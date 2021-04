De ce refuză mulți medici de familie din România să vaccineze anti-COVID: „Banii sunt umilitori”

Medici doritori, pacienți reticenți și măsurile legale incerte

Medicii de familie ar trebui să reprezinte în perioada imediat următoare unul din pilonii de bază ai continuării procesului de vaccinare anti-COVID din România. Explicația este simplă și anume aceea că, prin intermediul acestora, autoritățile statului vor ajunge și în mediul rural, în orașele mici de provincie și, în general, la acei oameni mai greu accesibili prin mijloacele deja testate (platforma RO-vaccinare etc).În alte țări, precum Germania, intrarea în scenă a medicilor de familie aproape a dublat numărul persoanelor vaccinate zilnic.„Proiectul de includere a medicilor de familie e deja finalizat, vor începe să vaccineze pe 4 mai, toată infrastructura e deja stabilită”, a declarat recent Valeriu Gheorghiță Coordonatorul campaniei de vaccinare a precizat faptul că imunizarea prin intermediul medicilor de familie va începe cu Johnson&Johnson și Moderna. Vaccinul de la AstraZeneca a fost și el disponibil și va fi asigurat medicilor la cerere, având în vedere că oamenii și-au pierdut încrederea în el și nu există dorință din partea pacienților, a mai spus Gheorghiță.Problema este că nu toți medicii de familie s-au arătat dispuși să participe la acest proces. Până în acest moment, așa cum precizează Valeriu Gheorghiță, s-au înscris aproximativ 3.080 de medici de familie din România, adică o treime din numărul total al celor care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.Ce anume îi nemulțumește pe medicii de familie? De ce nu vor să participe la acest proces de finalizarea căruia depinde reintrarea României în normalitate? Am încercat să aflu răspunsuri la aceste întrebări stând de vorbă cu cât mai mulți medici de familie din România.În acest demers am sunat la peste 40 de cabinete din toată țara: aproximativ jumătate dintre aceștia mi-au închis telefonul sau nu au vrut să stea de vorbă cu mine despre acest subiect, iar aproximativ 20 mi-au expus care sunt, în opinia lor, motivele pentru care nu cred în acest proces sau se îndoiesc că acesta va avea succes.O părere destul de răspândită pe care întâlnit-o printre medicii de familie cu care am stat de vorbă este aceea că pacienții sunt reticenți la vaccin din cauza informațiilor negative despre vaccinuri apărute în media. Iar locuitorii de la sat au mai multă încredere în TV, decât în doctori.Pe de altă parte, numărul mic de medici înscriși în acest program este dat și de reticența lor la măsurile luate de autorități și implementarea acestora, cât și de faptul că multora le este imposibil să vaccineze în propriul cabinet, deoarece nu au condițiile necesare.Raluca Zoițanu, medic de familie și președinta Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, explică această reticență:„Mulți medici de familie sunt indeciși asupra semnării contractului de vaccinare pentru că nu este clar ce condiții trebuie să îndeplinească spațiul cabinetului în situația specială de vaccinare împotriva covid-19 - sunt suficiente condițiile pentru vaccinarea anti-gripală? Dozele de vaccin trebuie livrate la cabinet în timp util de Direcțiile de Sănătate Publică sau echipele Armatei, nu cum s-a întâmplat în primele zile ale proiectului-pilot din județul Timiș, fapt ce a dus la întârzierea vaccinării și la un aparent eșec.”În plus, Raluca Zoițanu spune că tipul de vaccin distribuit în cabinetele medicilor de familie trebuie să fie cel în care și pacienții au încredere, altfel dozele riscă să rămână neutilizate, cum se întâmplă și în unele centre de vaccinare în prezent.„În final, plata activității de vaccinare trebuie să fie stimulativă”, spune Raluca Zoițanu.Mulți dintre medicii cu care am stat de vorbă au declarat că vor să vaccineze, dar nu au cum. În mediul rural, după cum au explicat unii dintre ei, este nevoie de campanii de încurajare specifice. Plus de asta, autoritățile ar trebui să aibă o viziune de ansamblu asupra sistemului la nivel național și să-i ajute în tot acest demers.