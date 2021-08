Ce înseamnă DUI și OWI pentru care premierul a stat la închisoare

Iowa impune pedepse minime obligatorii pentru condamnările OWI, conform dui.drivinglaws.org . Sancțiunile sunt în funcție de abaterile OWI anterioare. În cazul premierului, ar fi vorba despre prima.Așadar, la prima abatere, o persoană stă la închisoare între 48 de ore și un an, plătește o amendă de 625-1250 dolari și are suspendat permisul de la 180 de zile (dacă acceptă să i se facă testare chimică), până la 1 an (dacă refuză sau are condamnări anterioare).Toți cei care au fost condamnați pentru OWI trebuie să treacă printr-o evaluare a abuzului de substanțe și un tratament recomandat.Legea din Iowa impune, de asemenea, urmarea unui curs pentru șoferii care au consumat alcool și, în unele cazuri, să urmeze un program de prevenire a abuzului de substanțe.