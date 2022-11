ESENTIAL Sâmbătă, 05 Noiembrie 2022, 10:55

HotNews.ro

Şapte persoane, între care trei poliţişti, sunt cercetate de procurorii DIICOT Caraş-Severin într-un dosar în care este acuzată o tentativă de omor în stil mafiot, un bărbat fiind bătut cu bestialitate, aruncat în portbagaj și dus la Dunăre, unde agresorii au încercat să-l înece.

DIICOT Foto: Agerpres

În ianuarie 2021, trei suspecţi ar fi urmărit o victimă, pe care au bătut-o şi au dus-o cu maşina pe marginea Dunării unde au încercat să o înece.

Cei trei poliţişti şi o altă persoană au fost reţinuţi, însă doar pentru unul dintre agenţi instanţa a aprobat măsura arestării preventive, ceilalţi doi fiind puşi sub control judiciar, iar pentru al patrulea inculpat nu s-a dispus nicio măsură, notează News.ro. Decizia a fost contestată de DIICOT.

Cei trei polițiști vizați de anchetă sunt din Moldova Nouă, scrie Express de Banat.

Publicația citată spune că, în ianuarie, Puiu Holic, un bărbat de 55 de ani din Moldova Nouă, acuza Poliția că mușamalizează faptele a trei indivizi care l-ar fi sechestrat și bătut cu bestialitate, rupându-i un picior, după care l-ar fi aruncat în Dunăre, în locul în care se înecase cu mulți ani în urmă tatăl unuia dintre agresori.

Ce a povestit victima

„Am fost la un local din oraș, am băut o bere și am venit acasă. M-au adus doi vecini cu mașina. Am coborât, când trei indivizi cu care mă întâlnisem și mă salutasem la bar m-au trântit din senin și m-au lovit. M-au băgat apoi în portbagaj. M-am împotrivit, încercând să nu le permit să închidă portbagajul. Mi-au dat cu parul până mi-au rupt piciorul!.

Am ajuns la Pescari (n.r. – Comuna Coronini), în zona pensiunii Universității. M-au luat la pumni și picioare, apoi m-au aruncat în Dunăre. Mi-a reproșat unul dintre ei că i-aș fi spus eu ceva lui taică-su acum vreo 27 de ani și mi-a spus că exact în acel loc în care m-au aruncat pe mine în Dunăre l-a scos apa pe taică-su înecat! M-au bătut iar, apoi m-au băgat în mașină, m-au lovit tot drumul și m-au aruncat la tomberoanele de lângă stadion!

Acolo m-a găsit Poliția înghețat de frig și cu piciorul rupt. M-au dus polițiștii la spital și m-au lăsat acolo. Mi-au pus pătură electrică pentru că eram înghețat. N-a mai venit nimeni de atunci de la Poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Am mers singur la Parchet și am făcut plângere penală! Nu există niciun motiv, nu am avut nimic de împărțit cu ei! Dar nici nu face nimeni nimic pentru a-i pedepsi. Am fost la Reșița, la medicul legist, am piciorul rupt în două locuri!”, a spus bărbatul pentru Express de Banat

Comunicatul DIICOT de sâmbătă:

„La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin și Serviciul Județean Anticorupție Caraș-Severin, au efectuat 8 percheziții domiciliare, în județului Caraș-Severin, într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, lipsire de libertate în mod ilegal, favorizarea făptuitorului, abuz în serviciu și fals intelectual.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe sisteme informatice și alte mijloace de probă necesare soluționării cauzei, 7 persoane, despre care există bănuiala rezonabilă că ar fi implicate în activitatea infracțională, fiind conduse la audieri.

În cauză, se desfășoară cercetări privind activitatea unui grup infracțional organizat constituit, având ca scop săvârșirea infracțiunii de omor calificat cu premeditare. Acest grup ar fi fost constituit de trei persoane, din orașul Moldova Nouă, județul Caraș – Severin și ar fi fost sprijinit de alte 4 persoane.

Astfel, în vederea atingerii scopului grupului infracțional organizat, cele trei persoane care ar fi constituit grupul infracțional organizat, în noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2021, ar fi abordat, supravegheat și urmărit o persoană vătămată, pe care ar fi atacat-o, după ce aceasta ar fi ajuns în dreptul imobilului în care locuiește, lovind-o în mod repetat, cu pumnii, picioarele și o bâtă.

De asemenea, acestea ar fi introdus-o, împotriva voinței sale, în portbagajul unui autoturism.

Persoanele bănuite ar fi transportat persoana vătămată pe marginea fluviului Dunărea, unde una dintre acestea ar fi încercat să o înece, ținând-o cu forța cu capul în apă.

Întrucât bănuiții și-ar fi dat seama că a fost alertată Poliția, aceștia ar fi abandonat persoana vătămată într-o zonă de la periferia orașului Moldova Nouă și ar fi reușit să fugă, cu sprijinul unei a patra persoane.

Astfel, la data de 3 noiembrie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș - Severin au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a 4 persoane, sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, lipsire de libertate în mod ilegal, favorizarea făptuitorului, abuz în serviciu și fals intelectual.

În cursul zilei de 4 noiembrie a.c., fiind sesizat cu propunerea de luare a măsurii arestului preventiv a celor 4 persoane reținute în cauză, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile față de unul dintre bărbații bănuiți și luarea măsurii controlului judiciar față de alți doi bărbați. Cu privire la cea de-a patra persoană bănuită, propunerea de arestare a fost respinsă, fără a fi dispusă o măsură preventivă.

Cercetările sunt continuate, în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.”