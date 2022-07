ESENTIAL Miercuri, 20 Iulie 2022, 09:35

Vlad Barza • HotNews.ro

Intervalul dintre perioadele lungi caniculare va deveni tot mai scurt, iar valurile de căldură severe precum cel care a cuprins Europa acum vor deveni ceva normal, avertizează Organizația Mondială a Meteorologiei (OMM).

Canicula Foto: K Vitthayanukarun, Dreamstime.com

Pe 14 iulie au fost +47 C în Portugalia și +46 C în Spania, iar pe 20 iulie au fost +40,3 C la Coningsby RAF Base și tot +40,3 C la Waddington, în Marea Britanie. Tot marți au fost +40,7 C la Meaulte (Franța) și +39,5 C la Duisburg (Germania) și Maastricht (Olanda).

Incendiile de pădure din zona viticolă Gironde, în sud-vestul Franței, au fost cele mai grave din ultimii 30 de ani și 20.000 de hectare au fost afectate de flăcări.

Valurile de căldură sunt legate de faptul că planeta s-a încălzit mult, din cauza activității umane, iar impactul se va simți tot mai serios în următoarele decenii, fiindcă oamenii au pompat atât de mult dioxid de carbon în atmosferă, spune OMM.

Organizația prognozează că intervalul dintre diversele valuri de căldură va fi tot mai scurt: anul acesta am avut un prim val în iunie, cel de acum va ține în total aproximativ două săptămâni și este foarte posibil ca până la finalul verii să se facă simțită o altă perioadă lungă de căldură extremă. Astfel de ani pot deveni ceva normal.

„Din cauza încălzirii globale sunt doborâte recorduri naționale de căldură, dar și unele regionale. În viitor, aceste valuri de căldură vor fi ceva normal și vom vedea tot mai des temperaturi extreme”, spune Petteri Taalas, secretar general al OMM.

„Trendul negativ va continua cel puțin până în 2060, indiferent dacă vom avea sau nu succes cu măsurile de combatere a încălzirii climei”, mai spune el.

El spune că deja este o criză a produselor agricole din cauza războiului, iar seceta și valurile de căldură vor face criza și mai gravă.

Surse: UN News, Voice of America

