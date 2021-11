JASILL și VD Law Group au asistat BRAND MINDS la atragerea unei investiții de la fondul Early Game Ventures pentru dezvoltarea companiei la nivel global

Articol susținut de JASILL și VD Law Group

Brand Minds – The Global Thinkers Business Summit este o companie românească de conferințe premium, care va ajunge în 2022 la cea de-a 10-a ediție. Brand Minds s-a remarcat în mod constant la nivel internațional, organizând ediții inclusiv în Singapore, fiind integrată în primele cinci cele mai mari conferințe de business din Europa.Echipa de specialiști a fost coordonată de Flavius Jakubowicz (Partener Executiv, JASILL) pentru aspecte de contabilitate, taxe și consultanță de business, iar asistența juridică privind întregul proces de negociere și implementare a tranzacției a fost coordonată de Sergiu T. Vasilescu (Partener Coordonator) și Luca Dejan (Partener) avocații fondatori ai VD Law Group.„Un moment important din evoluția companiei BRAND MINDS. Mulțumim pentru implicare și pentru atenția la detalii. Această etapă reprezintă o confirmare a rezultatelor solide ale Brand Minds pe care le-am înregistrat de-a lungul experienței noastre atât în România cât și în cadrul piețelor externe, dar și un pas important în dezvoltarea strategică a companiei noastre la nivel global. Fiind un moment semnificativ în evoluția noastră, am decis să avem alături parteneri de încredere și cu expertiză semnificativă, precum JASILL și VD Law Group", au declarat Avi Cicirean și Andrada Borda, fondatorii Brand Minds.Apreciată de clienți pentru competențele, cunoștințele aprofundate, maniera transparentă și clară de a oferi informații într-un sector relativ opac,este unul dintre cei mai mari competitori români din sfera serviciilor de contabilitate, consultanță fiscală și de afaceri, resurse umane, salarizare și audit. JASILL reunește o echipă formată din peste 40 de profesioniști, experți contabili, consultanți fiscali, auditori, dar și specialiști din domeniul IT, capabili să ofere soluții inovatoare antreprenorilor români, companiilor și multinaționalelor, atât în sectoarele tradiționale de activitate, cât și în domenii noi precum tehnologia blockchain și a criptomonedelor.oferă servicii juridice integrate în arii de practică precum M&A, new emerging technologies, blockchain & cryptocurrency, real estate, rideshering, piețe de capital, media și data privacy. Complexitatea și unicitatea fiecărui proiect gestionat sunt elemente care definesc activitatea curentă a societății, aceasta fiind pregătită să răspundă ritmului impus de dezvoltarea rapidă a noului mediu de business.