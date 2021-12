Laura Vicol: Sunt mândră că sunt avocat, sunt mândră pentru tot ceea ce am făcut / Am reprezentant clienţi în instanţe timp de 21 de ani şi am făcut-o cu cinste şi onoare

Preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol, susține că activitatea sa de avocat "nu va interfera" niciodată cu activitatea parlamentară, spunând că este mândră că e avocat şi pentru tot ceea ce a făcut. Deputatul PSD Laura Vicol a fost avocatul Alinei Bica, dar și al mai multor personaje controversate din lumea interlopă, ea fiind aleasă la șefia Comisiei juridice de noua coaliţie PNL-PSD-UDMR.

Vicol a fost întrebată de jurnaliști, joi, la Parlament, dacă consideră că activitatea sa de avocat o îndreptăţeşte să fie acum preşedinte al Comisiei juridice, ea catalogând "atacurile" împotriva sa drept "mârșave".

De asemenea, Vicol s-a lansat în critici la adresa USR, partid care a contestat puternic alegerea ei la șefia Comisiei Juridice.

"Eu, până în acest moment, am evitat şi nu am dorit să intru în aceste atacuri, pe care le consider mârşave.

Aceste atacuri vin din partea unui partid care a ales să fugă de la guvernare, un an de zile nu s-a întâmplat absolut nimic în Justiţie, şi acum încearcă să creeze valuri de fum, le spun eu, acuzându-mă pe mine pentru ceea ce nu au făcut domniile lor.

Activitatea mea profesională de 21 de ani ca avocat nu va interfera niciodată cu activitatea parlamentară. Sunt mândră că sunt avocat, sunt mândră pentru tot ceea ce am făcut, eu nu am intrat numai în dosare aşa-zis controversate, cum le-au numit cei care mă atacă, am apărat şi oameni bogaţi, am apărat şi oameni săraci.

Ceea ce face acum USR, să încerce să mă discrediteze ca om şi ca avocat, nu este onorant pentru dânşii", a afirmat Vicol, citată de Agerpres.



"Am reprezentant clienţi în instanţele de judecată timp de 21 de ani şi am făcut-o cu cinste şi onoare"

Chestionată despre stenogramele în care procurorii spun că ea are o relaţie de subordonare cu personaje din lumea interlopă, Laura Vicol a spus că, timp de 21 de ani, și-a reprezentat clienții "cu cinste şi onoare":

"Aţi spus extraordinar de bine - procurorii. Când mi-am început cariera de avocat, în anul 1999, la Baroul Bucureşti, nici mie şi nici colegilor avocaţi din Parlamentul României, pentru că nu sunt singurul avocat parlamentar, nu mi s-au dat liste cu clienţi indezirabili, pe care îi putem apăra, sau oameni pe care nu avem voie să îi reprezentăm sub nicio formă în instanţă.

Aşa cum eu am reprezentant clienţi în instanţele de judecată timp de 21 de ani şi am făcut-o cu cinste şi onoare şi nu am fost niciodată cercetată pentru lipsă de integritate, din această cauză mi-am dorit să intru în politică şi să fiu alături de o echipă minunată şi să construiesc lucruri, să fiu avocatul românilor în Parlament".

Deputatul PSD a adăugat că acele stenograme sunt "doar alegații":

"Cu siguranţă voi spune absolut tot ce s-a întâmplat acolo, pentru că sunt doar alegaţii, sunt total scoase din context, sub nicio formă nu se pune, cine mă cunoaşte, ştie, nu am cum să fiu subordonată nimănui".

Laura Vicol a mai spus că niciodată nu a luptat "împotriva anticorupţiei".

"Poziţia mea este una şi aceeaşi, infractorii trebuie să stea la puşcărie, dar au dreptul la apărare. DNA trebuie să existe, dar nu aşa cum a fost făcut pe vechea formă, cu abuzuri pe care eu le-am scos la iveală şi nu cred că am făcut nimic rău, iar lupta anticorupţie, am spus, trebuie să existe în continuare.

Lumea trebuie să răspundă şi să fie trasă la răspundere, să fie sancţionată pentru ceea ce face, în limitele legii. (...) Eu lupt pentru dreptate, pentru bun simţ şi împotriva populismului ieftin", a mai susținut Vicol.

În urmă cu o săptămână, Mihai Badea de la USR a fost schimbat de la șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților, iar noua coaliţie PNL-PSD-UDMR a votat-o pe Laura Vicol de la PSD , avocata mai multor personaje controversate.

