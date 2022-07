ESENTIAL Luni, 11 Iulie 2022, 13:11

Dan Popa • HotNews.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui Luca Niculescu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Franceză, în Principatul Andorra şi în Principatul Monaco, scrie Administraţia Prezidenţială. Luca Niculescu a fost acreditat ambasador al României în Franţa în 2016, ulterior el reprezentând România și în Principatele Andorra şi Monaco.

Emmanuel Macron si Luca Niculescu la Ambasada din Paris Foto: Ambasada Romaniei in Franta

Anterior postului de ambasador, Luca Niculescu a fost redactor-sef al RFI Romania, fiind licentiat in Jurnalism si având un master in Jurnalism european la Strasbourg. El a fost corespondent in Romania al France Info, France Inter, France Culture, TV 5 şi al cotidianului Liberation.