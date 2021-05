De ce a fost de fapt condamnat la închisoare cu executare manelistul Dani Mocanu / Pentru versurile piesei „Curwa” manelistul a primit doar o amendă penală

„Pentru versurile acestei piese (care din punct de vedere juridic constituie infracțiunea de incitare la ură și discriminare - art. 369 cod penal iar din punct de vedere artistic o mizerie, dar desigur în aprecierea mea personală) artistul a fost condamnat "doar" la o amendă penală de 15.000 lei”, a explicat avocatul Toni Neacșu , fost membru în CSM.Potrivit acestuia, „Judecătoria Pitești i-a dat spre executare efectivă în penitenciar pedeapsa de 6 luni închisoare pentru că nu putea să facă altfel”.„Dani Mocanu a încălcat condițiile amânării aplicării unei pedepse de 6 luni închisoare la care a fost condamnat definitiv în 2017 (d.p. nr. 677/28.06.2017 a CA Pitești) pentru conducerea unui autoturism cu permisul suspendat. În acel dosar cântărețul și-a recunoscut fapta astfel încât deși a fost condamnat la închisoare instanța a fost blândă și a dispus amânarea aplicării pedepsei (adică neexecutarea ei). În termenul de încercare de 2 ani acesta nu trebuia să mai săvârșească nici o infracțiune sub sancțiunea executării obligatorii a pedepsei de care fusese scutit”, a explicat Neacșu.„Exact acest lucru s-a întâmplat, cântărețul a săvârșit o nouă infracțiune iar judecătorul, indiferent cât de blând dorea să fie pentru noua faptă, era obligat de legea penală să dispună executarea efectivă în penitenciar a celor 6 luni de închisoare anterioare”, spune avocatul.„Ironic este că Dani Mocanu mai avea doar 2 luni din termenul de încercare, astfel încât dacă lansa melodia cu pricina în iunie în loc de aprilie 2019 mergea albit în fața judecătorului”, a mai apreciat avocatul.Potrivit acestuia, cazul în sine este foarte important, pentru că dosarele pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare sunt foarte rare în justiția noastră.„Din 2014, când a intrat în vigoare noul cod penal, s-au înregistrat doar 4 astfel de dosare, din care în două avem achitări iar în celelalte două condamnări cu suspendarea sub supraveghere (adică nu în penitenciar), de 1 an închisoare respectiv 1 an și 6 luni închisoare. Legea prevede pedeapsa de până la 3 ani sau amenda penală”, a mai spus avocatul Toni Neacșu.