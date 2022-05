Articol susținut de Biz​ Joi, 12 Mai 2022, 11:00

Revista Biz organizează Extraordinary Women 2022, evenimentul care reunește femeile lider, modele în business, inovatoare, antreprenoare sau activiste, pe 12 mai de la ora 11.00.

La Extraordinary Women 2022 vorbim despre încredere și voință, despre pasiune și strategie, despre temeri și curaj, alături de unele dintre cele mai puternice voci feminine ale momentului din societatea românească.

Revista Biz vă invită să urmăriți femeile care s-au remarcat în domeniul lor de activitate și au arătat că nimic nu le poate opri.

Vorbitoarele ediției vor fi:

Nicoleta Radu, General Manager, PAID România

Anca Ungureanu, Marketing & Communication Director, UniCreditBank

Mariana Vermeșan, Area Sales Manager, Avon

Camelia Șucu, Fondator, ClassIN

Elisabeta Moraru, Country Manager, Google România

Alexandra Cernian, Lector, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea „Politehnica” București

Patricia Zegreanu, Marketing & Communication Manager, Porsche România

Cosmina Grigore, Președinte Asociația IMUNIS & Integrative Lifestyle Coach

Violeta Ciurel, Expert de top în asigurări, Profesor Universitar, Mentor

Diana Cosmin, Blogger Lifestyle

Ruxandra Băndilă, Director Marketing şi Business Development, Deloitte România

Conferința poate fi urmărită pe site-ul evenimentului.

