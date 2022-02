Firea, despre părinţii arestaţi în Danemarca: Nu au beneficiat de prezumţia de nevinovăţie şi nu s-a luat în calcul că mama a finalizat studii de psihologie

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse, Gabriela Firea, a afirmat joi seară, la Realitatea Plus, că părinţii arestaţi în Danemarca sub acuzaţia că şi-ar fi agresat fizic bebeluşul nu au beneficiat de prezumţia de nevinovăţie, ea arătând că mama copilului are un trecut care nu lasă de înţeles că ar fi capabilă de violenţă asupra micuţului, potrivit News.ro.





"Nu aş vrea să se înţeleagă că Ministerul Familiei încurajează ca părinţii să aibă acte violente, fizice sau verbale, asupra copiilor, dar nici nu-i putem acuza pe părinţi. Nu este dovedit. (...) Părinţii nu au beneficiat de prezumţia de nevinovăţie şi nu s-a luat în calcul faptul că mama copilului a finalizat studii de psihologie, că şi-a dorit foarte mult acest bebeluş pentru că a mai pierdut o sarcină şi este de necrezut că ar fi putut să aibă o atitudine violentă asupra unui copil care oricum a fost născut în condiţii dificile: o sarcină bună, dar un travaliu complex, traumatizant, a fost trimisă acasă după prima prezenţă la maternitate şi aceea poate fi o cauză a faptului că bebeluşul a avut o stare de sănătate precară. Şi în orice caz familia extinsă are dreptul să cunoască informaţii în legătură cu starea reală de sănătate, la acest moment, a bebeluşului”, a declarat Gabriela Firea, joi seară, la Realitatea Plus.

Ea a afirmat că autorităţile române vor continua eforturile pentru repatrierea copilului , subliniind că vor interveni în toate situaţiile în care românii de peste graniţe se află în dificultate.

"Cu tot respectul şi deferenţa faţă de autorităţile din Danemarca, trebuie să ne facem treaba şi nu trebuie să privim nepăsători la ceea ce li se întâmplă românilor care muncesc în străinătate”, a adăugat Gabriela Firea.

Doi români, soţ şi soţie, au fost reţinuţi în Danemarca, la câteva zile după ce şi-au dus copilul de o lună la spital unde a fost internat. Medicii au stabilit că bebeluşul are hemoragie craniană şi suspectează „sindromul bebeluşului scuturat”.

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse Gabriela Firea a anunţat că a transmis o scrisoare oficială către Ministerul Afacerilor Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Danemarca prin care solicită o soluţie de comun acord pentru aducerea în ţară a copilului familiei Rotundu.

"Am transmis în această dimineaţă o scrisoare oficială din partea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse către Ministerul Afacerilor Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Danemarca prin care solicităm o soluţie de comun acord pentru aducerea în ţară a copilului familiei Rotundu, evident când starea de sănătate îi va permite acest lucru. În documentul adresat doamnei ministru Astrid Krag, am reiterat principiul potrivit căruia cea mai bună soluţie pentru orice copil aflat într-o situaţie dificilă nu este statul, ci familia extinsă. Acest principiu este cuprins şi în Convenţia ONU privind drepturile copilului, iar legislaţia naţională este adaptată în acest sens”, a scris Gabriela Firea, luni pe Facebook.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, luni seară, că reprezentanţii Ambasadei de la Copenhaga i-au vizitat pe părinţii bebeluşului internat în Danemarca şi i-au informat despre starea de sănătate a copilului. Totodată, bebeluşului i s-a emis certificat de naştere românesc, iar reprezentanţii ambasadei fac demersuri pentru a-l putea vizita în spital.

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, afirma că Direcţia de Protecţie a Copilului Vaslui a făcut o evaluare în cazul bunicilor materni ai bebeluşului internat în Danemarca, stabilind că plasarea în familia extinsă este în interesul superior al copilului. Ea arată că bunicii materni au disponibilitate şi posibilităţi materiale pentru a creşte acest copil, iar bunicii paterni sunt de acord cu acest lucru.





"Evaluarea realizată de reprezentanţii DGASPC Vaslui în cadrul familiei bunicilor materni a urmărit să stabilească dacă aceştia se pot ocupa de creşterea şi educarea copilului R.M, în eventualitatea repatrierii acestuia. Concluziile evaluării stabilesc că plasarea în familia extinsă este în interesul superior al copilului. Bunicii materni, C.P. şi C.G, prezintă disponibilitate în asigurarea creşterii şi dezvoltării bio-psiho-sociale corespunzătoare a minorului, iar viaţa şi securitatea acestuia vor fi asigurate în cadrul familiei extinse. Nu a fost identificată nicio situaţie de risc care ar putea să influenţeze viaţa sau dezvoltarea copilului în cadrul familiei extinse", afirma Gabriela Firea.

Potrivit sursei citate, bunica maternă este casnică şi desfăşoară ocazional activitate de voluntariat la o asociaţie umanitară. Bunicul este asistent maternal profesionist, cu o experienţă de 10 ani, şi are în prezent în plasament o fetiţă de 14 ani.

"Bunicii paterni sunt de acord cu plasarea copilului în familia extinsă a bunicilor materni, pe care declară că îi vor susţine. Bunicii materni cunosc reţeaua de servicii medicale ce trebuie accesate în vederea respectării dreptului la sănătate a copilului, drept conferit de legislaţia naţională şi nu numai. Imobilul în care locuiesc bunicii permite alocarea unui spaţiu individualizat pentru copil, iar situaţia lor economică asigură premisele satisfacerii nevoilor acestuia", adăuga Firea.

Ea menţiona că asistentul social din cadrul Primăriei responsabil de cazul copilului va lua legătura cu bunicii materni, întrucât municipalitatea daneză a iniţiat o anchetă socială proprie pentru determinarea cauzelor care au condus la internarea minorului în spital.