„Autoritățile române pot asigura existența continuă în farmacii a fiolelor de adrenalină sau ne pot furniza împreună cu dozele de vaccin, seringi, ace speciale și fiolele de adrenalină sau "stilourile" preumplute cu adrenalină. Autoritățile locale pot sprijini cabinetele medicale asigurând materiale de protecție, dezinfectanți, paza cabinetelor, de exemplu”, a spus medicul de familie Raluca Zoițanu.În satul Adam, din județul Galați, doctorul Pământ îmi explică faptul că pacienții nu prea vor să se vaccineze și în niciun caz nu au încredere în AstraZeneca.„Din 130 de oameni cu care eu am vorbit, 10% sunt indiferenți, dar cu 10% nu facem treabă. Odată ce-i intră omului în cap o treabă, foarte greu i-o mai scoți. Eu mi-am dat acceptul să vaccinez”, spune medicul.În comuna Pesac din Timiș, doamna doctor Grui spune că nu acceptă să vaccineze, deoarece trebuie să îndeplinească niște condiții pe care nu le are, cum ar fi circuitul separat - o ușă pe care să intre pacientul la vaccin și o alta pe care să iasă.„Unde lucrez eu, curentul se ia foarte des, mai ales noaptea, vaccinul trebuie ținut în frigider. Am garanția că este în regulă? Deocamdată nu-mi pot permite să-mi asum riscul”, precizează ea.Un medic de familie din Timișoara vorbește despre cât de multe face un medic de familie și cum nu are logistică pentru a vaccina anti-COVID. Dar nici nu-și dorește acest lucru:„Vaccinăm, consultăm, răspundem la telefoane, monitorizăm persoane cu COVID-19, lucrăm ca 112, pe salarii care nu au 100% spor. Nu am spațiu, nu am logistică, îmi trebuie timp separat, iar 40 de lei impozabili din care să lucrezi și să plătești și asistentul, e corect? Banii sunt umilitori.Prefer să mă duc să șterg bătrânii la fund, gratis, decât să fac chestia asta. Am ajuns Cenușăreasa medicinii, iar statul român ar trebui să aprecieze munca noastră la adevărata valoare.”În Corabia, județul Olt, doctorița Rotaru spune că nu are rost să accepte să vaccineze, deoarece pacienții nu vor AstraZeneca și toți vor Pfizer, în timp ce în Soveja, Vrancea, doctorița Mihalache spune că ar vaccina cu un vaccin monodoză, deoarece populația este foarte îmbătrânită și este foarte greu să alerge după oameni cu a doua doză.„În al doilea rând, Doamne ferește de un șoc, pentru că în afară de adrenalină și hidrocortizon, nu avem cu ce să intervenim, dar nici adrenalina nu se găsește. Eu, personal, am două fiole care-mi expiră în luna mai și apoi nu știu unde mai găsesc. Sunt doar eu cu o asistentă și ne-ar mai trebui ajutoare și nu găsim aici, la 80 de kilometri de primul spital”, mai spune medicul din Soveja.Plus de asta, ea mai spune că 90% dintre persoanele care și-au dorit s-au vaccinat, iar pe lista de doritori s-au mai înscris doar 25 de oameni.„Am vorbit cu primarul și îi vom duce cu microbuzul școlar, pentru că tot e vacanță, la un centru organizat din Panciu. Am văzut varianta mai bună. Nu fug de muncă, dar dacă ar fi vrut să se vaccineze ar fi fost un număr mult mai mare.”Pe de altă parte, în comuna Teliucu Inferior din Hunedoara, doctorița Brănesc spune că acceptă vaccinarea, deoarece are pacienți care vor să facă asta, mai ales că au multă încredere în medicul de familie.În Iași, medicul Manole spune că acceptă dacă vaccinul poate fi ținut la frigider. „Medicul de familie cunoaște foarte bine patologia pacientului și poate să aibă o viziune în amănunt, decât dacă ar merge într-un centru”, menționează ea.În Deva, medicul Busuioc spune că acceptă vaccinarea în cabinet, atâta timp cât nu devine centru de vaccin în oraș. Ea alege să-și vaccineze doar pacienții de pe listă, deoarece îi cunoaște și îi vine ușor să gestioneze situația în cazul în care apar probleme la vaccin.Cât despre cum o poate ajuta statul, medicul explică foarte clar: „Eu nu aștept la stat să îmi dea, ci să-mi remunereze munca într-un mod corect. Valoarea pe care eu o dau vreau să mi se dea înapoi.”