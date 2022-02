Pericolele internetului - Studiu Salvați Copiii: 20% dintre copii spun că li s-au cerut fotografii sau videouri care să îi înfățișeze nud sau într-o ipostază sexuală

Aceasta este semnificativ mai scăzută la respondenții sub vârsta de 12 ani (6,8 ani), la cei de gen masculin (7,8 ani, comparativ cu 8,5 în cazul fetelor) și la copii care locuiesc în mediul urban (7,7 ani, comparativ cu 8,9 în cazul copiilor din mediul rural). Telefonul mobil este dispozitivul principal de pe care copiii accesează internetul – 99%, urmat de laptop – 62%, TV Smart – 42% și tabletă -24%.















Cum folosesc copiii internetul

Linia specială împotriva abuzurilor

În 78% din situații, materialele raportate au arătat abuz sexual asupra minorilor, nuditate infantilă sau copii care pozează în ipostaze sexualizate. La fel ca în anii precedenti, într-o proporție covârșitoare (peste 90% din cazuri), victimele sunt de gen feminin. În ceea ce privește vârsta victimelor, 5% reprezintă cazuri ce înfățișează copii cu vârste aproximative de până în 5 ani, 33% dintre rapoarte prezintă copii cu vârsta aproximativă între 6 și 10 ani, iar 62% dintre rapoarte arată minori cu vârste aproximative între 11 și 18 ani.







Specific pentru anul 2021 și pentru grupa de vârstă peste 11 ani este faptul că peste 40% din rapoartele care făceau referire la această categorie de victime minore conțineau materiale autogenerate (realizate chiar de către victimă).





Sondajul de opinie a fost realizat online în rândul copiilor cu vârsta între 8 și 17 ani. Mărimea eșantionului: 2740 copii.



Datele au fost culese în iulie-august 2021.







Potrivit acestui studiu, 37% dintre elevi afirmă că, în anul care a trecut, au fost jigniți sau deranjați pe internet, iar jumătate dintre ei (49%) spun că s-a întâmplat să găsească online conținut care i-a făcut să se simtă inconfortabil.Situația este mai intâlnită în rândul copiilor sub 12 ani (6 din 10 afirmă acest lucru) și în rândul fetelor (54% vs 42% în rândul băieților). Violența fizică și verbală alături de nuditate sunt principalele conținuturi care i-au făcut pe copii să se simtă inconfortabil.În plus, vârsta medie la care copiii încep să utilizeze internetul a scăzut comparativ cu datele înregistrate de cercetarea din 2019, când aceasta era de 9 ani. În studiul din 2021, vârsta medie la care copiii (la nivelul întregului eșantion) afirmă că au început să acceseze internetul este de 8,2 ani.84% dintre copii și adolescenți utilizează internetul pentru a urmări conținut postat de alți utilizatori, 70% dintre ei îl folosesc pentru a se juca, 67% pentru a folosi rețelele sociale, în timp ce 46% accesează internetul pentru a se informa despre situații și fenomene de actualitate.78% dintre copii utilizează internetul zilnic, timp de cel puțin 4 ore, în afara orelor de școală, procentul celor care petrec între 1 și 2 ore pe zi fiind de 19%, în timp ce copiii care folosesc internetul mai puțin de o oră pe zi este de 3% .Numărul de sesizări primite pe parcursul anului 2021 în cadrul liniei esc_ABUZ, ce vizează conținutul ilegal sau dăunător pentru copii din mediul online, a fost de 7.615, de 5 ori mai mare decât în anul precedent, fiind un record absolut înregistrat pe parcursul unui singur an.