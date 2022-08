ESENTIAL Vineri, 12 August 2022, 12:05

​​Anul acesta, Kärcher se alătură festivalului Summer Well ca partener de curățenie și sponsorizează unul dintre cele mai populare evenimente din România. Astfel, în perioada 12-14 august, în cadrul Summer Well vor fi celebrate nu doar arta, muzica, fashion-ul și cultura, dar și curățenia, care este ceea ce Kärcher face zi de zi.

Cum se curăță un festival? Kärcher, partener de curățenie la Summer Well Foto: Summer Well

Fie că este vorba despre proiecte de curățenie uzuale sau extraordinare, propria casă, o intrare în curte, hala unei fabrici sau Muntele Rushmore, Kärcher este lider mondial în tehnologia de curățare, cu un portofoliu de peste 3.000 de produse care acoperă orice nevoie, oferind soluții de curățare puternice și eficiente care le fac clienților săi viața mai simplă, mai bună și mai plăcută.

„Adorăm provocările, în special una din cele mai mari provocări din lume: curățenia. De aceea, am acceptat și provocarea de a fi partener de curățenie la festivalul Summer Well, așa cum suntem în mod tradițional și la raliul Dakar, la evenimente de biking din toată lumea sau în proiecte de curățenie de referință, pe suprafețe uriașe sau cu trafic enorm de oameni, cum este de exemplu Gara din Shanghai. Ghidați de o filosofie clară și simplă, de a inova în beneficiul oamenilor, avem curajul să deschidem drumuri noi și siguranța să acționăm în loc să vorbim despre toate acestea. Această filosofie generează soluții eficiente, de calitate, care permit o gestionare inovatoare, cu un pas înaintea pieței. Așadar, parteneriatul cu Summer Well este unul natural și reprezintă doar începutul pentru viitoare colaborări de acest gen în România”, a declarat Monica Iavorschi, Managing Director Kärcher România.

Începând cu data de 8 august, Kärcher a furnizat echipei de curățenie din cadrul festivalului echipamente de curățare automatizate pentru a curăța în profunzime Domeniul Știrbey, locul de desfășurare al Summer Well. Mașinile de măturat Kärcher cu post de conducere au îndepărtat murdăria de pe aleile de acces, iar aparatele de spălat cu presiune, din gama profesională, au curățat rapid diverse zone din festival, dar și obiecte de mobilier, coșuri de gunoi sau spațiile din zona de food.

De asemenea, specialiștii Kärcher i-au instruit pe angajații firmei de curățenie, pentru ca aceștia să poată afla tot ceea ce este nevoie pentru a utiliza în condiții optime echipamentele înainte, pe timpul festivalului, dar și după festival.

Ca specialist în curățenie, Kärcher s-a implicat activ în ultimii 30 de ani în susținerea conservării monumentelor și clădirilor istorice, dar și în programe de sponsorizare culturală. Astfel, Kärcher și-a demonstrat deja experiența și priceperea în peste 100 de proiecte de restaurare de peste tot din lume. De la statuia lui Iisus din Rio de Janeiro la Poarta Brandenburg din Berlin, London Eye din Londra, Podul Minciunilor din Sibiu, Muntele Rushmore sau Statuia Libertății din Statele Unite ale Americii, Kärcher curăță lumea.

Kärcher îi așteaptă pe pasionații de curățenie, dar și pe cei dornici să afle mai multe despre produsele sale la zona dedicată din cadrul Summer Well, unde vor găsi și multe surprize, dar și spații de relaxare.

Despre Kärcher

Kärcher este lider mondial în domeniul tehnologiei de curăţare, furnizȃnd o gamă extinsă pentru orice aplicaţie de curățenie, atât din domeniul casnic, cât și din cel profesional. Compania Karcher a fost înființată în 1935, în Germania, de către pasionatul inventator Alfred Kärcher. Kärcher este prezent în 70 de țări, are peste 13.000 de angajați, 24 de puncte de producție și logistică și a înregistrat în 2020, la nivel global, o cifră de afaceri de 2.7 miliarde de euro.

Kärcher este prezent în România din 2008, are peste 100 angajaţi, 8 reprezentanțe Karcher Center, o rețea națională de service și o acoperire națională prin marile lanțuri de magazine și prin distribuitorii autorizați.