Gheorghe Falcă, atac la Cristian Ghinea: Prezentarea PNRR ar fi fost mult mai bună, dacă exista o discuție cu oameni de meserie

Este regretabil că ministerul condus de Cristian Ghinea nu a folosit experiența românilor din Parlamentul European pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a declarat marți la RFI eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. El spune că nu s-a întâmplat ”nimic catastrofal” legat de PNRR, dar s-a pierdut timp.





România va depune PNRR la Bruxelles pe 31 mai, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.





În opinia lui Gheorghe Falcă, asta arată că România mai are de lucru: ”Confirmă că mai avem de lucru. Vreau să știți că în Parlamentul European doi români au fost raportori pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, domnul Siegfried Mureșan și domnul Pîslaru și cred că trebuia să folosim munca acestor doi oameni. Apoi, tot în PE, eu am fost raportor din partea Partidului Popular European pe Semestrul European, care ne spune cum trebuie să gestionăm fondurile europene 2021-2027 și cum trebuie să gestionăm PNRR. Regretabil este că ministerul nu a folosit experiența acestor trei oameni care pot vorbi la concret”.

Gheorghe Falcă spune în contextul problemelor legate de PNRR că nu s-a întâmplat nimic grav, dar crede că România poate îmbunătăți Planul Național de Redresare și Reziliență.

”Nu putem spune că s-a întâmplat ceva grav, dar putem spune că putem îmbunătăți acest PNRR, folosind experiența unor oameni, folosind capacitatea unor oameni care știu să administreze, care știu să aplice reforme în anumite domenii. (...) De aceea, o discuție cu oameni care sunt de meserie, eu sunt inginer constructor de căi ferate, drumuri și poduri, am lucrat cu fonduri europene, sunt în Comisia de Transporturi la PE, ar fi ajutat până acum să fie mult mai bună prezentarea României”, a mai spus Falcă.





Întrebat dacă s-a pierdut timp și dacă România s-a mișcat prea lent, eurodeputatul a răspuns: ”Da și poate am primit ceea ce am și oferit. Eu îmi aduc aminte că în noiembrie s-a prezentat o primă formă a PNRR și acea formă a fost atacată atât de domnul Ghinea, cât și de cei de la PSD, deși abia în februarie am aprobat noi modul în care va exista Mecanismul de Redresare și Reziliență. Eu cred că s-a greșit puțin și la comunicare, că trebuia să spunem foarte clar: dragi cetățeni din România, uitați, acestea sunt direcțiile, avem la dispoziție aproape 30 de miliarde de euro, mergem în prima negociere cu un pachet de proiecte de 40 de miliarde de euro, vom negocia, astfel încât în timp de o lună să ajungem la 30 de miliarde de euro, să ne atingem interesele naționale legate de modul în care funcționează PNRR. Apoi, când te-ai întors din prima negociere, să fi spus tu ca ministru: am avut această negociere, mai avem de lucru în această zonă, vom corecta în această zonă, o să reducem în primă fază de la 40 la 35, apoi la 32 și evident în final, după o lună de negociere, trebuie să ajungi la 30 de miliarde. De aceea, nu s-a întâmplat nimic catastrofal, pentru că în momentul în care tu te întorci acasă, vei lucra astfel încât într-o lună de zile să prezinți un program viabil”.