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, le-a cerut liderilor PNL şi PSD "să o retragă imediat pe avocata interlopilor, Laura Vicol": "Alegerea făcută de PNL şi PSD este un afront inimaginabil la ideea de dreptate în România şi aduce în fruntea unei comisii care trebuie să coordoneze dezbaterile pe reforma Legilor Justiţiei un personaj care a susţinut desfiinţarea DNA şi întărirea Secţiei speciale".





Stenograme DIICOT: Interlop către Vicol: "Vorbim când vreau eu”

Numele Laurei Vicol Ciorbă apare în rechizitoriul în care au fost trimiși în judecată mai multe personaje din lumea interlopă, în frunte cu Marian Bejan și Robert Badea, polițistul care proteja "gruparea Bodyguarzilor”.

În aprilie 2020, când era avocat, Laura Vicol a fost audiată ca martor după ce a fost interceptată de DIICOT în timp ce vorbea cu Bejan, acuzat de proxenetism, șantaj, tentativă de omor și spălare de bani. Din discuții reiese că cei doi se cunosc, în condițiile în care Vicol era avocata unuia dintre rivalii lui Bejan, a scris Europa Liberă , care a publicat o parte din stenograme.

În ianuarie 2020, două grupări rivale s-au răfuit în stradă, două victime fiind transportate la spital cu răni grave după ce s-au tăiat cu săbiile și cuțitele. Era vorba de Marius Emil Alecu, zis „Bebino”, considerat liderul Clanului Sportivilor și Cezar Roberto Petcu, omul lui Bejan.





În octombrie 2020, Vicol a declarat procurorilor că, după încăierare, a fost contactată de mama lui Marius Alecu, care i-a cerut să-i reprezinte fiul în instanță. La scurt timp, Vicol i-a spus femeii că s-a întâlnit cu Marian Bejan, care i-ar fi spus că este prieten cu cei doi interlopi și că ar vrea ca ei să se împace.

"Avocatul se află într-o relație de subordonare chiar față de cel bănuit de clientul său, Alecu Marius Emil, ca aflându-se în spatele atacului(...) Din interceptările convorbirilor telefonice a rezultat faptul că inculpatul Bejan Cristian Marian a luat legătura cu numita Vicol Laura și are autoritate asupra acesteia”, arată procurorii în rechizitoriu, conform Europa Liberă





În aprilie 2020, Marian Bejan a luat legătura cu Vicol și au purtat următoarea discuție:

"Marian Bejan: Eu nu vreau să mă suni. Eu vreau să te văd...

Laura Vicol: E, da! Hai!

Marian Bejan: Cum adică, ”E, da! Hai, pa!”?

Laura Vicol: Te vezi cu c****e alea cu care ai stat la masă, nu cu mine. Hai!​

Marian Bejan: Băi, mă auzi, mă?​

Laura Vicol: Da, te aud.​

Marian Bejan Alea sunt niște fete libere, mă! Nu sunt c****e...​

Laura Vicol: Da! Foarte bine! Bravo!​

Marian Bejan: Tu ești c***ă, dacă ai atitudinea asta și vorbești prost așa și mă, mă superi...”.

Peste un minut, discuția continuă:

"Laura Vicol: Deci, ori începi să mă respecți și să-mi vorbești frumos, dacă vrei să mai avem un dialog ori nu mai mă suna... Cum vrei tu!​

Marian Bejan: Băi! Tu cât de dobitoacă să fii...​

Laura Vicol: Eu... Deci eu te respect...​

Marian Bejan: Dacă eu te sun pe tine că mi-e și mie dor de tine... Băi fato, mă asculți?!​

Laura Vicol: Te vorbesc frumos...​

Marian Bejan: Păi, îmi vorbești frumos? Cică: ”Du-te și stai cu c****e ale!” Păi, de ce sunt alea c***e? Ești nebună?!​

Laura Vicol: Bă?! Ce vrei mă de la mine?! Lasă-mă să trimit un mail și te sun imediat.​

Marian Bejan: Băi, fato?! Tu vorbești acuma când vreau io, nu când vrei tu!​

Laura Vicol: Haide! Vorbim pe whatsapp sau pe telegram. Pa!​

Marian Bejan: Mă auzi?​

Laura Vicol: Da! Vorbim pe whatsapp sau pe telegram, te rog!​

Marian Bejan: Nu! Vorbim acuma când vreau io și cât vreau io!..”.

Chemată la DIICOT să explice natura relației pe care o avea cu cel banuit că a pus la cale tentativa de omor a clientului său, Vicol Ciorbă a arătat: "percepția mea despre inculpatul Bejan Cristian Marian a fost aceea că este o persoană foarte intruzivă care a încercat să obțină informații din dosar de la mine”. În depoziția sa, Vicol a mai arătat că interlopul "o trăgea de limbă cu ce se mai întâmpla în dosarul de tentativă la omor”.