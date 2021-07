24 de oameni au murit în accidente pe șosele din România, în ultimele 3 zile. Marian Godină: Dacă vreți să vă simțiți în siguranță pe drumuri, susțineți înăsprirea drastică a legislației

Citește textul integral "Carnagii pe drumuri".













Weekendul ce tocmai a trecut a fost unul dintre cele mai sângeroase de pe șoselele din România în acest an. Nu mai puțin de 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere.







Cel mai grav accident s-a petrecut pe DN2 (E85), în județul Bacău, la Răcăciuni - cinci adulți și doi minori și-au pierdut viața după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un Mercedes cu volan pe dreapta înmatriculat în Marea Britanie.





Cele mai mari valori ale traficului din Moldova în prezent se desfășoară pe DN2/E85, un drum național cu câte o bandă pe sens și un acostament puțin mai lat folosit adesea neregulamentar de către șoferi drept încă o bandă de circulație - unul din drumurile naționale cele mai periculoase după numărul de accidente.



Astfel s-a ajuns ca DN2/E85 să fie, din punct de vedere al accidentelor, cel mai periculos drum național din România





Acesta face referire la faptul că nu e zi în care să nu se producă un accident rutier grav petrecut pe drumurile României.produs, duminică, pe DN2 Bacău - Adjud, fiind vorba de 5 adulți și 2 copii.În opinia lui Marian Godină, oamenii ar trebui să susțină înăsprirea drastică a legislației și să uite de radare la vedere și prevenție."Mașini civile cu polițiști în civil care să filmeze pe autostradă și să-l oprească pe berbecul care stă la un metru în spatele tău, deși ai peste 100km/h. Oprit, amendat și permis reținut. Stai, tată, pe bară, măcar o lună, lasă-i să circule pe ăia de vor să ajungă întregi acasă. Vrei să faci contestație? Fă! Dar când îți vine in instanță filmarea clară cu ce ai făcut, plătește, tati, tot deranjul, să te usture", a scris Godină.Acesta consideră că deși polițiștii sunt in deficit numeric, o legislație puternică ar putea face ca numărul accidentelor să scadă dramatic."În România, avem adevărate carnagii pe drumuri, iar o călătorie cu mașina a ajuns să fie o loterie. Scapi cu viață sau nu, iar asta, din păcate, nu depinde doar de felul în care conduci tu. Ne place sau nu, prevenția nu funcționează la noi, nu suntem astfel concepuți. De fapt, cred că nicăieri nu au fost responsabilizați șoferii prin prevenție. In Germania nu te previne nimeni să mergi frumos, dar știi că dacă nu o faci, vei scoate bani frumoși din buzunar, de cele mai multe ori fără să intri in contact cu vreun polițist", a mai scris Godină.La finalul textului, Godină are un PS: "faptul că am avut dreptul de a conduce suspendat a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat și care m-a prevenit pe viitor".