Și doctorul Crețu din Brăila și-ar dori să vaccineze, dar spune foarte clar că trebuie să existe condiții și reguli, iar el nu le are. „ Eu aș vrea să vaccinez, dar nu am condiții. Trebuie să avem un formular de la DSP care ne spune ce condiții trebuie să îndeplinim. Ce fac eu dacă vine un control? Nu-i problemă să vaccinăm, dar ne trebuie condiții pe care nu le putem îndeplini.”În județul Brașov, medicul de familie Munteanu din Vlădeni spune că nu are posibilitatea de a vaccina, deoarece nu are condițiile necesare. „Nu-mi asum responsabilitatea aceasta. Încurajez oamenii să meargă la centrele specializate, dar eu acum nu voi face asta. Plus de asta, am foarte puțini pacienți, vârstnici, care nu vor să se vaccineze.”În satul Victoria, medicul de familie spune că nu are dotări și nici circuit pentru a face asta. „Sunt într-o policlinică veche, cu mai mulți doctori și o singură sală de așteptare. Cu ce să mă ajute statul aici?”În satul Vadu Moldovei din Suceava, medicul de familie Porof Camelia spune că din 1600 de pacienți a înscris pe platformă doar 300. Aici populația este în vârstă, copiii lor sunt plecați în străinătate, și nu are cum să se deplaseze către un centru. Însă, medicul spune că dispensarul din sat este în reabilitare și acum lucrează într-o locație de tranziție, unde nu există condiții.„Depinde și de autoritățile locale, dacă se găsesc soluții noi participăm.”În comuna Delești din Vaslui, doctorul Apetrei spune că va vaccina la cabinet și este o decizie oportună, deoarece foarte mulți pacienți nu au posibilitatea să se deplaseze la oraș. Singura problemă este că mulți sunt reticenți la AstraZeneca, din cauza publicității negative primite.Însă, dacă vor primi Moderna, lucrurile vor sta mai bine, deoarece nu s-a vorbit rău în presă despre el. „Eu vaccinez și în centru, iar lumea a venit la rapel la AstraZeneca și nu a fost o problemă. Trebuie doar să dispară publicitatea negativă.”În Mereni, Teleorman, medicul de familie Drăghici Mariana spune că din 2200 de pacienți pe care-i are, doar 23 de oameni s-au înscris pe listele de vaccinare și doar cinci persoane au întrebat-o când va începe vaccinarea în cabinet.„Oamenii sunt foarte, foarte reticenți. Cred că trebuie o mai mare mediatizare a beneficiilor vaccinului și nu a riscurilor la care se expun oamenii. Sunt foarte speriați de ce aud la televizor și noi încercăm în zadar să combatem presa, dar nu avem nicio șansă.Dacă nu se va face o campanie pro-vaccinare mult mai activă, la țară nu va avea succes vaccinarea niciodată. Ei se uită la televizor și contează ce apare acolo.”Medicul spune că oricât ar încerca să vorbească cu oamenii și să le explice, ei nu au încredere, mai ales dacă au văzut ceva negativ la TV. „E trist, din păcate. Noi suntem de acord să vaccinăm, doar să avem pe cine.”Același lucru îl spune și medicul de familie Doniga din Tescani, județul Bacău. Ea spune că, prin intermediul presei, au ajuns la oameni doar efectele secundare negative în fața publicului, iar pacienții săi, chiar dacă la început își doreau vaccinul, acum nu-l mai doresc de loc, de teamă să nu pățească ceva.„AstraZeneca este refuzat categoric, dar sunt oameni care au refuzat și Pfizer. Nu am argumentele necesare în urma campaniei negative din presă, asta este marea mea durere.”În satul Holt, Bacău, medicul Ene spune că nu are cereri la cabinet, iar populația nu-și dorește vaccinarea.Situația se repetă și în satul Grădiștea din Brăila, unde medicul Dobre consideră mass media foarte vinovată pentru informațiile pe care le transmite.„Dacă la început erau dornici de vaccinare, acum își pun semne de întrebare. Eu încerc, dacă reușim e foarte bine. Ceea ce se transmite prin mass media ne aduce nouă foarte multe probleme. E foarte greu pentru noi”, spune ea.Am încercat să obțin un punct de vedere referitor la ce au spus medicii de familie de la Andrei Baciu, secretar de stat la Ministerul Sănătății. Nu am reușit însă până la momentul publicării acestui articol.