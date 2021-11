Cum (mai) arată viitorul?

Articol susținut de Social Innovation Solutions

Printre cei peste 50 de contributori români ai Future Summit 2021 se numără Dragoș Anastasiu (Eurolines), Daniel David (UBB), Oana Gheorghiu & Carmen Uscatu (Dăruiește Viață), Vlad Mixich (jurnalist), Bogdan Rădulescu (Untold), Corina Murafa (Ashoka), Bogdan Ivănel (Code4Romania), Cristian Ghinea (fost ministru MIPE), Felix Pătrășcanu (Fan Courier), Dragoș Iliescu (psiholog), Alina Burlacu (Romanian Business Leaders), Radu Burnete (Confederația Patronală Concordia), Avi Cicirean (Brand Minds), Cristian Sporiș (Raiffeisen Bank), Simona Baciu (Transylvania College), Oleg Roibu (eMAG), Adrian Marin (UNSAR), Cornel Amariei (.lumen) sau Alina Inayeh (GMF).Înscrierile sunt gratuite și se pot face aici: https://bit.ly/FutureSummitRegistration Temele principale de conversații, relevante și publicului din România: ce urmează după COP26, cum arată economia țării în 2022 și primul an de PNRR, care sunt cele mai noi date despre demografie și educație, cum putem avea acces la finanțări sustenabile sau cum îmbunătățim relația românilor cu viitorul și cu riscurile."Construim alături de partenerii noștri o conversație globală timp de 7 zile despre cele mai importante transformări în business, societate și sustenabilitate pentru a înțelege cu toții mai bine ce decizii strategice trebuie să luăm astăzi pentru mâine. Aduce alături în platforma noastră geneSIS participanți și vorbitori din peste 30 de țări pentru a interacționa, a învăța și a descoperi soluții împreună", spune Ciprian Stănescu, fondator Future Summit.Printre speakerii internaționali Future Summit 2021 se numără:Cameron este liderul de health tech al World Economic Forum, cu un focus special pe biologie sintetică, sănătate mintală și inovații tehnologice în sănătate. Cameron va prezenta la Future Summit cele mai recente evoluții și aplicații ale biologiei sintetice.Descris de BBC ca "omul care ne face design-ul viitorurilor", Liam este designer, regizor și producător a unor filme vizionare despre viitorul planetei. Filmele lui se găsesc în colecțiile unor muzee ca New York Met, Art Institute of Chicago sau Victoria & Albert Museum. Liam va prezenta la Future Summit un design nou pentru orașele viitorului.Linda este Fellow al The Royal Society for Arts, membră a Agora Energiewende Council on Sustainable Finance și expert internațional în finanțări sustenabile și de impact. Va povesti în Future Summit despre cele mai noi mecanisme financiare pentru afaceri sustenabile.Sylvia este unul din cei mai importanți futurologi globali, fondatoare a Silicon Humanism în San Francisco. După 15 ani de consultanță la nivel global, Sylvia construiește scenarii despre trendurile următoarelor decenii.Unul din cei mai importanți teoreticieni ai sustenabilității vine la Future Summit să povestească despre scenarii ale hranei sustenabile. Prof. Steiner este printre altele parte a Helsinki Institute of Sustainability Science și membru al Environmental Footprint Advisory Board al Comisiei Europene.Tanja este un futurolog recunoscut la nivel global, fondatoare a Futures Space, cea mai mare comunitate interanțională de experți în foresight și Vice Președinte al Asociației Futurologilor Profesioniști.David va prezenta la Future Summit o nouă perspectivă de înțelegere a incertitudinii. Este decan în cadrul Paris School of Business și foresight strategist.În cadrul Future Summit 25 de start-up-uri din 6 țări, parte a incubatorului Future Makers, vor avea pitch-uri în ziua de 17 noiembrie pentru premii de 20.000 de euro. De asemenea, participanții au ocazia să participe la 3 cursuri introductive în sustenabilitate, foresight și inovație.Mai multe detalii despre agenda celor 7 zile pot fi găsite aici: https://future- summit.org/agenda Future Summit 2021 este organizat de Social Innovation Solutions , susținut de Raiffeisen Bank, eMAG și UNSAR în parteneriat Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație ce oferă consultanță și facilitarea conversațiilor strategice pentru ONG-uri și corporații în sustenabilitate, foresight și inovație. SIS dezvoltă programe educaționale și competiții de business ca Social Impact Award, Future Makers, Transformator și Future Youth Summit, precum și platformele de conversații despre viitor: Future Summit, Future Talks și Sustainable Futures. cu Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders, Rethink Romania și The Entrepreneurship Academy.