spitalul «Sf. Spiridon» din Iași. A făcut din nou o radiografie, dar medicii au decis să îi facă și o biopsie! Așa am primit diagnosticul devastator: tumoră malignă a țesutului conjunctiv și ale țesuturilor moi ale corpului, în principal ale feței și gâtului. Practic copilul meu avea o tumoare malignă care creștea rapid. Am simțit cum îmi fuge pământul de sub picioare! Nu puteam să cred că i se întâmplă așa ceva copilului meu,” ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi Lenuța.

A fost nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Fetiței i-a fost extirpată tumora și a început imediat ședințele de chimioterapie. Operația a fost un succes, iar părinții credeau că ce a fost mai rău a trecut, din nefericire nu a fost așa. Ecaterina a ajuns din nou la spital. Medicii au descoperit, de această dată, în corpul micuței, multiple metastaze pulmonare și osoase.

,,Nu mai putea merge singură și nu suporta să fie atinsă ori luată în brațe. Orice atingere îi provoacă dureri greu de imaginat. Și acum tot în spital suntem. Starea de sănătate a copilului meu nu este una favorabilă. Se trezește din somn, din cauza durerilor, deși medicii îi administrează calmante. Are dureri de coloană, o dor toate oasele, tot corpul. E foarte greu de suportat pentru o mamă! Nu pot să îmi văd copilul în stătea asta!”, ne-a destăinuit mama fetiței de numai 8 ani.

În ciuda tuturor încercărilor de tratare în România, rezultatele nu sunt favorabile, iar singura soluție care le-a mai rămas este efectuarea tratamentului și operațiilor din cadrul unei clinici private din străinătate. Costurile se ridică însă la 90.000 de euro.

,,Este o sumă pe care nici o familie cu venituri peste medie nu o poate strânge într-un timp record, mai ales că timpul nu trece în favoarea fetiței, ci dimpotrivă. Împreună, însă, prin donațiile noastre, vom reuși să-i dăm Ecaterinei încă o șansă în plus la viață. Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” este un plus de forță pentru acest copilaș în lupta cu cancerul agresiv. Donează și tu pentru Ecaterina!”Vlad Plăcintă, președinte Salvează o Inimă.

Pentru donații si sponsorizări din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/ecaterina-giagu/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZA O INIMA”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Ecaterina Giagu!